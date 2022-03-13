Поскольку денег YouTube больше не платит, приходится искать другие способы заработка

Времена нынче тяжёлые. Особенно сложно тем, кто ежедневно занимался созданием контента на иностранных площадках. Прежде всего нужно упомянуть Instagram и Facebook. Социальная сеть стала рассадником расизма и открыто разрешила призывать к смерти граждан России. Стоит понимать, что там всегда смотрели на подобные вещи сквозь пальцы, но напоминали, что это нарушает правила. Instagram последовала в блокировку следом, что действительно лишило доходов многих блогеров. Одна только Олечка Бузова потеряла больше 20 миллионов подписчиков. Тысячи популярных блогеров годами нарабатывали базу, которая в один день оказалась уничтожена, а пока о снятии запрета в России на Instagram и Facebook не может быть и речи.

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Болезненный удар пришёлся по блогерам из TikTok, но больше всех пострадали авторы на YouTube. Всё дело в том там блогеры напрямую получили вознаграждение за свои труды, а суммы были действительно впечатляющими, ведь многие научились генерировать контент, прочтения которого с лёгкостью превышали миллионы на один ролик. И вот здесь и начинается наша история. Ведущий канала VIK-off долгое время просто рассказывал о том, как он чинит попавшие ему в руки комплектующие. После полного прекращения выплат нужно было что-то придумывать. Что же выход найден: блогер решил стать майнером, собрав из кучи хлама первую ферму.

Первым делом он купил две видеокарты GeForce RTX 3080 и парочку Radeon RX 480 за более чем 100 000 рублей. Не торопитесь удивляться, ведь на самом деле ни одна карточка не запускается. У первой GeForce RTX 3080 прогревался графический чип, плата деформирована, а блоки памяти выпаяны или сгорели. Вторая выглядит получше, но и здесь нужно разбираться с питанием и многими другими проблемами. Что до Radeon RX 480, то там не меньше вопросов, поэтому их дали что называется в довесок. Блогер уверяет, что в ближайшее время займётся восстановлением всего этого железа. Даже если ему удастся оживить только одну GeForce RTX 3080, то это уже будет успех, ведь сегодня такая карта стоит намного дороже 100 тысяч.

Все возвращённые к жизни карты новоиспечённый майнер планирует ставить на материнскую плату, которую он также вернул в строй, а вот блоки питания пришлось докупить отдельно. В целом VIK-off таким способом рассчитывает если и не сменить профиль, то по крайней мере найти дополнительный источник дохода. В любом случае даже если с майнингом не выйдет, видеокарты всегда можно будет продать. Сам блогер рассказал, что раньше сливал все отремонтированные карточки на Авито. Отметим, что это вполне разумный способ. Мы не берёмся судить на тему того, сколько ещё времени можно будет майнить, но инвестиции в видеокарты в наше тяжёлое время вполне могут принести неплохой доход.

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