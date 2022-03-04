Это лишь одно из мнений, которое озвучивается в последние дни

У каждого из вас есть личная точка зрения относительно происходящих сегодня в мире процессов. Кто-то уже окрестил события в Украине противостоянием Востока и Запада. Другие просто не способны смотреть на вещи трезво. В подобных ситуациях иногда полезно послушать другую сторону. Сегодня у нас мнение, опубликованное на сайте Forklog. Это крайне интересный ресурс, владельцы которого не смогли взять себя в руки, продолжив профессионально освещать события криптовалютного рынка. Очевидно, что подобные ресурсы должны дистанцироваться от политики, ну а в данном случае у нас мнение тех, кто мечтает видеть РФ слабой и скованной санкциями навеки.

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Прежде всего нам сообщают о том, что снижение доходов населения отразится на технологической сфере, которая окажется заброшена. Стартапы начнут мигрировать в соседние страны, а страна будет отброшена на годы в прошлое. Особенно сложно станет тем, кто захочет работать в России с крупными проектами. Они столкнутся с ограничениями западных компаний, которые будут давить стартапы санкциями. Очевидно, что кто-то у себя на столе нарисовал именно такой план, вот только реализация его окажется значительно труднее, чем кажется.

Также ожидается, что все основные биржи и обменники уйдут из российской юрисдикции, заблокировав все кошельки резидентов РФ. Об этом мечтают не только виртуальные бойцы, но и старушка Хиллари Клинтон. Да, именно она, пару дней назад заявила, что возмущена позицией крупных бирж, которые отказались блокировать Россию (камень в огород Coinbase, Binance и Kraken). Обычно эта бодрая старушка взывает к демократии, но на этот раз просто заявила, что это нужно сделать как можно скорее.

Есть мнение, что Россию перестанет считаться значимым игроком среди майнинговых стран. В данном случае не так важно, уйдут ли из РФ крупные игроки, поскольку перекрыть канал поступления оборудования не удастся. Всё железо завозится из Китая, поэтому комплектующие и новинки будут поставляться и дальше. Одновременно указывается, что изолировать РФ не удастся, поскольку криптовалюты устроены иначе, чем банковская система.

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На сладкое приводятся опасения относительно возможного вторжения Китая на Тайвань. Если власти Поднебесной решатся на такой шаг, то вводить санкции уже будут против США и ЕС. Пока надежда на такое развитие событий крайне мала, поскольку Китай явно выжидает. Со своей стороны отметим, что всё это страшный сон президента США, ведь, попав в руки китайских инженеров, вся самая высокотехнологичная полупроводниковая отрасль станет рычагом давления.