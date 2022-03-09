А вот качество электроники и бытовой техники из подвала дядюшки Ляо вызывает опасения

Наши читатели уже не раз могли ознакомиться с ценами на полупроводниковую продукцию в российских магазинах. Можно с уверенностью отметить, что часть товаров подорожала в 2 раза, тогда как другая взлетела до трёх раз и выше. Нужно понимать, что это связано с двумя переменными. Во-первых, уходом с российского рынка крупных брендов, которые и поставляли смартфоны, видеокарты, ноутбуки и даже стиральные машины. Поскольку быстро заменить продукцию дезертиров нечем, то магазины решили как следует подзаработать на ажиотаже и слухах о предстоящем дефиците. Во-вторых, существует проблема с определением реального курса рубля. На иностранных биржах его старательно пытаются уронить ниже 150 рублей за доллар, тогда как Центробанк предлагает считать его по 110 за 1 доллара США. Подобная неопределённость невыгодна производителям, поскольку грозит огромными потерями на разнице курсов. Именно поэтому многие из них предпочитают посидеть в сторонке.

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В конце февраля крупные российские торговые сети уже взвинтили цены на бытовую технику и электронику на 30%. Подобное поведение заинтересовало Федеральную антимонопольную службу, после чего многие продавцы пошли на попятную, уверяя, что уже готовы вернуть цены на прежний уровень в числе таковых была и DNS. Напомним, эта торговая сеть имеет 2700 торговых площадок по всей РФ, поэтому оказывает огромное влияние на розницу и может быстро организовать канал доставки не только между городами, но и регионами.

Судя по всему, заявлений оказалось недостаточно, поскольку недавно глава DNS заявил, что торговая сеть не просто работает, но и планирует обеспечить всеми самыми необходимым товарами жителей РФ. По словам Дмитрия Алексеева, после ухода некоторых брендов было принято решение о замене той или иной продукции. Если не вдаваться в подробности его пространной речи, то можно сделать следующие выводы: цены будут стараться удерживать на приемлемом для потребителей уровне; поставки продолжатся, но это будут преимущественно китайские компании.

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Вполне возможно, что контракты уже подписаны, поскольку глава DNS заверяет, что потребители не останутся без холодильника, стиральной машины или любых других товаров. Проще говоря: свято место пусто не бывает. Ещё на прошлой неделе эксперты заявляли, что уход Samsung и многих других брендов ощутимо подорвёт позиции этих компаний на российском рынке. Многие китайские компании, которые долгое время не выходили за пределы своей страны, готовы к экспансии на российский рынок. Они предлагают более выгодные цены, но не могли конкурировать с гигантами. Сегодня продукция из подвала дядюшки Ляо прорвётся на прилавки всех магазинов. И здесь мы рекомендуем нашим читателям побольше уделять внимание тем или иным брендам. Несомненно, китайцы умеют делать качественную бытовую технику, но есть и откровенный мусор, который с трудом дотягивает до гарантийного срока. И вообще, кто сказал, что эти ребята планируют создавать полноценную сеть гарантийных мастерских?