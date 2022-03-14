Очень странная и явно неправильная тактика, которая не приведёт ни к чему хорошему

Многие эксперты воспринимают уход с российского рынка крупных производителей софта с позитивной точки зрения. По их мнению, в РФ достаточно специалистов, способных выпускать современное программное обеспечение, которое заменит иностранные аналоги. Мало того, уже сегодня есть компании, успешно конкурирующие на определённых направлениях, в то время как другие – ждали подходящего момента для развёртывания своих сервисов. Казалось, что всё не так плохо, а уже через пару месяцев российские компании смогут перейти на отечественные продукты. Казалось, ведь отдельные товарищи решили как следует подзаработать, используя выгодное положение для обогащения. К примеру, компания 1С, выпускающая продукт «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ», подняла цены на специальную версию в комплекте с защитой на USB-носителях в 10 раз. В своё оправдание представители 1С привели проблемы с нарастающим дефицитом, хотя в реальности если флешки и подорожают, то точно не в 10 раз.

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Сегодня стало известно, что на кривую дорожку встали и представители «1С-Битрикс», которые подняли цены в 4 раза. Они заявили, что теперь ни о каких скидках не будет речи, а вместо этого все клиенты переходят на модель подписки. Поясним, ранее купившие коробку с продукцией «1С-Битрикс» могли через год продлить ключ за 25% его полной стоимости. Теперь нужно будет каждый год оплачивать 100% цены. Что до коробочной продукции, то она и вовсе исчезнет из продажи, а цифровые версии будут предлагаться без скидок. К примеру, «Интернет-магазин+CRM» стоит немалые 99 000 рублей на год. Если клиента интересует полноценный корпоративный портал для 500 сотрудников, то стоимость достигнет 499 тысяч, ну а продукция класса «Энтерпрайз–1000» - обойдётся в 999 000 рублей за годичную подписку.

Напомним, компания занимается разработкой систем управления сайтами и считается одной из самых популярных в мире. Если обратиться к данным за 2021 год, то на первом месте была WordPress с показателем 43.81%. «1С-Битрикс» на втором месте с 13.38%, ну на ранее мегапопулярная Joomla только на третьем месте – 9.52%.

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Но есть и некоторые послабления. Так, все владельцы одной из указанных выше коробочных версий могут перейти на новый лицензионный пакет всего за 25% стоимости, но сделать это в 14-дневный срок. В таком случае можно получить цифровой ключ на один год, но больше никаких скидок не будет. После 15 апреля продлить действие коробочной версии со скидкой будет невозможно, а делать это придётся только при помощи приобретения цифровой лицензии. В случае отказа клиенты потеряют техническую поддержку и доступ к облачным сервисам. Всё это смотрится очень нехорошо. Будем надеяться, что ребятами заинтересуется Антимонопольный комитет.