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Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
Впервые Виталик Бутерин заговорил о возможном падении цены на Эфир
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Биткоин так и не смог закрепиться выше 45 000 долларов. Эксперты выдвигали десятки различных предположений, но падение ниже 38 тысяч всё равно стало неприятным сюрпризом для рынка. Тысячи трейдеров потеряли свои вложения, а инвесторы бегут в панике, поскольку опасаются ещё более сильного удешевления криптовалюты. Пока курс удерживается за счёт миллиардных вливаний со стороны Китов, но паника – это неразумный глобальный порыв, а значит в какой-то момент всё может рухнуть независимо от желания крупной рыбы. Если курс Биткоина ещё держится, то Эфир рухнул ниже 2600 долларов, что очередным испытанием для майнеров и держателей криптовалюты. Массовых распродаж пока нет, но после недавнего интервью Виталика Бутерина, всё может пойти не так, как многим хотелось бы. 

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Начнём с козырей: основатель Эфира прямо заявил, что приветствует наступление криптозимы. Он рассказал о том, что никогда не мог бы подумать, что в какой-то момент созданная им криптовалюта подорожает до 4600 долларов. Ему кажется, что цифровые активы развиваются слишком быстро, что создаёт возможности для мошенничества, а криптозима остудит горячие головы и уведёт с рынка спекулянтов. Виталик полагает, что именно криптозима оздоровит рынок, поскольку она докажет жизнеспособность ценных криптовалют и уберёт мошеннические токены. Возможно, многим такой путь развития не понравится, но это единственное правильное решение. 

Сам Виталик Бутерин не может дать ответ, насколько длительной и затяжной будет криптозима. Вполне возможно, что она пройдёт как сезонное похолодание, которое продлится несколько месяцев, а может нас ждут несколько лет, когда Эфир снова ощутимо подешевеет. На самом деле последнее даже лучше, ведь это открывает множество возможностей. Во-первых, на дне лучше всего инвестировать в криптовалюты, поскольку после подорожания они способны принести отличные дивиденды. Во-вторых, криптозима для команды разработчиков станет лучшим временем для изменений. Виталик Бутерин много говорит о масштабируемости, что позволит увеличить число транзакций и сделать Эфир современным. Это не только отказ от традиционного майнинга с помощью видеокарт, но и другие технологические улучшения. Основатель Эфира полагает, что сегодня криптовалюты оторваны от традиционных бирж и реального мира. Он не против высокой цены на монеты, но все указанные выше преимущества криптозимы явно пойдут рынку на пользу. 

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Очевидно, что для Виталика Бутерина, который на свой миллиард долларов купил одни шорты и одну футболку, криптозима не будет неприятным сюрпризом. Даже после удешевления его будут кормить на различных форумах, а вторые шорты стоят не так дорого. Вот только мнение держателей многомиллиардных состояний может не совпадать с позицией Виталика. Скорее всего, они бы и дальше хотели продолжения банкета, когда Эфир будет дорожать до 10 000 долларов, как весь 2021 год нам вещали крупные эксперты. 

#криптовалюта #эфир #виталик бутерин
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