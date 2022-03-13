Общая стоимость видеокарт достигает 3.15 миллиона долларов

Майнинговая лихорадка 2021 года подходит к концу, а сегодня мы становимся свидетелями того, что цены в европейских и американских магазинах снижаются. До возврата к докризисным предложениям ещё далеко, а эксперты предполагают, что мы ещё несколько лет не увидим графических чипов по старым ценам. Поскольку майнеры больше не приезжают за тысячами видеокарт прямо под заводы, то различным компаниям приходится искать способы поддержания прибыли на сверхвысоком уровне.

реклама

Один из таких примеров продемонстрировали ребята из XFX, которые пытались заработать немного денег при помощи подложных деклараций. Сообщается, что китайская таможня задержала 5840 видеокарт на общую сумму в 3.15 миллиона долларов, которые проходили по заниженной цене и явно не соответствовали приложенным документам. Логика здесь следующая: производитель пытался вывезти из Китая крупную партию дорогих видеокарт заменив в декларации их названия и оценочную стоимость. Если посчитать среднюю цену, то выходит, что только по самым скромным (оптовым) ценам одна карточка стоит 540 долларов. Очевидно, что XFX хотела заплатить как можно меньше налога на экспорт из Китая, получив таким образом повышенную прибыль от продажи за границей.

Точных данных от ущерба не приводится, но все коробки с видеокартами конфискованы. Официальный сайт XFX не работает, а представители компании отказываются от комментариев. Одновременно с этим закрылся и магазин в крупном торговом центре T-Mall, а значит у китайской таможни к производителю есть масса вопросов. Источники пока не уточняют, была ли связана сама XFX с подделкой сертификатов, либо этим промышлял один из партнёров. В любом случае нужно понимать, что сделать это без участия производителя сложно, поскольку поддельные сертификаты на менее дорогие видеокарты можно взять только на производстве.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Эксперты отмечают, что занижение стоимости видеокарт – это одна из проблем, с которыми весь 2021 год боролись китайские таможенники. Предполагается, что всего таким образом удалось вывезти не меньше 150 000 видеокарт. Что до ребят из XFX, то они стояли в авангарде, продавая десятки тысяч графических чипов напрямую майнерам, фактически снизив свою долю в розничных сетях до минимума. Сегодня майнеры уже не в чести, поэтому производитель снова использует сомнительные схемы. Неясно, куда после завершения следствия отправят видеокарты. Будем надеяться, что их передадут в пользу бедных геймеров, ну а XFX одумается и начнёт наконец работать в правовом поле.