Есть надежда, что это позитивно скажется на ценах на видеокарты уже в самое ближайшее время

Уже полтора года нас пичкают информацией о дефиците полупроводников, называя в качестве главной причины коронавирус и проблемы с логистическими поставками. Что вообще такое дефицит полупроводников? Если подумать, то за 2021 год было выпущено намного больше процессоров для компьютеров и смартфонов чем в 2020 году. Производство электроники растёт, а телевизоры расходились как горячие пирожки. Сотни миллионов сложных полупроводниковых изделий поглотили игровые приставки, а количество выпущенных видеокарт поражает воображение, поскольку ещё никогда NVIDIA не производила так много графических чипов. Несмотря на всё это цены на электронику ещё никогда не были такими высокими как в 2021 году, а видеокарты и вовсе стоили сотни тысяч рублей.

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Многие винят в подобном майнеров, поскольку именно в 2021 году добыча Эфира стала приносить в разы больше денег, чем в 2020. Поскольку многих наших читателей интересуют именно видеокарты, то мы сегодня коснёмся этой темы. Известно, что в какой-то момент доходы от продажи видеокарт майнерам стали настолько огромными, что NVIDIA решила отхватить себе кусок пирога. Нельзя сказать чтобы Джесен Хунг плохо зарабатывал до этого. Всё дело в том, что конечные производители видеокарт получали больше, поскольку могли отгружать дефицитные видеокарты майнерам напрямую. Ну а, как вы знаете, цены весной и осень на рынке были такими, что доходы NVIDIA меркли с прибылями партнёров. В качестве ответа была выпущена майнерская серия. Для её покупки нужно было наладить прямой контакт с NVIDIA, а значит львиная доля прибыли шла в руки Джесена Хунга.

Известно, что уже вскоре Эфир перейдёт на протокол Proof of Stake (PоS). Для неподготовленных читателей поясним: сегодня для добычи виртуальных монет используется вычислительная мощь видеокарт, а награда начисляется в соответствие с показателями хешрейта каждого отдельно взятого графического чипа. Это называется доказательство работы или proof of work. Как только Эфир перейдёт на новый протокол, майнеры станут не нужны, поскольку для добычи монеток требуется положить их на виртуальный счёт (стейкинг), где за них будут выплачивать небольшой процент (как в банке). Поскольку видеокарты перестанут быть нужны для добычи Эфира, то спрос на них автоматически снизится. Как сообщается, это уже происходит, но пока в масштабах специализированных графических чипов для майнеров.

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Согласно официальным данным, доходы от реализации подобных видеокарт за два первых месяца 2022 года снизились на 75% по сравнению с показателями 2021 года. Всё это значит только одно: крупные майнерские компании, которые закупали подобные графические чипы десятками тысяч, что-то знают. Они приблизительно знакомы со сроками перехода PоS, поэтому прекратили новые закупки. Также это значит, что NVIDIA будет вынуждена перенаправить графические чипы на игровой сектор, что уже происходит. Ну а в выигрыше геймеры: чем больше видеокарт на рынке – тем ближе их стоимость к рекомендованной.