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Компьютер за миллион – комплектующие подорожали в несколько раз после ухода с рынка NVIDIA и Intel
Цены на видеокарты перевалили за 600 000 рублей
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Core i3 со скидкой в Ситилинке
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i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Нет никаких сомнений, что сегодня цены на комплектующие в российской рознице как минимум в несколько раз превышают норму. При этом можно констатировать, что дорожают не только видеокарты и процессоры. После того как десятки брендов сообщили о приостановке своей деятельности на территории РФ, стало ясно, что в ближайшее время рынок ждёт сильный дефицит. Есть мнение, что проблема здесь не только в желании тех или иных компаний подыграть США, но и в нестабильном курсе рубля. Ясно, что в условиях, когда реальная оценка рынка и позиция Центробанка расходятся на десятки процентов, торговать крайне сложно. Ещё сложнее в таких условиях товар завозить. Предположим, что кто-то всё же решит сохранить поставки. По какому курсу ему делать пересчёт: по 110 или 150 рублей за доллар?

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В данном случае это всё уже не так важно, поскольку какое-то время российским геймерам и обычным пользователям придётся потуже затянуть пояса. К счастью, всегда есть те, у кого в кармане лежит лишний миллион. Вполне возможно, что именно на этих ребят и рассчитаны текущие цены в магазине Ситилинк. Забегая вперёд скажем: если вы один из миллионеров, то срочно переходите по ссылкам, берите указанный ниже товар, ведь уже завтра он может подешеветь, а вы не сможете сказать свои знакомым, что потратили на компьютер больше миллиона рублей.

Начнём с видеокарты. Пока ничего быстрее GeForce RTX 3090 мир ещё не придумал. Ходят слухи, что осенью на её место придёт скоростная GeForce RTX 4090, которая окажется в 2 раза быстрее, но нормальные миллионеры живут здесь и сейчас, поэтому просто берём GeForce RTX 3090. Она тянет все игры на максимальных настройках графики даже в 4К. Мало того, если у вас есть деньги на монитор с разрешением 8К, то можно их запускать и там. Потенциал у данной видеокарты огромен, поэтому можно будет 10 лет вообще не обновляться. Согласитесь, что цена в 600 тысяч рублей за такое – это сущие пустяки.

Под стать видеокарте должен быть и процессор. Мы предлагаем остановиться на Intel Core i9 10980XE. Это 18-ядерный монстр, который может использоваться не только в качестве игрового ПК, но и выполнять задачи высокопроизводительной рабочей станции. Мало ли, вдруг между игровыми сессиями вас потянет на создание сложных 3D-эффектов или другие задачи. 293 тысячи – это немало, но такова плата за элитарность.

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85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей
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Мы уверены, что вы сумеете подобрать корпус, блок питания и материнскую плату. Если будет сложно, спрашивайте у других читателей. У нас здесь царит дух взаимопомощи, поэтому вам всегда помогут с выбором. Ну а мы завершим твердотельным накопителем. Это обязательный атрибут любого уважающего себя пользователя. Мы советуем брать только Kingston KC3000 объёмом 4 Тб. Он не только обладает полной поддержкой стандарта PCI-E 4.0, но и предлагает ультимативные 7000 Мб/с чтения и записи. За столь выдающиеся характеристики и 200 тысяч заплатить не жалко. А вообще приходится признать, что в 1 миллион вы не уложитесь. Ну да ничего, самое главное, чтобы компьютер был хорошим, а деньги – дело наживное.

#видеокарты #комплектующие
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