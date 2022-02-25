Ситуация на рынке видеокарт улучшается слишком медленно

Весь 2021 год геймеры испытывали проблемы с доступом к видеокартам. Какое-то время давление на рынок оказывал полупроводниковый кризис, а после рост цен спровоцировали майнеры. Проблема оказалась настолько серьёзной, что улучшить положение не удалось даже специальному алгоритму блокировки NVIDIA LHR, который снижал эффективность майнинга. И вот когда казалось, что хуже быть не может, в дело вступили перекупщики. Учтите, что речь не о тех, кто по ночам стоит у магазинов, а о профессионалах, использующих продвинутые программы, называемые ботами.

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Алгоритмы постоянно совершенствуются, а стоимость подписки на подобное ПО превышает сотни и даже тысячи долларов, но окупается с лихвой. Известно, что многие торговые точки продают товары по близким к рекомендованным ценам. Кроме того, многие графические чипы поставляются в ограниченных количествах, поэтому даже если они и стоят дороже, то выкупив часть партии можно создать дефицит, что автоматически приведёт к ажиотажному спросу. Как сообщается, в конце февраля AMD предприняла попытку улучшить положение с доступностью своей продукции на рынках Европы. Мечтать о суперскидках не приходится, но аналитики констатируют, что цены самые низкие с января 2021 года.

Всего было поставлено 350 видеокарт Radeon RX 6000, вот только 214 из них оказались куплены при помощи специального скрипта Vuurvlieg AMD Companion. Он поставляется хакерской группой и предназначен для поиска лучших предложений на рынке с возможностью автоматической оплаты и мультизаказов по десяткам точек одновременно. Отследить его создателей так и не удалось, а перекупщики уже давно используют его в своих целях. Если говорить о конкретных графических чипах, то Radeon RX 6800 XT было поставлено в количестве 50 единиц, из которых в руки к перекупщикам попали 44 карты. Так же 46 из 50 Radeon RX 6800 стали жертвами перекупщиков, а популярная геймерская Radeon RX 6700 XT ушла к перекупщикам в количестве 124 единиц. Сообщается, что только 5 видеокарт были куплены геймерами.

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Всё это значит, что в отсутствие спроса майнеров, рынок видеокарт будут дожимать перекупщики. Весь 2021 год они конкурировали с фермерами, а часто последние оказывались впереди, поскольку имеют прямые контакты с торговыми сетями и поставщиками. Похоже, избавиться от дефицита удастся нескоро. Вполне возможно, что выход следующего поколения видеокарт улучшит текущее положение, но пока геополитическая ситуация обостряется, многие эксперты уже говорят, что нас ждёт очередное испытание.