Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
48 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 за март 2022 года
Ищите свой телефон и получайте прошивку в первых рядах
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

После ухода с российского рынка Apple и Samsung, освободилось огромное поле для китайских производителей. Есть мнение, что этим попытаются воспользоваться малоизвестные в Европе бренды, которые в Поднебесной реализуют пару миллионов мобильных телефонов в год. Они способны выпускать качественный товар, но не могут тягаться с разрекламированными конкурентами. Одновременно с этим их интересует российский рынок, поэтому многие из них могут демпинговать, продавая товары по минимально возможным ценам. Сюда же прибавьте Oppo и Vivo, входящих в концерн BBK. Они уже много лет стучатся в закрытую дверь, не желая скидывать цены, поэтому так и не добились сколько-нибудь заметных успехов. Вполне возможно, что судьба улыбнётся им уже совсем скоро.

реклама

Но прежде всего вспоминается Xiaomi. Китайцы прочно уцепились в российский рынок, поэтому будут пытаться удерживать его при любых обстоятельствах. Пока все с рынка РФ бегут, они анонсировали новую линейку. Цены далеко не идеальны, но по сравнению с другими – можно брать. Например, Redmi Note 11 4/64 можно купить по предзаказу за 27 000 рублей, а версию Redmi Note 11 Pro – за 42 тысячи (8/128 Гб).

Пока все ждут стабилизации курса мы поговорим о рассылке прошивок. Поскольку ждать подобной щедрости от Apple и Samsung пока не приходится, то остаётся только Xiaomi. Сегодня у нас огромный список из 48 аппаратов, которые уже получили одну из стабильных версий MIUI 13. Для кого-то это только первая прошивка, в то время как другие уже начали получать полноценные глобальные образы по воздуху. Пока рассылка идёт медленно, поэтому получить MIUI 13 часто можно только в сборниках MIUI 13.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Последний из них появился на сайте XDA Developers, где вы и можете скачать все прошивки. Заранее предупреждаем, что всё это вы делаете на свой страх и риск, поэтому изучайте подробности, который можно найти там же. Все указанные ниже смартфоны получили MIUI 13 на Android 12, за исключением реинкарнации Redmi Note 8 (2021), но это уже детали. Выбирайте максимально подходящую для вас прошивку, а иначе вместо обновления вы получите кирпич.   

