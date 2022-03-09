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Правительство РФ разрешило национализировать западные бренды – McDonald's и IKEA в группе риска
Закон вступил в силу и предполагает национализацию активов западны компаний, бросивших бизнес в России
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Десятки крупных брендов бегут из России. Мы уже писали о том, что здесь есть две причины: желание выслужиться перед США, показав свою лояльность, а также непонимание курсовых реалий, когда приходится торговать либо в убыток, либо повышать цены. Обычного жителя РФ подобные проблемы западных компаний не волнуют, ведь он хочет перекусить сытным бургером в McDonald's, покупать мебель в IKEA и косметику в L'Oreal. Да, все указанные выше бренды покинули российскую юрисдикцию, заявив о солидарности со страдающим украинским народом.

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Всё это происходит на фоне масштабной заморозки российских активов за рубежом, блокировки банков и присвоения собственности олигархов. Что до последних, то большинство жителей РФ обеими руками поддерживает такое решение, а вот всё остальное требует зеркальных мер. Сегодня стало известно, что дезертирам предложат альтернативу, а после просто конфискуют бизнес. Но обо всём по порядку. 9 марта специальная комиссия, отвечающая за принятие те или иных законопроектов, полностью поддержала инициативу, направленную на национализацию активов западных компаний.

Всё это увязывается с вторым пакетом поддержки экономики РФ, находящейся в условиях жёстких санкций. Инициатива поступила от партии Единая Россия и призвана не столько нанести вред западным компаниям, сколько направлена на сохранение рабочих мест и предупреждение банкротства гигантов. В данном случае подобные меры будут применяться к компаниям, которые более чем на 25% принадлежат нерезидентам России. Решение будет выноситься в судебном порядке даже без участия представителей владельцев бизнеса.

Давайте рассмотрим как эта схема будет действовать на примере McDonald's. Известно, что сеть быстрого питания имеет 850 ресторанов по всей России, где трудятся 62 000 сотрудников. Владельцам McDonald's предложат выбор: либо вернуться и продолжать работу, либо продать долю гражданам РФ в полном объёме. Если владельцы продолжат упорствовать, суд обязан назначить временную администрацию, которая получит управление сроком на 3 месяца. Государство инициирует создание нового юридического лица и выставляет компанию под названием «Ешь до отвала» с главным блюдом «Неправильный бутерброд» на торги. Новый покупатель будет вести хозяйственную деятельность в рамках существующих рыночных реалий и должен сохранить не менее 2/3 всех работников. После истечения года можно расформировать «Ешь до отвала» и начать продавать там не бутерброды, а квас или трофейную Pepsi.

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Пока механизм изъятия не опубликован, поэтому есть много пустых мест. А вообще McDonald's могут пока оставить в покое, ведь руководство заверило, что на весь период простоя всем 62 000 страдникам будет выплачиваться заработная плата в полном объёме.

#санкции
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