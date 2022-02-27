Есть ли вообще сегодня смысл инвестировать в оборудование для добычи криптовалют? Давайте разбираться

Сегодня существует целый ряд криптовалют, которые привлекают сотни и даже миллионы майнеров, занимающихся круглосуточной добычей цифровых активов. Понять, какую криптовалюту выбрать, крайне сложно. Мало того, бывает неясно, сколько времени потребуется на возврат средств. В данном материале мы не ставим целью дать вам какой-то конкурентный совет. Скорее это попытка обозначить наиболее перспективные направления, в рамках которых вы сможете получить больше информации самостоятельно. Оригинальный материал находится здесь, но он ощутимо дополнен и переработан.

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Эксперты полагают, что наиболее перспективным является именно Биткоин. Кто-то уверен, что дешевле 30 000 долларов цифровое золото никогда не опустится. И здесь дело даже не в Китах, которые всячиески подталвикают криптовалюту вверх. После очередного халвинга награда за блок снизилась в 2 раза, а значит есть фундаментальные факторы, удерживающие Биткоин на текущих позициях. При этом, если речь о майнерах, то многие из них купили оборудование ещё до 2021 года, поэтому не только давно отбили инвестиции, но и вышли в плюс. Для них ключевым фактором остаётся потребление энергии. Поскольку ASIC-майнеры у этих ребят не самые эффективные, то на первый план выходит потребление энергии. И в этом случае они смогут выходить в плюс до тех пор, пока Биткоин не опустится ниже 15 000 долларов за монетку.

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А вот новичкам приходится туго, ведь подобное железо сильно подорожало. Например, для большинства Antminer S19 Pro стоить целое состояние, хотя и приносит немалые 110 Th/s. А вот Antminer L7 от того же производителя (Bitmain) намного дешевле и позволяет майнить Dogecoin. Сегодня десять таких устройств позволяют вам получать немалый доход на уровне 13.8 тысяч долларов (больше 1 миллиона рублей) в месяц. Вот только стоимость их превышает 20 миллионов, поэтому, прежде чем покупать нечто подобное стоит взвесить все риски. Если криптовалюты будут и дальше дорожать, то вы несомненно разлагаете, а вот в случае наступления криптозимы надеяться на возврат средств довольно глупо. Повторяется, если вы уже отбили вложения, то всё становится гораздо проще, а запас прочности зависит только от энергопотребления и цены криптовалюты.

Многие новички пытаются майнить Эфир, но и здесь на первый план выходит цена самого устройства. Сред наших читателей есть предприимчивые ребята, которые ещё в анчале 2021 года не пожалели денег на дорогостоящие GeForce RTX 3080. Они не только вернули вложения, но и смогли увеличить мощность своей фермы за счёт высоких доходов в первой половине 2021 года. А вот ребята, которые купили аналогичные видеокарты осенью по 250 000 рублей, с высокой вероятностью уже никогда не смогут вернуть вложения. И вообще, если речь об Эфире, то на горизонте отказ от майнинга и переход на Proof of stake (PoS). Чем раньше это случится, тем большими будут потери у тех, кто сегодня входит в бизнес добычи криптовалют. Ну а для любителей собачьих токенов хороших новостей нет, ведь тотальный контроль за криптовалютами может привести к вытеснению мусорных активов с рынка.