  1. Mi 12 
  2. POCO F3 GT 
  3. Mi Pad 5
  4. Mi 11X Pro 
  5. Redmi K30 Pro 
  6. Mi Pad 5 Pro 5G 
  7. Mi 12 Pro 
  8. Redmi Note 11S 
  9. Mi 11 Pro 
  10. Mi 11 Lite 4G 
  11. POCO M3 Pro 5G 
  12. Mi 11 
  13. Mi 10 Pro 
  14. Redmi K40 Pro+ 
  15. Redmi Note 10 Pro  
  16. Redmi K40 Pro 
  17. Mi 10 
  18. Mi 10T 
  19. POCO F2 Pro 
  20. Mi 11T Pro 
  21. Redmi Note 11  
  22. Redmi K40 Gaming Edition 
  23. Redmi Note 11 Pro 5G  
  24. Redmi 10 
  25. Mi 10 Ultra
  26. Mi 12X 
  27. Mi 11i 
  28. Redmi Note 10 Pro 5G [China] 
  29. Mi 11 Lite 5G NE 
  30. Redmi Note 8 (2021) 
  31. Redmi Note 10 5G 
  32. POCO F4 GT 
  33. Mi 11 Ultra  
  34. Mi Mix 4 
  35. POCO M4 Pro 4G 
  36. POCO F3
  37. Xiaomi CIVI 
  38. Mi 10S 
  39. Mi 11T 
  40. Mi 11 Lite 5G 
  41. Redmi K30S 
  42. POCO X3 GT 
  43. POCO X4 Pro 5G  
  44. Redmi Note 10 
  45. Redmi K40 
  46. Redmi K50G 
  47. Mi 11X 
  48. Mi Pad 5 Pro 
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #miui 13 #прошивки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi выпускает смартфон Redmi 10C с процессором Qualcomm Snapdragon 680
Redmi K50 Pro Plus с Dimensity 9000 существенно обгоняет Snapdragon 8 Gen 1 в Geekbench
Смартфоны Redmi серии K50 первыми в мире получат поддержку Bluetooth 5.3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские магазины ощутимо скинули цены на видеокарты – флагманы NVIDIA со скидками до 400 000 р
156
Процессоры Intel и AMD вернулись в российские магазины – скидки доходят до 230 000 рублей
228
Через 3 месяца Эфир может перейти на Proof of Stake, заблокировав майнинг на видеокартах
36
14 марта парламент ЕС может ограничить хождение и майнинг Эфира и Биткоина – Bloomberg
16
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
6
Падение спроса на видеокарты для майнинга в 2022 году снизило доходы NVIDIA на 75%
117
Сколько денег потеряли игровые студии после ухода из РФ – ПК, консоли и смартфоны от Gamesindustry
103
«Мы не потерпим русофобии на своей платформе»: Meta прояснила позицию по своему недавнему решению
90
В DNS начался новый виток роста цен на видеокарты
384
Заплатка для процессоров AMD для эксплойта Spectre V2 замедляет работу системы до 54% – Phoronix
29
Разработчик-одиночка занялся созданием Road to Vostok — симулятора выживания на границе Финляндии и России
7
Call of Duty: Warzone выйдет для Android и iOS
+
Роскомнадзор посоветовал вместо Instagram переходить в Одноклассники и ВКонтакте
293
Koch Media сняла с продажи в России игры серий Metro, Saints Row, Dead Island и другие
51
Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
146
Спустя четверть века после рождения C++Builder 1 теперь доступен для бесплатной загрузки
10
Lenovo оснастила новейшие процессоры AMD противоугонной функцией
3
Появилось новое подтверждение мощности GeForce RTX 4090 на уровне 600 Вт
84
Ремейк Dead Space теперь официально выйдет в начале 2023 года
5
BMW отзывает более миллиона автомобилей по всему миру из-за риска возгорания двигателя
+

Популярные статьи

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4
15
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть первая
+
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть вторая
2

Сейчас обсуждают

1E0P4RD
01:49
Да кто там майнить будет? В Германии электричество стоит как золото из-за отказа от ядерной энергетики, в Италиях-Испаниях для майнинга жарко. Ну запретят майнинг в миниатюрных Лихтенштейне, Люксембур...
14 марта парламент ЕС может запретить хождение и майнинг Эфира и Биткоина – Bloomberg
Asmodeus
01:42
У меня недалеко от дома стоянка этих буханок от автосалона УАЗ. Их там сотни новых стоят.
Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
Asmodeus
01:41
Это уже другой вопрос. Я конкретно о том что могут производить.
Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
Asmodeus
01:40
Зачем 24тую. Хотя она у меня была в древние годы. Хорошая машина была если бы не цены на бензин. После неё куча покалений сменилась. Была у меня лично и 3110. Ставил в неё карбюратор от 8ки и переводи...
Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
Tartopomme
01:38
Возможные исходы российско-украинской войны и выбор Китая https://uscnpm.org/2022/03/12/hu-wei-russia-ukraine-war-china-choice/
Россия может остановить производство полупроводников – дефицит неона грозит остановкой TSMC и Samsung
Алекс Рейх
01:34
Взял Ryzen 7 5750G за 30к на НГ. Не жалею что без видюхи сижу. Тянет всё что пожелаю. Например киберпанк на средних 60фпс в 1080 разрешении
Как я купил GeForce RTX 3060 по дикой цене и уже пожалел — почему важно не поддаваться панике
Kasyan
01:28
Ага, конечно ведь рынки же бесконечные. facepalm
Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
Kasyan
01:27
Вот и отлично, попав в список экстремистских организаций, она может забыть про российский рынок.
«Мы не потерпим русофобии на своей платформе»: Meta прояснила позицию по своему недавнему решению
Roman2022
01:27
Россия уничтожает города. Украины. я, нет, такое, нет.
В DNS начался новый виток роста цен на видеокарты
Roman2022
01:24
Нет. Структура не так уничтожается. Мне сукм минусуют. Мальчики.
В DNS начался новый виток роста цен на видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем