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Известный майнер назвал утилиту RTX Unlocker для разблокировки видеокарт NVIDIA LHR фейком
Разбираемся, на чьей стороне правда, и стоит ли качать новую утилиту?
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Несколько дней назад интернет всколыхнула новость о том, что один из программистов полностью разблокировал защиту NVIDIA LHR. Поскольку подобные новости быстро расходятся по сети, то уже к вечеру майнеры активно обсуждали последствия подобного решения. Начнём с пояснения. Согласно предоставленной неизвестным программистом информации, он создал автоматический патчер, который сканирует заблокированную видеокарту, скачивает оригинальный BIOS, проводит с ним некоторые манипуляции, а после прошивает видеокарту. Всё это время пользователь почти ничего не делает, ведь процесс автоматизирован, а проделать такое могут даже диванные майнеры. После перезагрузки компьютера необходимо скачать специальный драйвер, а по завершении установки наслаждаться полностью разблокированной видеокартой NVIDIA.

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Хотели бы получать на своей GeForce RTX 3060 целых 49 MH/s? Вы не одиноки, ведь тысячи майнеров и многие другие все эти дни бомбардируют автора утилиты (SergeyDev). Что и говорить, если даже наши читатели сомневаются в существовании подобного программного обеспечения. Сегодня мы послушаем позицию блогера CryptoLeo, который прошёлся по основным пунктам детально. Прежде всего майнер посоветовал нам не пытаться скачать программу и тем более ничего не прошивать в первые дни. По его словам, идти на риск стоит только через несколько дней после релиза, когда сообщество изучит утилиту RTX Unlocker вдоль и поперёк. Так какие же могут быть риски?

Первое, о чём нужно знать: SergeyDev новичок, который пришёл на GitHub 18 февраля. Если бы утилиту выпустил известный разработчик, то доверия к нему было бы намного больше. Никто не знает, кто вообще такой SergeyDev и что он задумал. Ещё опаснее выглядит необходимость устанавливать кастомные драйверы, которые (какое совпадение!) будут находиться под личным контролем SergeyDev. Этого уже достаточно, чтобы задуматься, но и это далеко не всё. CryptoLeo отыскал переписку автора утилиты с блогерами. Парень пишет, что не планирует ни с кем общаться лично до выхода RTX Unlocker. Якобы, ПО будет полностью бесплатным, а он хочет получить работу в крупной компании, где ему предложат достойную оплату.

Он утверждает, что ему предлагали немалые деньги, но он категорически отказался, хотя не против, если мы скинемся ему по несколько долларов. Всё это вызывает множество вопросов. Получается странная ситуация: тысячи хакеров больше полугода ломали алгоритм NVIDIA LHR, но смогли выбить из него чуть больше 20% из возможных 50%. И вот тут появляется никому не известный SergeyDev, который в одиночку сделал то, что не смогли известные команды. Парень не идёт на контакт, но не против принять побольше денег.

Релиз запланирован на 26 февраля. Ещё раз повторимся: не качайте утилиту, ведь она может оказаться скрытым майнером или ещё чем похуже. CryptoLeo уже выделил под тесты свою видеокарту GeForce RTX 3060. Если всё пойдёт нормально, то блогер расскажет об утилите подробнее и порекомендует её нам. Если видеокарта сгорит, то CryptoLeo немного расстроится, но готов пойти на этот риск ради качественного контента. А вообще ходят слухи, что разблокировку создали ребята из NVIDIA. Якобы, это позволит увеличить продажи майнерам, что полезно перед выходом видеокарт нового поколения.

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#видеокарты #майнинг #nvidia lhr #rtx unlocker
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