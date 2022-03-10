10 марта курс Биткоина приблизился к 39 000 долларов за 1 монету

Многие эксперты полагают, что рынок криптовалют похож на Дикий Запад. Чего только стоит майнинговая лихорадка, которая привела к огромному спросу на полупроводниковую продукцию, что стало одной из причин разразившегося дефицита высокопроизводительных чипов по всему миру. Ну а резком росте цен на видеокарты знает каждый геймер. Но даже без всего этого здесь царит настоящий хаос. Десятки тысяч трейдеров ежедневно скупают и продают криптовалюту на миллиарды долларов, а Киты устраивают шоковую терапию, накачивая рынок деньгами или выводя из него тысячи Биткоинов за считанные часы.

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Всё это вызывает опасения у политиков по всему миру, поскольку считать надёжным такой актив невозможно, а запретить в одночасье – решаются немногие. Вчера (может позавчера вечером) президент США подписал указ, в котором он обратился к финансовым ведомствам с просьбой оценить риски использования криптовалют внутри и вне страны. Прежде всего заняться вопросом оценки должны представители Министерство финансов и Министерство торговли, которым было предложено оценить преимущества и риски криптовалют.

Предлагается рассмотреть те или иные преимущества появления национальной цифровой валюты "цифровой доллар". Изучить, какие риски может таить создание цифрового доллара для стабильности наличной национальной валюты как в краткосрочной перспективе, так и в качестве мировой платёжной валюты. Предложить план защиты обычных держателей криптовалют в США с целью обеспечения финансовой стабильности, а также пресечения незаконной деятельности и мошеннических операций. Одновременно с этим предлагается предпринять меры по предотвращению использования цифровых активов в отмывании денег и ухода от санкции. В данном случае это камень в огород жителей РФ, которые пытаются сохранить свои сбережения с помощью криптовалют.

На этом фоне 9 марта Биткоин взмыл вверх, но уже 10 числа рухнул, опустившись ниже 40 000 долларов за монету. Сегодня эксперты не готовы предсказать дальнейшее развитие событий, но пока подтверждается самый неблагоприятный сценарий. Всё дело в том, что кроме озвученных выше рекомендаций, правительство США планирует взять криптовалюты под жёсткий контроль. Это значит, что уйти от налоговой ответственности станет сложнее, а государственные ведомства получат доступ к сведениям обо всех транзакциях не только жителей США, но и всех тех, кто использует крупные биржи по всему миру.

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Подобные идеи вызывают справедливые опасения у сообщества, поэтому инвесторы не хотят подвергать свои деньги рискованным вложениям. Аналогичная ситуация наблюдается и с Эфиром, что вы можете рассмотреть на изображении выше.