Приходится констатировать, что цены на российское ПО растут

На 9 марта можно констатировать, что с российского рынка ушли почти все крупные разработчики популярного программного обеспечения. И это не только Oracle, IBM и Microsoft, но и Red Hat, выпускающая операционную систему на базе Linux. Ущерб ещё только предстоит оценить, ведь на данный момент сложно предсказать сроки блокады, как и возможности удалённой блокировки тех или иных продуктов. Как бы там ни было, но первые последствия уже заметны, и они гораздо оптимистичнее, чем многим казалось.

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Как сообщается, за первую неделю марта спрос на российское программное обеспечение вырос на 300% по сравнению с аналогичным периодом февраля. Данные опубликованы представителями компании «Марвел-дистрибуция», которые известны отгрузками компьютерного оборудования и программного обеспечения на рынки стран СНГ. Сообщается, что чаще всего покупают офисные приложения и операционные системы. Наиболее популярным считается пакет «Мой офис», на втором месте «Р7-офис». Также активно берут ОС Astra Linux, ALT Linux и многие другие. Одновременно с этим растёт и спрос на российские пакеты управления базами данных. Здесь беспрекословным лидером выступает разработка компании Postgres Professional, занимающая 80% всего рынка. Отдельно отмечается, что назревает конкуренция, при этом набирают популярность решения по виртуализации.

Эксперты полагают, что санкции будут способствовать переходу российского бизнеса на отечественное программное обеспечение. Это длительный процесс, который затянется на годы и во многом зависит от позиции самих разработчиков. Если они хотят занять место ушедших западных гигантов, то нужно не только рассчитывать на государственную поддержку, но и улучшать собственные разработки, увеличивая надёжность и не забывая о наличии современных функций. Ну а пока изменений относительно процентного соотношения тех или иных продуктов нет: за Astra Linux около 50% (по другим сведениям, 60%) рынка, за ALT Linux – до 30%.

О невероятных успехах отмечают разработчики «Р7-офис». По их словам, продажи за последнюю неделю выросли на 680%, а миграция на отечественные облачные сервисы увеличилась на 840%. Многие компании понимают, что полагаться на западные сервисы больше нельзя, поэтому будут постепенно отказываться от услуг Microsoft, Amazon и других. О том, как сложно вернуться на российский рынок говорят и представители «Лаборатории Касперского». Они фиксируют огромный спрос на антивирусное программное обеспечение собственной разработки.

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Не обошлось без неприятных сюрпризов. Дистрибьюторы отмечают рост цен на российское программное обеспечение. Есть мнение, что к концу 2022 года продукция подорожает на 20%, что можно объяснить колебаниями курса рубля и расширением производственной базы.