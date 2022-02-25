Что лучше купить для майнинга, если у вас есть всего 150 000 рублей

Многие наши читатели осуждают майнинг и всех тех, кто промышляет подобным бизнесом. Со своей стороны отметим, что вокруг нас ходит гораздо больше тех, кто ежедневно работает в подпольных казино и занимается производством и сбытом наркотиков. Вот только чаще всего эта проблема волнует общество не так сильно, как самоуправство отдельных предприимчивых граждан, использовавших свои деньги для инвестиции в видеокарты или ASIC-майнеры. Мы бы не стали оправдывать действия майнеров, ведь они действительно не приносят обществу никакой пользы. Затраты электричества во время добычи криптовалют огромны, а после наступления криптозимы рынок может сократиться до критических размеров, превратив инвестиции миллионов людей со всего мира в пшик.

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И всё же, если вы решили стать майнером, и у вас есть только 150 000 рублей, то самое время посмотреть ролик, который доступен на канале ПроТОН. Прежде всего он предлагает обратиться к видеокартам, поскольку ASIC-майнер за такую сумму не купить. Блогер тщательно анализирует каждый графический чип. Прежде всего давайте взглянем на таблицу ниже, где он указывает для многих актуальных видеокарт время возврата инвестиций и доходность в сутки.

Под описание попадают несколько различных графических чипов, вот только далеко не все они эффективны. Например, вернуть вложения в GeForce RTX 3060 LHR можно за 20 месяцев, а видеокарты производства AMD вообще мало подходят для майнинга. И вот здесь самое время присмотреться к видеокартам GeForce GTX 1660 Super. Они уже несколько лет являются одними из самых популярных и используются сотнями тысяч майнеров по всему миру. Блогер предлагает взять самый простой системный блок и доукомплектовать его при помощи трёх таких видеокарт через специальные переходники. В итоге ферма будет стоить вам немного дороже 150 тысяч, но окажется вполне жизнеспособной.

Отбить вложения удастся примерно за 15 месяцев, но здесь нужно понимать, что майнинг Эфира не вечен. Блогер считает, что 6 Гб видеопамяти хватит для перехода на любой альткоин, поэтому даже после потери возможности копать Эфир прекращать добычу криптовалют не придётся. Одновременно с этим он предложил рассмотреть вариант покупки ноутбука с игровой видеокартой. В пример он предложил первый попавшийся лэптоп, который стоит 145 000 рублей и основывается на видеокарте GeForce RTX 3070. Окупить такое вложение удастся за 21 месяц, но в данном случае не так важен сам факт окупаемости, как ценность самого ноутбука.

Логика здесь следующая: игровой ноутбук всегда найдёт своего покупателя. Даже через год он не сильно потеряет в цене, тогда как видеокарты скорее всего продолжат дешеветь. Прежде чем выбирать, лучше взвесить все за и против, поскольку не исключено, что в ходе наступления криптозимы подобные инвестиции принесут вам экономические потери.

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