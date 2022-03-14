Точных сроков прекращения своей работы на рынке РФ пока нет

Давление, которое сегодня оказывается на все крупные компании по всему миру со стороны США можно смело назвать беспрецедентным. Многие из них прекрасно осознают последствия своих шагов, но предпочитают оставить немалую часть доходов, не вступая в конфронтацию с дядюшкой Сэмом. Кого-то ждёт национализация, другие и вовсе не имеют на территории РФ ценных объектов, поэтому полагают, что бегство не нанесёт ущерба их совокупной выручке. Несмотря на этот стоит помнить, что сегодня конкуренция как никогда высока, а на место одной компании готовы встать две. Особенно активны будут китайцы, которые уже очертили свою позицию по поводу санкций и предупредили Вашингтон относительно любых попыток надавить на местные компании.

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А вот европейский и американские бренды уходят. Сегодня стало известно, что уже вскоре к числу дезертиров присоединится и Asus. Согласно официальному пресс-релизу, руководство компании обеспокоено своей деловой репутацией, поэтому поддержит демократические санкции против России. Вообще есть большие сомнения относительно того, что санкции и вовсе могут быть демократичными, вот только самая прогрессивная часть человечества с нами явно не согласится. Вообще уход Asus был предсказуем, поскольку правительство Тайваня неоднократно заявляло о намерении полной блокады РФ, в том числе с помощью прекращения продаж любых товаров. Сегодня остров находится под полным контролем США, поэтому нет ничего удивительного в подобной агрессивной риторике.

Несмотря на всё это стоит признать, что потери российского рынка от ухода такого крупного игрока будут существенны. Asus входит в тройку крупнейших поставщиков компьютерных комплектующих и видеокарт, поэтому отлично знакома геймерам, выпуская одни из самых популярных игровых моделей. А вот сроки ухода тайванцев пока не указаны. Вполне возможно, что представители Asus и сами ещё не определились, пытаясь выиграть время. Здесь всё просто: заявления об уходе будут позитивно восприниматься правительством США, а вот попытка растянуть этот период позволит продолжать работу как можно дольше. Вполне возможно, что уже вскоре мировая конъюнктура изменится, а крупные бренды начнут возвращаться в РФ. Оставшиеся в России окажутся в выигрыше, поскольку всё это время они не будут разрывать контракты с торговыми сетями.

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Российские журналисты обратились в Asus за разъяснениями, но не получили точных данных. Например, неясно, что будет с сервисным обслуживанием. Также непонятна и ситуация с гарантиями, не говоря уже о сотнях сотрудниках, которые работали на тайваньскую компанию все эти годы. Мы будем следить за данной темой и расскажем вам больше, как только появятся более точные данные.