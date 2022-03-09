Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
А вот качество электроники и бытовой техники из подвала дядюшки Ляо вызывает опасения
анонсы и реклама
Слив <b>Samsung S22</b> дешевле S20 FE - делай заказ
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Наши читатели уже не раз могли ознакомиться с ценами на полупроводниковую продукцию в российских магазинах. Можно с уверенностью отметить, что часть товаров подорожала в 2 раза, тогда как другая взлетела до трёх раз и выше. Нужно понимать, что это связано с двумя переменными. Во-первых, уходом с российского рынка крупных брендов, которые и поставляли смартфоны, видеокарты, ноутбуки и даже стиральные машины. Поскольку быстро заменить продукцию дезертиров нечем, то магазины решили как следует подзаработать на ажиотаже и слухах о предстоящем дефиците. Во-вторых, существует проблема с определением реального курса рубля. На иностранных биржах его старательно пытаются уронить ниже 150 рублей за доллар, тогда как Центробанк предлагает считать его по 110 за 1 доллара США. Подобная неопределённость невыгодна производителям, поскольку грозит огромными потерями на разнице курсов. Именно поэтому многие из них предпочитают посидеть в сторонке.

реклама

В конце февраля крупные российские торговые сети уже взвинтили цены на бытовую технику и электронику на 30%. Подобное поведение заинтересовало Федеральную антимонопольную службу, после чего многие продавцы пошли на попятную, уверяя, что уже готовы вернуть цены на прежний уровень в числе таковых была и DNS. Напомним, эта торговая сеть имеет 2700 торговых площадок по всей РФ, поэтому оказывает огромное влияние на розницу и может быстро организовать канал доставки не только между городами, но и регионами.

Судя по всему, заявлений оказалось недостаточно, поскольку недавно глава DNS заявил, что торговая сеть не просто работает, но и планирует обеспечить всеми самыми необходимым товарами жителей РФ. По словам Дмитрия Алексеева, после ухода некоторых брендов было принято решение о замене той или иной продукции. Если не вдаваться в подробности его пространной речи, то можно сделать следующие выводы: цены будут стараться удерживать на приемлемом для потребителей уровне; поставки продолжатся, но это будут преимущественно китайские компании.

анонсы и реклама
Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
5 видов RTX 3050 в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 за 293 290р
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Core i9 11900K за 157 590р
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
RTX 3090 MSI за 605 тр
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр

Вполне возможно, что контракты уже подписаны, поскольку глава DNS заверяет, что потребители не останутся без холодильника, стиральной машины или любых других товаров. Проще говоря: свято место пусто не бывает. Ещё на прошлой неделе эксперты заявляли, что уход Samsung и многих других брендов ощутимо подорвёт позиции этих компаний на российском рынке. Многие китайские компании, которые долгое время не выходили за пределы своей страны, готовы к экспансии на российский рынок. Они предлагают более выгодные цены, но не могли конкурировать с гигантами. Сегодня продукция из подвала дядюшки Ляо прорвётся на прилавки всех магазинов. И здесь мы рекомендуем нашим читателям побольше уделять внимание тем или иным брендам. Несомненно, китайцы умеют делать качественную бытовую технику, но есть и откровенный мусор, который с трудом дотягивает до гарантийного срока. И вообще, кто сказал, что эти ребята планируют создавать полноценную сеть гарантийных мастерских?

