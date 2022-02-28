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Криптобиржи блокируют активы жителей РФ, но Binance пока не планирует присоединяться к санкциям
Binance озвучила свою позицию по вопросам санкций
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Тысячи различных организаций по всему миру работают под лозунгом полной независимости от политики. Они утверждают, что готовы оказывать помощь всем нуждающимся в какой точке мира они бы не находились. На самом деле мы все прекрасно понимаем, что это ложь, ведь никто из этих организаций не рвётся в Северную Корею, Ливию и Сирию. И всё же всегда хочется верить в то, что хотя бы кто-то из этих ребят не врёт. Приходится констатировать, что сегодня (как и всегда) бизнес и все значимые общественные и гуманитарные организации прочно завязаны на политике западных стран. Никто из них не имеет своего мнения по ключевым вопросам, выстраивая отношения с другими компаниями и целыми странами по правилам, поступающим из Вашингтона.

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Вы уже слышали о масштабных санкциях против российских спортсменов, музыкальных исполнителей и обычных граждан. Особенно на этом фоне смешно выглядят заявления некоторых криптовалютных бирж. Напомним, криптовалюта создавались как свободная от политики общность, которая позволит людям чувствовать себя свободными, где бы они не находились. Не позволит. Например, BTC-Alpha заморозила все активы пользователей из РФ. Там заявили, что забирают себе все деньги, а может даже направят их в Украину. Неясно, кому и когда их направят, и как это поможет тем, кто потерял крышу над головой или уже трое суток живёт рядом с пропускным пунктом возле польской или румынской границы. Следом подтянулась KUNA, отключившая вывод рублей и торговлю парами с рублёвыми эквивалентами. Ребята с CEX IO не совсем разобрались в происходящем, но очень хотят показать свою лояльность. Именно поэтому они просто перестали регистрировать пользователей из Беларуси, России и Украины. Неожиданно, ведь такой шаг был продиктован солидарностью с Украиной, но почему-то сделал только хуже.

В последние дни мы слышали ряд громких высказываний, но крупные биржи отмалчивались. Сегодня первыми озвучили мнение по сложившейся ситуации представители Binance. Они подтвердили, что никаких ограничений для жителей РФ не будет. По их словам, подобные шаги противоречат самому существованию криптовалют как актива, обеспечивающего финансовую свободу для всех людей на планете. Вполне возможно, что таким образом Binance вызовет негодование дядюшки Сэма, а значит решение может быть изменено в ближайшие дни, но пока всё именно так.

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Мы ещё утром не рекомендовали вам выводить рубли в Биткоины и даже стейблкоины, поскольку курс на биржах далеко не 83 рубля за 1 доллар. Это значит, что вам продадут криптовалюту по курсу 1 к 117 или даже больше.

#криптовалюты #санкции
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