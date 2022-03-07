Если вы ждали, что китайцы поступят иначе, то будете глубоко разочарованы, ведь TikTok официально приостановила работу в РФ

После окончания Второй мировой войны главными выгодоприобретателями нового миропорядка стали США. СССР хоть и числился победителем, но был фактически обескровлен затянувшейся войной, поэтому не мог ничего противопоставить ребятам по ту сторону океана. К этому добавьте Великобританию, которая пусть и активно участвовала в войне, подвергаясь бомбардировкам, но не понесла таких потерь как СССР. Европа оказалась ослаблена, что позволило США занять лидирующее место в новом миропорядке. В последние десятилетия Америка не перестаёт доказывать своё превосходство, получая необходимую поддержку от молчаливых европейских политиков. Кажется, что лидеров ЕС вообще ничего не волнует. Чего только стоит скандал со слежкой ЦРУ, о котором все давно забыли, обвиняя российских хакеров во всех бедах.

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Это долгая и сложная тема, которая не укладывается в рамки данного материала. Именно поэтому мы просто будем констатировать, что США не нужна сильная Европа. В сложившейся ситуации у руководства Америки есть все рычаги давления на политиков Германии, Франции и Италии. Цены на газ растут, Европа отказывается от российской нефти, а Северный поток 2 не будет запущен ещё очень долго. Все задачи достигнуты, ведь производство в ЕС падает, уровень жизни снижается, а значит всё идёт согласно плану. Вы вольны как угодно относиться к ситуации в Украине. Со своей стороны отметим, что это ваше личное право. И всё же, сегодня происходит континентальная борьба, в которой пока победу одерживают ребята из США. Многие полагают, что Китай сможет помочь России в этом противостоянии, но в реальности там будут преследовать исключительно собственные интересы, пытаясь извлечь максимальную возможную выгоду. Вполне возможно, что на фоне происходящих событий, США даже сделают руководству Китая предложение по завершению торговой войны, хотя это маловероятно.

А вот чего от китайцев ждать не стоит, так это помощи в информационном поле. Как стало известно, сегодня набирающая популярность социальная сеть TikTok ввела ограничения на свою работу в России. В данном случае речь идёт о том, что российские пользователи больше не смогут генерировать новый контент, а также проводить новые трансляции. На данный момент планов об уходе нет, но никто не исключает подобного развития событий. Надеемся, что вы знаете, что TikTok – это китайская социальная сеть, которая в 2021 году столкнулась со сложностями работы в США, но сумела договориться с правительством. Поскольку сегодня американский сегмент для китайцев считается одним из ключевых, то ожидать каких-то поблажек в сторону российских пользователей не приходится.

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В качестве формальной причины называется невозможность работать в условиях нового закона о фейках. Никаких подробностей нет, но они и не нужны, ведь мы прекрасно понимаем, что это просто оправдание, за которым стоит попытка уйти от американских санкций. Представители TikTok уверяют, что вернут функционал, как только появится возможность, но вы пока смело запускайте VPN, который позволит забыть о подрывной деятельности руководства TikTok. А вы ещё надеетесь на мифическую помощь со стороны Китая?