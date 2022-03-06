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Российским программистам дадут отсрочку от армии и льготные кредиты – ключевые условия закона
Что нужно сделать, чтобы получить отсрочку от службы в армии? Давайте разбираться
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Несколько дней назад В. Путин подписал указ о мерах поддержки российского IT-сектора. Это уже третий пакет, который на этот раз оказался гораздо меньше по объёмам, чем все предыдущие. Несмотря на это именно новая инициатива вызвала бурное обсуждение. Дело в том, что законом предлагается освободить программистов от службы в армии, а также гарантировать им нулевую налоговую ставку (прибавьте к этому льготы по получению кредитов и упрощённую схему найма нерезидентов РФ). В первые несколько дней было неясно, кого именно касаются подобные инициативы, но вчера данные попали в прессу, что позволяет сделать те или иные выводы.

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Первое и самое главное правило, которое позволяет рассчитывать на все указанные выше льготы – это прохождение государственной аккредитации. Это значит, что отдельный программист, занимающийся фрилансингом, останется за бортом, а вот различные компании могут попытать счастья. Известно, что аккредитацию могут получить только российские компании, которые имеют отношение к разработке программного обеспечения, либо настройке компьютерных систем и их сопровождению. Сюда же добавьте тех, кто работает с базами данных и вообще с вычислительной техникой в самом широком понимании этого вопроса. Таким образом круг профессий не обговаривается, но есть и конкретные условия.

Так, для получения налоговых льгот необходимо выполнить простое условие: нужно иметь не меньше 90% всех совокупных доходов от реализации продукции собственной разработки. А вот получить отсрочку от прохождения воинской службы могут абсолютно все сотрудники аккредитованных компаний. Кстати, на данный момент их число (компаний) превышает 14 тысяч. Главный условием будет наличие у сотрудника профильного образования, при этом он должен находиться в штате и не на должности уборщика, а принимать участие в создании программных комплексов.

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Вчера на сайте Госуслуг появилась возможность получить государственную поддержку для развития проектов, обладающих высоким потенциалом. На что конкретно могут рассчитывать разработчики отечественного ПО, пока неясно. Предполагается, что кандидатов будут выбирать в ручном режиме, оценивая полезность тех или иных проектов. Поскольку закон уже ступил в силу, всем заинтересованным сторонам рекомендуется изучить его с целью принятия соответствующих мер по удержанию высококвалифицированных работников в стране и предотвращению так называемой «утечки мозгов». Ранее сообщалось, что планируется повысить зарплаты для работников IT-сектора, ну а отсрочка от службы в армии и льготные кредиты станут отличным подспорьем для сотен тысяч парней, которые заканчивают учёбу в Вузах, строят семью или уже работают в этой сфере.

#программисты
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