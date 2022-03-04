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69 смартфонов Xiaomi получат MIUI 13 на Android 12 в первой половине 2022 года
Один из самых полных перечней на начало марта 2022 года
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В последние дни Xiaomi всё активнее выпускает те или иные обновления для актуальных смартфонов. В первую очередь речь идёт о MIUI 13, которая основана на Android 12 и уже активно рассылается как на китайском, так и на глобальном рынках. Если говорить только о событиях нескольких дней, то сегодня стало известно о том, что в одной из новых версий прошивки случилось ощутимое улучшение времени автономной работы. Средний показатель зафиксирован на отметке 10%, что весьма неплохо. Далее стало известно о выходе стабильного глобального обновления для Poco X3 Pro. Уже вскоре все владельцы подобных аппаратов смогут получить его по воздуху.

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Аналогичная прошивка прилетела к глобальной версии смартфона Mi 11 Lite 5G NE, а вот флагман Mi 10 пока может рассчитывать на стабильную MIUI 13 только на китайском рынке. Mi 11 Ultra начал получать стабильные европейские образы, ну а для Redmi K30 Pro и Poco F2 Pro рассылка стартовала ещё в конце февраля. В сети уже есть списка мобильных телефонов второй волны, которые претендуют на глобальную версию прошивки. Ну а сегодня у нас подтверждённый список из 69 смартфонов, которые точно получат MIUI 13 в ближайшие месяцы.

На этот раз в перечне отсутствуют планшеты, которые многие инсайдеры по непонятным причинам включают в список. Также здесь много клонов и выпущенных для Китая аппаратов. Есть и лимитированные версии, которые сложно встретить даже в Поднебесной. Точных дат рассылки пока нет. Ожидается, что флагманы 2021 года могут претендовать на выход стабильных глобальных прошивок до конца марта. Середняки, которые представлены серией Redmi Note, входят во вторую и частично в третью волну, поэтому будут обновлены только во втором квартале, ну а самые бюджетные и относительно старые телефоны смогут рассчитывать на MIUI 13 не раньше середины лета.

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А вообще всё это весьма условные данные, поскольку иногда тестирование для того или иного смартфона завершается раньше, чем для многих других. Это случается благодаря быстрому поиску ошибок и большой команде энтузиастов. Именно поэтому следите за информацией, ну и ожидайте рассылку в первой половине 2022 года.

  1. Poco X3 Pro
  2. Redmi Note 10
  3. Redmi K40 Gaming Edition
  4. Redmi 10X
  5. Mi 11 Ultra
  6. Xiaomi Civi
  7. Mi 11 Lite NE 5G
  8. Mi 11 Pro
  9. Mi 11 Lite 5G
  10. Redmi Note 10 Pro
  11. Poco M2 Pro
  12. Redmi Note11 5G
  13. Redmi K40
  14. Poco X2
  15. Mi 11 Lite NE
  16. Mi 11T
  17. Poco M3
  18. Redmi Note 9
  19. Poco M2
  20. Mi 10 Pro
  21. Redmi Note11 Pro
  22. Poco F3
  23. Redmi K30S Extreme Edition
  24. Redmi Note 11S
  25. Redmi K30
  26. Mi 10 Youth Edition
  27. Redmi Note 8 2021
  28. Mi 12
  29. Mi 12X
  30. Redmi Note 10 JE
  31. Redmi Note 9
  32. Poco C3
  33. Redmi K30i 5G
  34. Mi Mix Fold
  35. Mi 10
  36. Redmi K30 5G
  37. Redmi Note 11 Pro
  38. Mi 11
  39. Mi 11X
  40. Redmi Note 11 Pro+
  41. Mi MIX 4
  42. Poco X3 NFC
  43. Mi 11X Pro
  44. Redmi Note 9 Pro
  45. Redmi K40 Game Enhanced   Edition
  46. Redmi 10 Prime
  47. Redmi Note 10 Prime
  48. Redmi K30 Pro
  49. Mi CC9 Pro
  50. Mi 12 Pro
  51. Redmi 10
  52. Mi 11 Lite
  53. Redmi 10X Pro
  54. Redmi Note 10 Pro Max
  55. POCO F3 GT
  56. Mi 10S
  57. Mi 11T Pro
  58. Poco F2 Pro
  59. Redmi K40 Pro
  60. Poco M4 Pro 5G
  61. Mi 10 Extreme Edition
  62. Mi 11 Lite 5G NE
  63. Poco M3 Pro 5G
  64. Mi 11 Youth Edition
  65. Poco X3
  66. Mi 11i
  67. Redmi K40 Pro+
  68. POCO X3 GT
  69. Redmi K30 Extreme Edition
#xiaomi #android 12 #miui 13 #прошивки
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