Старый флагман даже спустя 8 лет после выхода всё ещё актуален

А вы ещё помните времена, когда единственная проблема состояла в том, чтобы заработать денег на мирно лежащую в магазине видеокарту, цена которой максимально близка к рекомендованной? Если говорить о герое нашего материала, то дело было в 2013 году. На тот момент GeForce GTX 780 Ti казалась жутко дорогой, ведь её рекомендованная цена в США стартовала с 699 долларов, а в российских магазинах купить её дешевле 800 долларов не представлялось возможным долгое время. Сегодня переплата в 100 долларов кажется несерьёзной особенно на фоне того, что флагманы стоят 600 000 рублей.

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Вообще не совсем понятно, если ли смысл покупать флагманскую видеокарту в момент выхода, и сколько лет она будет оставаться актуальной. В рамках данного материала ответить на этот вопрос мы попытаемся вместе с блогером zWORMz Gaming, который решил протестировать старый флагман в игре Forza Horizon 5. Понимая бесперспективность использования сверхвысоких разрешений, он переключился на популярное 1080р, что позволило получить крайне интересные результаты.

Тестирование началось с 1080р на самых низких настройках. Игра буквально летает, достигая средних 91 кадра в секунду. Это отличный результат для видеокарты, выпущенной более 8 лет назад. Здесь стоит заметить, что показатели 1% Low не опускались ниже 65 fps, что позволяет говорить о полном отсутствие просадок ниже 60 кадров в секунду. Играть на таких настройках можно, а вот графика удручает, ведь вся красота Forza Horizon 5 превращается в размазанную картинку. Никакого удовольствия.

1080р на средних настройках выдаёт стабильные 72 кадра в секунду. Здесь приходится констатировать, что показатель 1% Low просаживается ниже 60 fps, что для большинства геймеров окажется незаметно, но отдельным обладателям сверхчувствительного зрения может и не понравится. Игровой мир выглядит лучше, проходить гонки можно без проблем если сосредоточится только на своей машине и опережении конкурентов.

1080р на высоких настройках радует сочной картинкой и стабильным показателем в 63 кадра в секунду. Наблюдаются просадки ниже 50 fps по показателю 1% Low, но в целом игра всё ещё кажется живой, а графика красивой. Никаких проблем при прохождении нет.

А вот на 1080р с максимальными настройками всё не так хорошо. Да среднее количество кадров в секунду достигает 34 fps, но по показателю 1% Low заметны сильные просадки к 22 кадров в секунду. Это неприемлемо, поскольку снижает контроль за машиной, которая в любой момент может зависнуть, а в режиме гонки подобные сюрпризы грозят потерей трассы и проигрышем.

Из всего вышеописанного можно сделать простой вывод: играть на видеокарте GeForce GTX 780 Ti всё ещё можно, но надеяться на максимальные настройки графики уже глупо. Даже спустя 8 лет старый флагман может обеспечить комфортный гейминг, но требовать от него невозможного не приходится. Что до темы нашего материала, то менять сегодня GeForce GTX 780 Ti нужно только в том случае, если вы играете в разрешении 2К. Всем владельцам мониторов с 1080р смело можно и дальше пользоваться старым флагманом.

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