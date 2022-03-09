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Уход с российского рынка Microsoft пусть и не стал неожиданным, но доказал одну простую истину: никто на Западе не соблюдает законы. Что самое любопытное, там игнорируют даже собственные правила, которые были едиными для всех членов ВТО и других организаций. Мало того, в срочном режиме пишутся новые законы, позволяющие отменять эти правила, отказываясь от корпоративных и гарантийных обязательств. К примеру, всем купившим Windows 10 обещан бесплатный переход на новую операционную систему в 2022 году, а также полноценная техническая поддержка до 2025 года. А ведь есть ещё и ориентированные на облачные сервисы версии офисного программного обеспечения, которые просто отказались обслуживать.

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В этот момент кто-то заговорил о необходимости легализовать пиратство, мотивируя это тем, что игровые студии также ушли из юридического пространства РФ, а значит геймеры и обычные пользователи имеют полное право на ответные меры. Но куда любопытнее высказывания отдельных личностей, которые уверяют нас в том, что пиратство – это плохо, а за любую интеллектуальную собственность нужно платить. Сегодня мы оставим эту тему на откуп нашим читателям. Уверены, что у вас есть на этот счёт своё мнение. Что до любителей американской интеллектуальной собственности, то нам говорят о том, что нужно не переходить на пиратский Windows, а выбирать бесплатный Linux.

Что же, если речь идёт о домашнем компьютере, то сделать это ещё можно, а вот для корпоративного сектора всё складывается куда сложнее. Так, сегодня стало известно о том, что американская компания Red Hat дезертировала с российского рынка. Она полностью заблокировала все контакты с партнёрами из РФ, а также заморозила все совместные разработки и многие другие направления работы. Нужно понимать, что в данном случае речь идёт о блокировке самого популярного и продвинутого дистрибутива для корпоративного сегмента и профессионалов - Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Это не только первый подобный дистрибутив Linux, но и самый известный и скачиваемый.

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Предсказать последствия подобного ухода для российских разработчиков пока сложно. Нужно понимать, что Red Hat уже покидала российский рынок в 2014 году, но после тихо вернулась дабы не привлекать лишнего внимания. Вполне возможно, что так будет и на этот раз. Ну а пока стоит помнить, что в 2021 году дистрибутив RHEL стал полностью бесплатным для тех, кто разрабатывает программное обеспечение с открытым исходным кодом. Какие ещё сюрпризы российским пользователям приготовили западные компании, мы скоро увидим. Ну а пока уточним, что Red Hat принадлежит IBM, которая приостановила своё присутствие в РФ ещё на прошлой неделе.

#linux #санкции
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