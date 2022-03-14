Ищите свой телефон и получайте прошивку в первых рядах

После ухода с российского рынка Apple и Samsung, освободилось огромное поле для китайских производителей. Есть мнение, что этим попытаются воспользоваться малоизвестные в Европе бренды, которые в Поднебесной реализуют пару миллионов мобильных телефонов в год. Они способны выпускать качественный товар, но не могут тягаться с разрекламированными конкурентами. Одновременно с этим их интересует российский рынок, поэтому многие из них могут демпинговать, продавая товары по минимально возможным ценам. Сюда же прибавьте Oppo и Vivo, входящих в концерн BBK. Они уже много лет стучатся в закрытую дверь, не желая скидывать цены, поэтому так и не добились сколько-нибудь заметных успехов. Вполне возможно, что судьба улыбнётся им уже совсем скоро.

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Но прежде всего вспоминается Xiaomi. Китайцы прочно уцепились в российский рынок, поэтому будут пытаться удерживать его при любых обстоятельствах. Пока все с рынка РФ бегут, они анонсировали новую линейку. Цены далеко не идеальны, но по сравнению с другими – можно брать. Например, Redmi Note 11 4/64 можно купить по предзаказу за 27 000 рублей, а версию Redmi Note 11 Pro – за 42 тысячи (8/128 Гб).

Пока все ждут стабилизации курса мы поговорим о рассылке прошивок. Поскольку ждать подобной щедрости от Apple и Samsung пока не приходится, то остаётся только Xiaomi. Сегодня у нас огромный список из 48 аппаратов, которые уже получили одну из стабильных версий MIUI 13. Для кого-то это только первая прошивка, в то время как другие уже начали получать полноценные глобальные образы по воздуху. Пока рассылка идёт медленно, поэтому получить MIUI 13 часто можно только в сборниках MIUI 13.

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Последний из них появился на сайте XDA Developers, где вы и можете скачать все прошивки. Заранее предупреждаем, что всё это вы делаете на свой страх и риск, поэтому изучайте подробности, который можно найти там же. Все указанные ниже смартфоны получили MIUI 13 на Android 12, за исключением реинкарнации Redmi Note 8 (2021), но это уже детали. Выбирайте максимально подходящую для вас прошивку, а иначе вместо обновления вы получите кирпич.

Mi 12 POCO F3 GT Mi Pad 5 Mi 11X Pro Redmi K30 Pro Mi Pad 5 Pro 5G Mi 12 Pro Redmi Note 11S Mi 11 Pro Mi 11 Lite 4G POCO M3 Pro 5G Mi 11 Mi 10 Pro Redmi K40 Pro+ Redmi Note 10 Pro Redmi K40 Pro Mi 10 Mi 10T POCO F2 Pro Mi 11T Pro Redmi Note 11 Redmi K40 Gaming Edition Redmi Note 11 Pro 5G Redmi 10 Mi 10 Ultra Mi 12X Mi 11i Redmi Note 10 Pro 5G [China] Mi 11 Lite 5G NE Redmi Note 8 (2021) Redmi Note 10 5G POCO F4 GT Mi 11 Ultra Mi Mix 4 POCO M4 Pro 4G POCO F3 Xiaomi CIVI Mi 10S Mi 11T Mi 11 Lite 5G Redmi K30S POCO X3 GT POCO X4 Pro 5G Redmi Note 10 Redmi K40 Redmi K50G Mi 11X Mi Pad 5 Pro