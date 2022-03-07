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Ищем замену дорогим видеокартам за 600 000р – на что способна GeForce GTX 770 за 13 500р в тесте WG
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Как хорошо было жить в 2013 году. В начале июня на российский рынок поступила видеокарта GeForce GTX 770, цена на которую начиналась с 500 долларов. Это было больше рекомендованных 399 вечнозелёных для США, но несравнимо с тем безобразием, которое разразилось в 2021 году. Долгое время GeForce GTX 770 оставалась популярна, но со временем стала исчезать даже с вторичного рынка. Годы берут своё, а графические чипы не вечны, и всё же, сегодня ещё можно встретить старые карточки на Авито, где цены на них стартуют с 13 500 рублей. В нормальных условиях это стало бы настоящим грабежом, вот только на фоне ухода NVIDIA с рынка РФ, магазины взвинтили цены в несколько раз.

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Именно поэтому ребята с канала zWORMz Gaming предлагают присмотреться к старой видеокарте повнимательнее. В руки к ним попала модель на 2 Гб, хотя NVIDIA поставляла на рынок и более мощную карту на 4 Гб. В тестах были задействованы актуальные игры, поэтому можно сделать выводы не только по общей производительности, но и относительно сильных и слабых сторон данной модели на 2022 год. Давайте пройдёмся кратко по каждой игре в отдельности.

Лучше всего старушка показывает себя в многопользовательских шутерах. Так, в CSGO можно получить средние 300 кадров в секунду с минимальными просадками, в Valorant 234 fps, ну а в Fortnite – все 250 кадров в секунду. При этом абсолютно везде графика находится на приемлемом уровне, что позволяет эффективно отстреливать врагов на длинных дистанциях. В GTA 5 всё в полном порядке (109 fps), что неудивительно, ведь игра вышла довольно давно.

Комфортно играть в Battlefield V (78 fps), ARK Survival Evolved (60 fps) и PUBG (69 fps). Здесь обошлось без жертв в графике, а количество кадров в секунду стабильно выше 60 единиц. В COD Warzone и Apex Legends с виду всё нормально (67 и 60 fps), но картинка выглядит не очень привлекательно. Судя по всему, авторы ролика перемудрили с настройками, поэтому играть некомфортно. Вполне возможно, что визуальные улучшения потребовали бы гораздо больших потерь, а количество кадров в секунду снизилось бы ощутимо. 

В следующие 4 проекта играть можно, но со временем глаза устают, ведь картинка оставляет желать лучшего: Dying Light 2, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и Forza Horizon 5. Здесь почти всегда наблюдаются стабильные 40 fps, а выглядит такая игра удручающе. Это не значит, что происхождение будет затруднено, но привыкшие к высоким и максимальным настройкам графики пользователи останутся разочарованы. Несмотря на такое завершение материала, мы можем констатировать, что сегодня GeForce GTX 770 является оптимальным выбором, позволяя играть во все современные проекты.

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#видеокарты #тесты #geforce gtx 770
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