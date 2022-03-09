Наши читатели уже не раз могли ознакомиться с ценами на полупроводниковую продукцию в российских магазинах. Можно с уверенностью отметить, что часть товаров подорожала в 2 раза, тогда как другая взлетела до трёх раз и выше. Нужно понимать, что это связано с двумя переменными. Во-первых, уходом с российского рынка крупных брендов, которые и поставляли смартфоны, видеокарты, ноутбуки и даже стиральные машины. Поскольку быстро заменить продукцию дезертиров нечем, то магазины решили как следует подзаработать на ажиотаже и слухах о предстоящем дефиците. Во-вторых, существует проблема с определением реального курса рубля. На иностранных биржах его старательно пытаются уронить ниже 150 рублей за доллар, тогда как Центробанк предлагает считать его по 110 за 1 доллара США. Подобная неопределённость невыгодна производителям, поскольку грозит огромными потерями на разнице курсов. Именно поэтому многие из них предпочитают посидеть в сторонке.
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В конце февраля крупные российские торговые сети уже взвинтили цены на бытовую технику и электронику на 30%. Подобное поведение заинтересовало Федеральную антимонопольную службу, после чего многие продавцы пошли на попятную, уверяя, что уже готовы вернуть цены на прежний уровень в числе таковых была и DNS. Напомним, эта торговая сеть имеет 2700 торговых площадок по всей РФ, поэтому оказывает огромное влияние на розницу и может быстро организовать канал доставки не только между городами, но и регионами.
Судя по всему, заявлений оказалось недостаточно, поскольку недавно глава DNS заявил, что торговая сеть не просто работает, но и планирует обеспечить всеми самыми необходимым товарами жителей РФ. По словам Дмитрия Алексеева, после ухода некоторых брендов было принято решение о замене той или иной продукции. Если не вдаваться в подробности его пространной речи, то можно сделать следующие выводы: цены будут стараться удерживать на приемлемом для потребителей уровне; поставки продолжатся, но это будут преимущественно китайские компании.
Вполне возможно, что контракты уже подписаны, поскольку глава DNS заверяет, что потребители не останутся без холодильника, стиральной машины или любых других товаров. Проще говоря: свято место пусто не бывает. Ещё на прошлой неделе эксперты заявляли, что уход Samsung и многих других брендов ощутимо подорвёт позиции этих компаний на российском рынке. Многие китайские компании, которые долгое время не выходили за пределы своей страны, готовы к экспансии на российский рынок. Они предлагают более выгодные цены, но не могли конкурировать с гигантами. Сегодня продукция из подвала дядюшки Ляо прорвётся на прилавки всех магазинов. И здесь мы рекомендуем нашим читателям побольше уделять внимание тем или иным брендам. Несомненно, китайцы умеют делать качественную бытовую технику, но есть и откровенный мусор, который с трудом дотягивает до гарантийного срока. И вообще, кто сказал, что эти ребята планируют создавать полноценную сеть гарантийных мастерских?