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GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
Цены подскочили в 2-3 раза, но это ещё не предел
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Core i3 со скидкой в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Core i9 за 293 290р
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Помните, как весной резко подорожали видеокарты? Тогда магазины заявляли, что это единственная возможность сохранить хотя бы какой-то ассортимент. Якобы, если бы не решение торговых сетей взвинтить стоимость всех игровых моделей в несколько раз, то мы бы месяцами вообще ничего не увидели. Скажем прямо, что это весьма спорное решение, которое в реальности являлось простым прикрытием для личного обогащения. Сегодня у нас происходит аналогичная ситуация, поскольку производители видеокарт ушли с российского рынка. Назревает дефицит, но на 7 марта нужно понимать, что в торговых точках находится рекордная партия видеокарт, а вот цены взлетели до небес.

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Не будем ходить вокруг да около, и сразу перейдём к актуальным предложениям в Ситилинк. GeForce RTX 3090 медленно дорожает. За последние пару дней она набрала ещё несколько десятков тысяч рублей и стоит 605 420 рублей. Только не спрашивайте почему именно такая странная цена. Скорее всего, этого не знает даже руководство, ну а геймеры продолжают игнорировать столь выгодное предложение.

GeForce RTX 3080 вскоре преодолеет отметку в 400 тысяч, ну а пока она стоит 389 020 рубчиков. И не просите, никто вам ничего не скинет. Время выгодных предложений подошло к концу, поэтому уж будьте добры не забыть вытащить из кошелька именно такую сумму. Впервые за всё время с момента своего появления на рынке GeForce RTX 3060 Ti перевалила за 200 000 рублей. Можно было бы даже кого-то с этим поздравить, но почему-то не хочется.

GeForce RTX 3060 медленно, но верно дорожает. Неясно, покупает ли вообще кто-то сегодня видеокарты, но магазин неумолимо накидывает за сутки несколько процентов к и без того неразумной цене. 169 780 за средний уровень производительности – это очень сурово даже по текущим меркам. Звучит странно, но GeForce RTX 2060 SUPER по непонятной причине даже подешевела. В чём причина такой щедрости неясно, но мы бы предложили воздержаться и от этого выгодного предложения.

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Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
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Core i9 11900K за 157 590р
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RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке
85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр
RTX 3090 MSI за 605 тр

Если вам казалось, что GeForce RTX 3050 за 43 000 рублей – это дорого, то самое время оценить её текущую цену. Как вам 107 690 рублей? А ведь на западе за последнюю неделю многие видеокарты сильно подешевели. Ну и финальный аккорд: GeForce GTX 1650 за 65 890 рублей. Многие предполагают, что магазины просто пересчитали видеокарты по новому долларовому курсу. GeForce GTX 1650 доказывает, что это не так. Смотрите: неделю назад она стоила 26 тысяч. Даже если считать по 120 рублей за 1 доллар, выходит 50% рост курса, ну а здесь 2.5-кратное подорожание. Добро пожаловать в новый мир тотального дефицита. Информация предоставлена в ознакомительных целях. Мы настоятельно не рекомендуем ничего покупать. Видеокарт в магазинах очень много, а уже вскоре подтянуться серые китайские поставки. 

#видеокарты #geforce rtx 3090 #geforce gtx 1650
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Леди Яга
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>> хотя это прошлый век и китайская экономика сегодня так не работает То есть в вопросе ты абсолютно не разбираешься (рука-лицо)
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Матрикс
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