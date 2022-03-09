Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Через сколько лет нужно менять флагманскую видеокарту – GeForce GTX 780 Ti в тесте WG
Старый флагман даже спустя 8 лет после выхода всё ещё актуален
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

А вы ещё помните времена, когда единственная проблема состояла в том, чтобы заработать денег на мирно лежащую в магазине видеокарту, цена которой максимально близка к рекомендованной? Если говорить о герое нашего материала, то дело было в 2013 году. На тот момент GeForce GTX 780 Ti казалась жутко дорогой, ведь её рекомендованная цена в США стартовала с 699 долларов, а в российских магазинах купить её дешевле 800 долларов не представлялось возможным долгое время. Сегодня переплата в 100 долларов кажется несерьёзной особенно на фоне того, что флагманы стоят 600 000 рублей.

реклама

Вообще не совсем понятно, если ли смысл покупать флагманскую видеокарту в момент выхода, и сколько лет она будет оставаться актуальной. В рамках данного материала ответить на этот вопрос мы попытаемся вместе с блогером zWORMz Gaming, который решил протестировать старый флагман в игре Forza Horizon 5. Понимая бесперспективность использования сверхвысоких разрешений, он переключился на популярное 1080р, что позволило получить крайне интересные результаты.

Тестирование началось с 1080р на самых низких настройках. Игра буквально летает, достигая средних 91 кадра в секунду. Это отличный результат для видеокарты, выпущенной более 8 лет назад. Здесь стоит заметить, что показатели 1% Low не опускались ниже 65 fps, что позволяет говорить о полном отсутствие просадок ниже 60 кадров в секунду. Играть на таких настройках можно, а вот графика удручает, ведь вся красота Forza Horizon 5 превращается в размазанную картинку. Никакого удовольствия.

1080р на средних настройках выдаёт стабильные 72 кадра в секунду. Здесь приходится констатировать, что показатель 1% Low просаживается ниже 60 fps, что для большинства геймеров окажется незаметно, но отдельным обладателям сверхчувствительного зрения может и не понравится. Игровой мир выглядит лучше, проходить гонки можно без проблем если сосредоточится только на своей машине и опережении конкурентов.

1080р на высоких настройках радует сочной картинкой и стабильным показателем в 63 кадра в секунду. Наблюдаются просадки ниже 50 fps по показателю 1% Low, но в целом игра всё ещё кажется живой, а графика красивой. Никаких проблем при прохождении нет.

А вот на 1080р с максимальными настройками всё не так хорошо. Да среднее количество кадров в секунду достигает 34 fps, но по показателю 1% Low заметны сильные просадки к 22 кадров в секунду. Это неприемлемо, поскольку снижает контроль за машиной, которая в любой момент может зависнуть, а в режиме гонки подобные сюрпризы грозят потерей трассы и проигрышем.

Из всего вышеописанного можно сделать простой вывод: играть на видеокарте GeForce GTX 780 Ti всё ещё можно, но надеяться на максимальные настройки графики уже глупо. Даже спустя 8 лет старый флагман может обеспечить комфортный гейминг, но требовать от него невозможного не приходится. Что до темы нашего материала, то менять сегодня GeForce GTX 780 Ti нужно только в том случае, если вы играете в разрешении 2К. Всем владельцам мониторов с 1080р смело можно и дальше пользоваться старым флагманом.

анонсы и реклама
Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
5 видов RTX 3050 в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 за 293 290р
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Core i9 11900K за 157 590р
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
RTX 3090 MSI за 605 тр
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр


#видеокарты #geforce gtx 780 ti #тесты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарты Intel ARC Alchemist могут выйти в период с мая по июнь 2022 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин может ощутимо подешеветь после подписания Байденом указа по регулированию криптовалют
22
Партнёр Джорджа Сороса заявил о завершении долларового правления в качестве единой международной валюты
64
Финальный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 г
21
Ошибка исправлена: ранее купленные игры EA, Rockstar, Activision и Microsoft в российском Steam вновь заработали
49
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
323
Майнер назвал сроки возвращения видеокарт в РФ и призвал добывать Эфир для выхода из кризиса
41
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
269
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
112
Apex Legends Mobile «мягко» запустили в десяти государствах
1
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
98
В Китае мобильные видеокарты NVIDIA без блокировки LHR превращают в настольные варианты для майнинга
4
Криптовалютная биржа CoinBase заблокировала больше 30 тысяч кошельков россиян
53
Финский авиаперевозчик Finnair заявил о массовых сокращениях персонала
29
Компьютер за миллион – комплектующие подорожали в несколько раз после ухода с рынка NVIDIA и Intel
153
40% обладателей iPhone готовы купить iPhone SE 3
2
Процессоры AMD Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 4100 заметили в объявлении торговой сети на Филиппинах
5
MSI отзывает кулеры MAG CoreLiquid 240R и 360R AiO из-за накопления отложений
1
Полноценная таблица результатов в Battlefield 2042 появится уже завтра
3
Электрокары могут ощутимо подорожать – за неделю цена никеля выросла в 4 раза и достигла $100 000 за 1т
32
GeForce RTX 4090 получит GDDR7 на 32 Гбит/с и будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – Wccftech
26

Популярные статьи

Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
53
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
28
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
6
Обзор комплекта периферии SmartBuy SBC-227367-K и компьютерной мыши Гарнизон GM-220XL
7
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 5800X и Core i7-11700КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
+

Сейчас обсуждают

Roman2022
17:59
Но это же сверх тяжелая. Удивляет только одно. Почему сверх, а не супер. Там же все супер.
Цена сверхтяжелой ракеты NASA превысила ожидания и составила 4 млрд долларов
Каа
17:58
Никогда не ел в этих забегаловках (лучше съесть булку с кефиром) и нисколько не жалею о потере... Людей, потерявших рабочие места, жаль...
После закрытия ресторанов McDonald’s бургеры продают на Авито за 50 тысяч рублей
Flatus Incognito
17:57
Был бы троллинг- valve "забыла" бы там файлы hl3.exe, l4d3.exe, p3.
В файлах Aperture Desk Job нашли упоминания четырёх проектов Valve, включая продолжение Half-Life Alyx
Roman2022
17:56
Нет. Уже много чего не будет официально продаваться.
MSI представила E-ATX материнскую плату WS WRX80 с поддержкой AMD Ryzen Threadripper PRO
CTyDeHT
17:55
Где сейчас купить игру на DVD ?
Российские геймеры сообщают о невозможности загрузки и запуска в Steam некоторых игр Microsoft и Activision
korney
17:53
Баксы?
Цена сверхтяжелой ракеты NASA превысила ожидания и составила 4 млрд долларов
Виталий Shokerxxx
17:52
да немного. ну то что наркоманов полно это и так понятно..
Intel планирует в мае-июне 2022 года выпустить настольные видеокарты Arc Alchemist
XAM
17:47
Пидар пробитый (цитирую Шария) бомбит?
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
wwr222
17:46
Не надейся. Все временное будет постоянным. Вкладывать в мертвую (ладно, законсервированную) инфраструктуру никто не будет. Через год там обычные бомжатники и притоны нариков будут (или снесут).
После закрытия ресторанов McDonald’s бургеры продают на Авито за 50 тысяч рублей
NEON_ft
17:45
Обоссаный
Intel планирует в мае-июне 2022 года выпустить настольные видеокарты Arc Alchemist
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем