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Сколько денег потеряли игровые студии после ухода из РФ – ПК, консоли и смартфоны от Gamesindustry
По самым скромным подсчётам сумма превышает 3.4 миллиарда долларов
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Практически все крупные игровые студии приостановили работу на территории России. Этот шаг сильно ударит по геймерам, поскольку лишит их доступа к новым проектам, а также заблокирует возможность покупать улучшения в уже приобретённых ранее играх. Хуже всего владельцам консолей, поскольку им не только нужно использовать VPN, но и искать другие средства оплаты. Нужно понимать, что решение приостановить работу в РФ не было продиктовано здравым смыслом. Студии даже не обязаны были этого делать формально, но, с высокой долей вероятности, на каждую из них оказывалось давление американского правительства, поэтому выбора не было. Может быть, мы немного и преувеличиваем, ведь есть откровенные фанатики типа CD Projekt (серия Ведьмак и игра Cyberpunk 2077). Сюда же можно отнести и GSC Game World. Если западные студии просто выстрелили себе в ногу, лишившись части дохода, то эти ребята поднесли пистолет прямо к голове. В итоге разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl прекращена, а миллионы долларов, которые собраны с предзаказов, придётся вернуть. А вы после такого шага когда-либо купите игру, если она вдруг доберётся до прилавков? 

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А сколько миллионов потеряли остальные студии? Сегодня мы постараемся в этом вопросе разобраться. Известно, что российский рынок видеоигр приносит 3.4 миллиарда долларов (по итогам 2021 года). Из них 1.4 миллиарда – мобильный сегмент, 1.2 миллиарда – персональные компьютеры и 864 миллиона долларов – консоли. Сюда же прибавьте 101 миллион, который шёл с рынка Беларуси, хотя оценка здесь не такая точная, а в реальности прибыль может быть больше. Согласно аналитическим данным, весть европейский рынок в 2021 году принёс разработчикам 51.5 миллиарда долларов. Из них на Россию пришлось 6% (8% от мобильных и 12% консоли). Таким образом это шестой по размеру рынок на континенте, который терять просто неразумно.

Что любопытно, по числу загрузок некоторых мобильных игр (например, Sensor Tower) рынок РФ находится на 5 месте на планете, хотя и приносит всего 1% прибыли. Эксперты отмечают, что просмотры рекламы в условно бесплатных играх приносят огромную прибыль, которая здесь не учитывается. Немалые потери будут и у студии Take-Two, которая запретила жителям РФ покупать внутриигровые предметы в Grand Theft Auto 5. Согласно официальным данным, ранее российские геймеры находились на третьем месте по активности в данном тайтле. CD Projekt констатирует, что 5.4% всех доходов в 2021 году пришли из России, а для магазина GOG.com эта цифра составила 3.7%.

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Нужно понимать, что учесть все расходы просто нереалистично, ну а просмотры рекламы и вовсе остаются за бортом. Официально озвучиваются потери в 3.4 миллиарда долларов. Для кого-то это 5% всех бизнеса, в то время как другие потеряли гораздо больше. В любом случае отказываться от 6 по величине рынка в Европе просто глупо. Хотя и это не совсем верная оценка, ведь в последние годы расходы на игры увеличивались, поэтому потенциально потери станут ещё более ощутимыми.

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#игры #санкции
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