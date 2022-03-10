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Xiaomi, OPPO и HUAWEI снизили поставки электроники в Россию в 2 раза
А ведь именно на эти компании возлагались надежды на спасение российского рынка смартфонов
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Поскольку все крупные производители электроники ушли из РФ, было решено наладить контакт с китайцами. Руководство DNS заявило, что недостатка в продукции не будет, порадовав потенциальных покупателей. Нужно понимать, что вместо привычных производителей на полки хлынут никому не известные бренды, которые даже в Поднебесной не пользуются спросом. Пока слишком рано говорить о качестве подобного товара, поскольку его пока нет, а может не быть вовсе. Всё дело в том, что главным условием для продолжения поставок является стабильный курс рубля. Для поставщиков уже не важно, сколько он будет стоить: 110 или 150 рублей к 1 доллару. Они просто пересчитают цены, продолжая реализовывать продукцию по новому курсу.

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Пока в этом вопросе царит непонимание, своё присутствие в РФ урезают даже те, кому прочили роль спасителей. Как стало известно, Xiaomi, OPPO и HUAWEI решили снизить свою долю присутствия на российском рынке в 2 раза, уменьшив прямые поставки смартфонов. Сами компании связывают подобное решение именно с нестабильным курсом рубля, но эксперты полагают, что для Xiaomi и OPPO есть ещё и имиджевая составляющая. Известно, что первая занимает немалую долю на европейском рынке, поэтому частичное ограничение поставок пусть и не является полным подчинением американским санкциям, но всё же доказывает лояльность режиму Байдена.

OPPO только пытается занять рынок Европы, поэтому может пытаться достичь аналогичных результатов, а вот HUAWEI ищет выгоду в продолжении поставок процессоров TSMC, которые в последнее время китайцам снова разрешили закупать. Несмотря на подобные подозрения, троица не уходит с рынка окончательно, поэтому вполне может нарастить поставки, когда политическая и экономическая конъюнктура будет этому способствовать в большей мере.

Всё это значит, что улучшения на рынке смартфонов не предвидится, а рынок ждут серьёзные испытания. Давайте думать: предположим, что бывший владелец смартфона Samsung сможет заставить себя пользоваться аппаратом Xiaomi. Китайцы научились делать качественную продукцию, а по производительности там даже наблюдается преимущество, не говоря уже о качестве дисплеев. Но есть большие сомнения, чтобы после Samsung вы захотите  покупать что-то типа Doogee.

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Кстати, это не все плохие новости. Сегодня владельцы смартфонов под операционной системой Android потеряли возможность покупать платные приложения в Google Play. Пока пользоваться уже купленными ранее подписками жителям РФ разрешили, но продлить их будет невозможно. Ранее на аналогичные действия пошла Apple, а все популярные платёжные системы от Google, Samsung и Apple также отключены. И кому в данном случае сделали хуже? Ответ очевиден, ведь вскоре все платные программы появятся в свободном доступе, где их перестанут блокировать. 

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#смартфоны #санкции
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