#санкции
21
Показать комментарии (21)

Материалы по теме

Партнёр Джорджа Сороса заявил о завершении долларового правления в качестве единой международной валюты
Электрокары могут ощутимо подорожать – за неделю цена никеля выросла в 4 раза и достигла $100 000 за 1т
Разработчики самого популярного Linux-дистрибутива ушли из РФ – Red Hat последовала за Microsoft
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 г
20
Биткоин может ощутимо подешеветь после подписания Байденом указа по регулированию криптовалют
12
Партнёр Джорджа Сороса заявил о завершении долларового правления в качестве единой международной валюты
59
Ошибка исправлена: ранее купленные игры EA, Rockstar, Activision и Microsoft в российском Steam вновь заработали
48
Майнер назвал сроки возвращения видеокарт в РФ и призвал добывать Эфир для выхода из кризиса
41
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
269
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
275
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
107
В Китае мобильные видеокарты NVIDIA без блокировки LHR превращают в настольные варианты для майнинга
4
Apex Legends Mobile «мягко» запустили в десяти государствах
1
Ищем замену дорогим видеокартам за 600 000р – на что способна GeForce GTX 770 за 13 500р в тесте WG
19
Криптовалютная биржа CoinBase заблокировала больше 30 тысяч кошельков россиян
53
Финский авиаперевозчик Finnair заявил о массовых сокращениях персонала
29
Процессоры AMD Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 4100 заметили в объявлении торговой сети на Филиппинах
5
40% обладателей iPhone готовы купить iPhone SE 3
2
Полноценная таблица результатов в Battlefield 2042 появится уже завтра
3
MSI отзывает кулеры MAG CoreLiquid 240R и 360R AiO из-за накопления отложений
1
GeForce RTX 4090 получит GDDR7 на 32 Гбит/с и будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – Wccftech
26
Компьютер за миллион – комплектующие подорожали в несколько раз после ухода с рынка NVIDIA и Intel
127
Электрокары могут ощутимо подорожать – за неделю цена никеля выросла в 4 раза и достигла $100 000 за 1т
32

Популярные статьи

Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
46
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
23
Обзор комплекта периферии SmartBuy SBC-227367-K и компьютерной мыши Гарнизон GM-220XL
3
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 5800X и Core i7-11700КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
+
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
1

Сейчас обсуждают

SerGee
13:21
опечатка в заголовке, надо - "а игра будет минимум через 10 лет"
Игровой аналитик: прохождение GTA 6 может занять 500 часов, а игра будет актуальна минимум 10 лет
Midosa
13:20
На компьютере из бересты некуда будет торент вставлять.
Компьютер за миллион – комплектующие подорожали в несколько раз после ухода с рынка NVIDIA и Intel
Твоя мамка
13:20
Орал в СССР был так то
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Дмитрий
13:19
во времена СССР Китай не делал стопитсот товаров как сейчас сейчас в любом секторе такая конкуренция плотная. Что срать хотелось на эти джилеты. сяоми и бритвы тоже производит и зубные щётки. а пам...
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Дмитрий Битков
13:19
Отличная история. Месяц бодаюсь с ДНС доказывая данный дефект. В простое 70град.
MSI отзывает кулеры MAG CoreLiquid 240R и 360R AiO из-за накопления отложений
Ден С
13:19
ессно. Теперь понимаю почему хохлы так ожесточенно борются, ведь и вправду, лучше жизнь отдать, чем жить в стране, где вещает кисель-тв
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Midosa
13:19
150 000 : 3 = 50 000. Ты, холуй, потому никуда и не смог устроиться, кроме как на фабрику холуёв, т.к. ты - голимый двоечник.
Компьютер за миллион – комплектующие подорожали в несколько раз после ухода с рынка NVIDIA и Intel
Каа
13:18
По двойной цене?! Спасибо, обойдусь.
Сеть DNS готова обеспечить россиян бытовой техникой – дефицита не будет
🇺🇦Зґорів сарай, гори й дацан🇺🇦
13:17
рашисты, западные компании не дезертировали, наоборот, они мобилизованы в Украинскую армию. И в Европе не думают "как не рассердить дядю Сема" они в шоке насколько вы, фашисты оскотинились, может неко...
Российская компания 1С подняла цену на популярное ПО в 10 раз после ухода с рынка Microsoft
OrionSP
13:17
Хы-ха, а я на той неделе свою 2070ОС поменял на 3070Ти за 15к рублей) Рублюсь вот теперь в ДЛ2 на ультрах...
Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем