Эфир дешевеет, а значит мы можем изучить наиболее выгодные предложения конца февраля со скидками до 61 000 рублей

Геополитическая ситуация нестабильна, а национальная валюта дешевеет. Уже вскоре миллионы жителей РФ ринутся в магазины за высокотехнологичными товарами. Прошлый раз мы видели такое в 2021 году, когда курс рубля сильно упал, а после магазины умудрились распродать неликвид к Новому году. К счастью, за несколько месяцев граждане уже успели скопить немного денег, которые теперь будут благополучно вытащены из кубышки. Если вы ещё не решили, что купить, то мы вам советуем взять видеокарту. Причина простая: если рубль продолжит падение, то даже при сохранении долларовых цен на прежнем уровне, видеокарты станут дороже.

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Сегодня мы изучим наиболее интересные позиции, на которые стоит обратить внимание в конце декабря. Стоит отметить, что скидкам мы обязаны нестабильности на рынке криптовалют. В частности, Эфир снова дешевеет, что на руку геймерам. Пожалуй, наиболее выгодным предложением 24 февраля является GeForce GTX 1660 SUPER. Видеокарта производства Palit стоит 46 190 рублей, что является своеобразным рекордом начиная с лета 2021 года. Падение курса Эфира способно привести к очередным скидкам, но пока Киты твёрдо стоят на местах, не желая сдавать позиции.

Radeon RX 6600 – это лучшая альтернатива GeForce GTX 1660 SUPER на рынке. Переплата в 9 тысяч рублей позволит вам перейти на другой уровень производительности, а запас прочности даст возможность спокойно смотрел на дешевеющий рубль и беспредел майнеров. Radeon RX 6600 не пользуется огромной популярностью, поскольку многие пользователи имеют предубеждения против продукции AMD.

За 28 340 рублей можно взять GeForce GTX 1650. Это не лучший выбор за такую цену, но многие геймеры выбирают именно продукцию NVIDIA, поэтому мы не можем не указать на эту модель. Если вы играете нечасто и готовы снижать настройки графики, то переплачивать десятки тысяч рублей за более дорогие видеокарты не нужно. Особенно интересна GeForce GTX 1650 будет любителям старых игр. В проектах 10-летней давности можно играть даже в разрешении 4К, хотя там оно есть далеко не везде.

И снова альтернатива от AMD – Radeon RX 6500 XT стоит столько же, как и GeForce GTX 1650, но явно быстрее. Негативный ореол, который создали вокруг Radeon RX 6500 XT эксперты всех мастей, привёл к отторжению новинки, ведь даже будучи быстрее GeForce GTX 1650, она мало кому интересна. Не имеете личных предубеждений против Лизы Су и инженеров AMD? Покупайте Radeon RX 6500 XT.

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Рекордсменом нашего списка является графический чип GeForce RTX 3080. Это обновлённая модель, которая получила более мощный графический чип и 12 Гб видеопамяти. Всё это требует колоссальных 750 Вт и стоит 158 120 рублей. Учтите, что это со скидкой в 61 000 рублей, ведь ещё недавно видеокарта производства NVIDIA стоила намного дороже. Поскольку собрать такую сумму по силам только самым зажиточным геймерам, то и ожидать высокого спроса на карту не приходится.