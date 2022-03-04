Предугадать направление движения Биткоина становится всё сложнее

В ходе резкого снижения курса рубля многие российские миллионеры попытались сохранить свои деньги при помощи криптовалют. Это привело к ожидаемым последствиям, когда стоимость цифрового золота взлетела до 45 000 долларов. Эксперты называли такое развитие событий кратковременным, поскольку фундаментальных причин для роста курса Биткоина просто нет. Что же, уже вчера цена первой криптовалюты пошла вниз, а сегодня падение продолжилось. Обратите внимание на график ниже. Как видите, стоимость Биткоина опустилась ниже 42 000 долларов и не собирается на этом останавливаться. Что до Эфира, то он уже стоит 2740 долларов, теряя гораздо больше, чем Биткоин.

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Аналитики констатируют, что сегодня рынок вновь вернулся к медвежьему тренду. Мало того, резкое подорожание криптовалюты с высокой долей вероятности было обусловлено массовыми инвестициями российских граждан. Как только поток денег иссяк, курс тут же пошёл вниз. Получается, что обычные пользователи и крупные держатели цифрового золота не только потеряли на курсовых скачках рубля, но и лишились немалой части активов из-за падения цены Биткоина. Особенно плохи дела у мемных криптовалют. В последние месяцы они летели в пропасть, удерживаясь на плаву за счёт Shiba Inu и Dogecoin. Поскольку надежда на рост основных криптовалют не оправдалась, то эксперты полагают, что собачьим токенам грозит ещё более сильное удешевление.

Несмотря на всё это есть люди, которые уверены в том, что Биткоин будет дорожать. В качестве основной причины называются события в Украине. Аналитики отмечают, что многие люди пока ожидают развития событий, а от того, насколько всё это затянется, будет зависеть не только российская, но и западная экономика. Санкции сильно ударили по Европе, а рост цена на энергоносители способен поставить промышленность Германии на грань выживания. Многие уже обратились за помощью к правительству, а текущая цена в 2200 долларов за кубометр газа – это далеко не предел. Поскольку в рамках коронавируса предприниматели получали субсидии, многим из них удалось компенсировать убытки. Нужно понимать, что правительства не могут себе позволить вечно дарить деньги бизнесменам, а эксперты уверены, что вскоре Европа будет платить за газ по 3000 долларов и дороже.

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Предполагается, что в случае затягивания украинского конфликта, криптовалюты могут стать тихой гаванью для бизнесменов. Здесь есть два любопытных комментария. Во-первых, это вредно для экономики, поскольку деньги фактически будут выведены из финансовой системы, а значит всё это только ухудшит экономическую ситуацию. Во-вторых, высокая волатильность Биткоина имеет мало общего с понятием тихой гавани. Это значит, что инвестированные миллионы вначале выпадут их экономики, а после либо принесут огромные убытки, либо надолго зависнут на биржевых кошельках.