После ухода с российского рынка Apple и Samsung, освободилось огромное поле для китайских производителей. Есть мнение, что этим попытаются воспользоваться малоизвестные в Европе бренды, которые в Поднебесной реализуют пару миллионов мобильных телефонов в год. Они способны выпускать качественный товар, но не могут тягаться с разрекламированными конкурентами. Одновременно с этим их интересует российский рынок, поэтому многие из них могут демпинговать, продавая товары по минимально возможным ценам. Сюда же прибавьте Oppo и Vivo, входящих в концерн BBK. Они уже много лет стучатся в закрытую дверь, не желая скидывать цены, поэтому так и не добились сколько-нибудь заметных успехов. Вполне возможно, что судьба улыбнётся им уже совсем скоро.
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Но прежде всего вспоминается Xiaomi. Китайцы прочно уцепились в российский рынок, поэтому будут пытаться удерживать его при любых обстоятельствах. Пока все с рынка РФ бегут, они анонсировали новую линейку. Цены далеко не идеальны, но по сравнению с другими – можно брать. Например, Redmi Note 11 4/64 можно купить по предзаказу за 27 000 рублей, а версию Redmi Note 11 Pro – за 42 тысячи (8/128 Гб).
Пока все ждут стабилизации курса мы поговорим о рассылке прошивок. Поскольку ждать подобной щедрости от Apple и Samsung пока не приходится, то остаётся только Xiaomi. Сегодня у нас огромный список из 48 аппаратов, которые уже получили одну из стабильных версий MIUI 13. Для кого-то это только первая прошивка, в то время как другие уже начали получать полноценные глобальные образы по воздуху. Пока рассылка идёт медленно, поэтому получить MIUI 13 часто можно только в сборниках MIUI 13.
Последний из них появился на сайте XDA Developers, где вы и можете скачать все прошивки. Заранее предупреждаем, что всё это вы делаете на свой страх и риск, поэтому изучайте подробности, который можно найти там же. Все указанные ниже смартфоны получили MIUI 13 на Android 12, за исключением реинкарнации Redmi Note 8 (2021), но это уже детали. Выбирайте максимально подходящую для вас прошивку, а иначе вместо обновления вы получите кирпич.
- Mi 12
- POCO F3 GT
- Mi Pad 5
- Mi 11X Pro
- Redmi K30 Pro
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Mi 12 Pro
- Redmi Note 11S
- Mi 11 Pro
- Mi 11 Lite 4G
- POCO M3 Pro 5G
- Mi 11
- Mi 10 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi K40 Pro
- Mi 10
- Mi 10T
- POCO F2 Pro
- Mi 11T Pro
- Redmi Note 11
- Redmi K40 Gaming Edition
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi 10
- Mi 10 Ultra
- Mi 12X
- Mi 11i
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 10 5G
- POCO F4 GT
- Mi 11 Ultra
- Mi Mix 4
- POCO M4 Pro 4G
- POCO F3
- Xiaomi CIVI
- Mi 10S
- Mi 11T
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K30S
- POCO X3 GT
- POCO X4 Pro 5G
- Redmi Note 10
- Redmi K40
- Redmi K50G
- Mi 11X
- Mi Pad 5 Pro