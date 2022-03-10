Энтузиаст любит путешествовать по северным районам, где приходится тратить много денег на обогрев трейлера

Многие из тех, кто пытается выдавать себя за экспертов, на самом деле знают о криптовалютах не больше старушки у подъезда, но не перестают засорять эфир поучительными роликами о том, как разбогатеть при помощи Биткоина. В реальности майнинг сопряжён с массой сложностей. Даже если не говорить о текущем положении в РФ, то приходится переплачивать огромные деньги, поскольку оборудование для добычи цифровых денег сильно подорожало. Это значит, что нужно решиться на многомиллионные инвестиции, которые могут оказаться бессмысленными, разорив шахтёра-неудачника. Кроме того, всегда есть фактор мошенников, которые только и думают, как заполучить огромные суммы денег без приложения должных усилий.

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Пожалуй, куда сложнее убедить себя не продавать полученные монеты сразу же после их получения. Энтузиаст по имени Майкл Шмид впервые начал майнить в 2013 году. За короткий срок он добыл пару монет, а после купил ещё немного у сервиса MtGox. В какой-то момент выяснилось, что онлайн площадка взломана, что надолго отбило охоту у Майкла заниматься добычей Биткоинов. В 2020 году он вернулся к своей старой затее, поскольку пришёл к выводу, что накачивание американской экономики триллионами долларов не приведёт ни к чему хорошему. В итоге он решил купить у знакомого оборудование Antminer S9, которое установил в кабине своего трайлера.

Поскольку Майкл обожает путешествовать по стране, ему приходилось тратить много денег на обогрев автомобиля на колёсах. Каково же было удивление Майкла, когда он узнал о возможности использовать тепло от майнера для улучшения температурного режима своего трейлера. Большую часть времени новоиспечённый шахтёр проводит на одном месте, а значит идеальным решением было установить Antminer S9 за пределами автомобиля. Майкл подвёл воздуховод, обеспечивающий помещение притоком тёплого воздуха, который позволяет ему неплохо экономить.

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По словам Майкла Шмида, если раньше расходы на пропан (для обогрева) составляли около 5.4 доллара в сутки, то сегодня сумму удалось снизить ровно в 2 раза. При этом майнер постоянно генерирует виртуальные монетки, которые также идут в плюс. Майкл считает такое решение идеальным для тех, кто живёт в северных регионах и видит большой потенциал. По его подсчётам, возврат вложений может снизиться в 2 раза, повысив окупаемость. Поскольку у него не самый современный майнер, то в будущем парень планирует купить что-то мощнее, расширив свою ферму. До нескольких подобных устройств.