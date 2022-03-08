Вице-премьер России Александр Новак пишет, что это может рассматриваться в качестве зеркальных мер

Нужно понимать, что сегодня факты интересуют незначительное количество людей, а фейковые новости заполонили простор интернета. И в это время уже не так важно, за кем правда, ведь верят тому, кто громче кричит, подкрепляя свои заявления увесистой дубинкой. В связи с происходящими на территории Украины событиями многие наши читатели забыли не только о простых правилах приличия, но и утеряли способность критически мыслить. Это может показаться удивительным, ведь вся информация доступна из официальных источников, но вместо этого она подменяется придуманными цифрами, которые выгодны той или иной стороне. В связи с этим немного точных данных. За 2020 год поставки газа по трубопроводам Газпрома в страны Европейского союза составили 44% от всего потребляемого объёма. Поскольку часть газа – это поставки СПГ, то зависимость ЕС от российской трубы приближается к 50%. Большая часть нефти и угля, которую закупают европейские потребители, также идёт из России, поэтому все разговоры о диверсификации напоминают цирк, в котором зрителям продают сладкую вату по 1000 долларов.

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Сегодня европейские политики уверяют весь остальной мир в том, что они уже готовят меры, позволяющие им отказаться от поставок из РФ. И здесь нужно понимать две вещи: во-первых, заменить поставки нечем, во-вторых, истерия нарастает, а отчаянные бойцы с Россией просто не осознают последствий своих поступков. Это всё та же утеря критического мышления, которая часто возникает у людей в сложных ситуациях. Эксперты полагают, что политическое решение о перекрытии существующих трубопроводов в Европу поставит последнюю на колени. Разразится невероятный энергетический кризис, а вследствие целого ряда политических разногласий ЕС ждёт распад.

Пока никто ничего перекрывать не будет, но Вице-премьер России Александр Новак не исключает такого поворота событий. По его словам, самым очевидным ответом на блокировку Северного потока-2 может быть остановка прокачки по трубопроводу Северный поток-1. Александр подчёркивает, что сегодня российские компании сталкиваются с огромным давлением со стороны Запада. Если агрессивная риторика не изменится, то правительство может рассмотреть меры по зеркальному ответу на санкции. И это касается не только газа, но и нефти. Уже сегодня США требует от Европы отказаться от её закупки в России. Поскольку единственным вариантом замены нефти будут поставки из США, то здесь очевидна выгода ребят по ту сторону океана.

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Всё это грозит глобальной перестройкой энергетической сферы, а победителей просто не будет (не считая США). Газ уже пробил рекордную отметку в 3800 долларов за 1000 метров кубических, хотя после этого немного подешевел. В случае, если РФ остановит поставки нефти, цена её взлетит до 300 долларов за баррель, при этом даже в этом случае разразится дефицит и небывалый кризис.