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М.Видео-Эльдорадо замораживает цены на 140 моделей смартфонов, ноутбуков и бытовой техники
Как быстро эти товары закончатся, пока не знает никто, ведь крупные бренды уже ушли из РФ
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Известно, что многие крупные производители электроники и бытовой техники покинули российский рынок. Кто-то из них громко заявил о своём уходе, наказывая обычных покупателей за действия политиков, другие – скромно отмалчиваются, поясняя свои действия логистическими проблемами. Как бы там ни было, но в ближайшие несколько месяцев торговые сети будут испытывать дефицит, покрыть который попытаются за счёт китайских брендов. Пока сложно предсказать, смогут ли небольшие компании из Поднебесной наладить нормальные поставки, но не нужно забывать и о том, что ещё до прекращения поставок в торговых сетях были созданы немалые запасы, которых хватит на какое-то время.

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Поскольку многие сегодня пытаются инвестировать деньги в электронику, то спрос на подобные товары высокий, что уже привело к резкому взлёту цен. В свиязи с этим представители группы М.Видео-Эльдорадо выступили с заявлением, пообещав заморозить стоимость огромной части продукции. Речь идёт о 140 различных моделях 30 категорий техники. На сайте магазина точных данных о том, какие именно модели находятся в списке нет, но указаны ключевые категории, включая ноутбуки, планшеты, смартфоны, климатическую технику и технику для кухни. Данная акция стала доступна на территории России начиная с 5 марта и продлится до конца текущего месяца. Сообщается, что цены будут зафиксированы на уровне февральских.

Стоит понимать, что количество товаров не бесконечно, новых поставок нет, а с китайцами только идут переговоры. Это значит, что часть бытовой техники и тем более смартфоны могут исчезнуть с полок ещё до конца марта. В данной ситуации мы бы порекомендовали вам покупать только самое необходимое, но в масштабах страны всегда найдутся горячие головы, которые предпочтут забить гараж кофеварками или электрочайниками с телевизорами. И здесь даже не про социальную ответственность, ведь после продавать всё это будет крайне сложно.

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Китайцы уже потирают руки, готовя экспансию на российский рынок. При прочих равных большинство покупателей предпочитало купить холодильник Samsung, а посудомоечную машину Electrolux или другого бренда. Поскольку ни первого, ни второго может не быть, выбирать будет просто не из чего. И здесь нужно понимать, что вернуться на занятый китайцами рынок будет гораздо сложнее, чем уйти. За многие годы китайские компании научились выпускать качественные товары, а их продажам мечтают предубеждения и привычки покупателей.

#санкци
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