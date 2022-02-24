Инсайдеры рассказали о том, что за рост производительности на видеокартах нового поколения придётся заплатить энергоэффективностью

Текущее поколение видеокарт так и не стало массовым среди геймеров. NVIDIA из квартала в квартал увеличивала поставки графических чипов, но майнеры скупали все запасы, надеясь отбить вложения в кратчайшие сроки и заработать на высоком курсе криптовалют. В последние недели всё громче звучат заявления о том, что вторая половина 2022 года принесёт улучшения на игровом рынке, ведь запуск нового поколения близко. Согласно инсайдерским данным, анонс архитектуры Ada Lovelace состоится в рамках мероприятия GTC 2022, которое запланировано на 21 марта. Одновременно с этим указывается, что первые продукты нового поколения появятся в продаже в сентябре 2022 года.

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Мы уже много раз слышали о том, что GeForce RTX 4090 будет более чем в 2 раза быстрее текущего флагмана. Осуществить задуманное планируется за счёт архитектурных улучшений и перехода на 5-нм технологический процесс. Поскольку NVIDIA уже инвестировала в производство 9 миллиардов долларов, то на этот раз нас может ожидать не бумажный анонс, а полноценный запуск, к которому мы привыкли за многие годы. А вообще есть основания предполагать, что даже энтузиасты будут удивлены некоторыми параметрами новых флагманов. Речь идёт об энергопотреблении.

Сообщается, что GeForce RTX 4090 окажется настолько прожорливой, что эталонная версия будет потреблять немалые 600 Вт. Это значит, что потребуется запастись блоком питания на 1200 Вт, а любителям прокачанных кастомных видеокарт – и вовсе задуматься о приобретении блока на 1500 Вт. Инсайдеры пишут, что архитектура Ada Lovelace мало чем отличается от существующей Ampere. При этом переход на 5-нм техпроцесс TSMC не сможет обеспечить эффективность достаточную для двукратного прироста производительности. Это значит, что разница будет покрыта за счёт прожорливого графического чипа с высокой тактовой частотой. Кроме того, все видеокарты по умолчанию получат скоростную память GDDR6X, способную разгоняться до 21 Гбит/с.

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Одновременно с этим нужно помнить, что графическая архитектура Ampere изготавливается согласно 8-нм технологического процесса Samsung. Понять, насколько 5 нанометров от TSMC лучше, крайне сложно. Если мы говорим об известных показателях по тайваньской компании, то 7-нм от TSMC на 16% медленнее чем 5-нм. При желании производители чипов могут выбрать энергоэффективность, где вместо и без того достаточной для многих задач чистой скорости выйдет 14% энергоэффективность. Особенно интересно это будет в мобильных чипах, но видеокарт эта тема не касается.