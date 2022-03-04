У каждого из вас есть личная точка зрения относительно происходящих сегодня в мире процессов. Кто-то уже окрестил события в Украине противостоянием Востока и Запада. Другие просто не способны смотреть на вещи трезво. В подобных ситуациях иногда полезно послушать другую сторону. Сегодня у нас мнение, опубликованное на сайте Forklog. Это крайне интересный ресурс, владельцы которого не смогли взять себя в руки, продолжив профессионально освещать события криптовалютного рынка. Очевидно, что подобные ресурсы должны дистанцироваться от политики, ну а в данном случае у нас мнение тех, кто мечтает видеть РФ слабой и скованной санкциями навеки.
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Прежде всего нам сообщают о том, что снижение доходов населения отразится на технологической сфере, которая окажется заброшена. Стартапы начнут мигрировать в соседние страны, а страна будет отброшена на годы в прошлое. Особенно сложно станет тем, кто захочет работать в России с крупными проектами. Они столкнутся с ограничениями западных компаний, которые будут давить стартапы санкциями. Очевидно, что кто-то у себя на столе нарисовал именно такой план, вот только реализация его окажется значительно труднее, чем кажется.
Также ожидается, что все основные биржи и обменники уйдут из российской юрисдикции, заблокировав все кошельки резидентов РФ. Об этом мечтают не только виртуальные бойцы, но и старушка Хиллари Клинтон. Да, именно она, пару дней назад заявила, что возмущена позицией крупных бирж, которые отказались блокировать Россию (камень в огород Coinbase, Binance и Kraken). Обычно эта бодрая старушка взывает к демократии, но на этот раз просто заявила, что это нужно сделать как можно скорее.
Есть мнение, что Россию перестанет считаться значимым игроком среди майнинговых стран. В данном случае не так важно, уйдут ли из РФ крупные игроки, поскольку перекрыть канал поступления оборудования не удастся. Всё железо завозится из Китая, поэтому комплектующие и новинки будут поставляться и дальше. Одновременно указывается, что изолировать РФ не удастся, поскольку криптовалюты устроены иначе, чем банковская система.
На сладкое приводятся опасения относительно возможного вторжения Китая на Тайвань. Если власти Поднебесной решатся на такой шаг, то вводить санкции уже будут против США и ЕС. Пока надежда на такое развитие событий крайне мала, поскольку Китай явно выжидает. Со своей стороны отметим, что всё это страшный сон президента США, ведь, попав в руки китайских инженеров, вся самая высокотехнологичная полупроводниковая отрасль станет рычагом давления.