Один из самых полных перечней на начало марта 2022 года

В последние дни Xiaomi всё активнее выпускает те или иные обновления для актуальных смартфонов. В первую очередь речь идёт о MIUI 13, которая основана на Android 12 и уже активно рассылается как на китайском, так и на глобальном рынках. Если говорить только о событиях нескольких дней, то сегодня стало известно о том, что в одной из новых версий прошивки случилось ощутимое улучшение времени автономной работы. Средний показатель зафиксирован на отметке 10%, что весьма неплохо. Далее стало известно о выходе стабильного глобального обновления для Poco X3 Pro. Уже вскоре все владельцы подобных аппаратов смогут получить его по воздуху.

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Аналогичная прошивка прилетела к глобальной версии смартфона Mi 11 Lite 5G NE, а вот флагман Mi 10 пока может рассчитывать на стабильную MIUI 13 только на китайском рынке. Mi 11 Ultra начал получать стабильные европейские образы, ну а для Redmi K30 Pro и Poco F2 Pro рассылка стартовала ещё в конце февраля. В сети уже есть списка мобильных телефонов второй волны, которые претендуют на глобальную версию прошивки. Ну а сегодня у нас подтверждённый список из 69 смартфонов, которые точно получат MIUI 13 в ближайшие месяцы.

На этот раз в перечне отсутствуют планшеты, которые многие инсайдеры по непонятным причинам включают в список. Также здесь много клонов и выпущенных для Китая аппаратов. Есть и лимитированные версии, которые сложно встретить даже в Поднебесной. Точных дат рассылки пока нет. Ожидается, что флагманы 2021 года могут претендовать на выход стабильных глобальных прошивок до конца марта. Середняки, которые представлены серией Redmi Note, входят во вторую и частично в третью волну, поэтому будут обновлены только во втором квартале, ну а самые бюджетные и относительно старые телефоны смогут рассчитывать на MIUI 13 не раньше середины лета.

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А вообще всё это весьма условные данные, поскольку иногда тестирование для того или иного смартфона завершается раньше, чем для многих других. Это случается благодаря быстрому поиску ошибок и большой команде энтузиастов. Именно поэтому следите за информацией, ну и ожидайте рассылку в первой половине 2022 года.