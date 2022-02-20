Биткоин так и не смог закрепиться выше 45 000 долларов. Эксперты выдвигали десятки различных предположений, но падение ниже 38 тысяч всё равно стало неприятным сюрпризом для рынка. Тысячи трейдеров потеряли свои вложения, а инвесторы бегут в панике, поскольку опасаются ещё более сильного удешевления криптовалюты. Пока курс удерживается за счёт миллиардных вливаний со стороны Китов, но паника – это неразумный глобальный порыв, а значит в какой-то момент всё может рухнуть независимо от желания крупной рыбы. Если курс Биткоина ещё держится, то Эфир рухнул ниже 2600 долларов, что очередным испытанием для майнеров и держателей криптовалюты. Массовых распродаж пока нет, но после недавнего интервью Виталика Бутерина, всё может пойти не так, как многим хотелось бы.
реклама
Начнём с козырей: основатель Эфира прямо заявил, что приветствует наступление криптозимы. Он рассказал о том, что никогда не мог бы подумать, что в какой-то момент созданная им криптовалюта подорожает до 4600 долларов. Ему кажется, что цифровые активы развиваются слишком быстро, что создаёт возможности для мошенничества, а криптозима остудит горячие головы и уведёт с рынка спекулянтов. Виталик полагает, что именно криптозима оздоровит рынок, поскольку она докажет жизнеспособность ценных криптовалют и уберёт мошеннические токены. Возможно, многим такой путь развития не понравится, но это единственное правильное решение.
Сам Виталик Бутерин не может дать ответ, насколько длительной и затяжной будет криптозима. Вполне возможно, что она пройдёт как сезонное похолодание, которое продлится несколько месяцев, а может нас ждут несколько лет, когда Эфир снова ощутимо подешевеет. На самом деле последнее даже лучше, ведь это открывает множество возможностей. Во-первых, на дне лучше всего инвестировать в криптовалюты, поскольку после подорожания они способны принести отличные дивиденды. Во-вторых, криптозима для команды разработчиков станет лучшим временем для изменений. Виталик Бутерин много говорит о масштабируемости, что позволит увеличить число транзакций и сделать Эфир современным. Это не только отказ от традиционного майнинга с помощью видеокарт, но и другие технологические улучшения. Основатель Эфира полагает, что сегодня криптовалюты оторваны от традиционных бирж и реального мира. Он не против высокой цены на монеты, но все указанные выше преимущества криптозимы явно пойдут рынку на пользу.
Очевидно, что для Виталика Бутерина, который на свой миллиард долларов купил одни шорты и одну футболку, криптозима не будет неприятным сюрпризом. Даже после удешевления его будут кормить на различных форумах, а вторые шорты стоят не так дорого. Вот только мнение держателей многомиллиардных состояний может не совпадать с позицией Виталика. Скорее всего, они бы и дальше хотели продолжения банкета, когда Эфир будет дорожать до 10 000 долларов, как весь 2021 год нам вещали крупные эксперты.