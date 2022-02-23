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Мошенник, называвший себя вторым Илоном Маском, уговорил 50 человек работать на него бесплатно
После прохождения испытательного срока длительностью 6 месяцев все эти люди должны были получать зарплату в 3.77 миллиона рублей (35 000 фунтов)
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Большинство людей готово работать честно, выходя на работу 5 дней в неделю и выполняя свои обязанности согласно определённым требованиям. Но есть и такие, для кому это не подходит. Они видят пути обогащения в самых неожиданных сферах, умело манипулируя обществом и окружающими их людьми. Об одном из таких аферистов сегодня мы вам и расскажем.

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В 2020 году появилась компания под названием Madbird. Её основателем стал некий Али Айад (Ali Ayad), который называл себя вторым Илоном Маском и всегда добавлял, что работает ровно на 1 час в день дольше своего более известного соперника. Поскольку успешный человек – это прежде всего состоятельный человек, то Али Айсад всячески демонстрировал свои деньги, рассказывая о невероятных перспективах. К примеру, он обещал всем сотрудникам фиксированную зарплату в размере 35 000 фунтов стерлингов (3.77 миллиона рублей по курсу на 23 февраля). Madbird представляла собой роскошную студию, которая сотрудничала с крупными брендами, а сам Али не поленился и назвал все 42 компании, подробно остановившись на том, что было сделано для всемирно известных брендов со стороны сотрудников Madbird за многие годы.

Всем новичкам он говорил, что ранее занимал должность креативного директора в Nike, а сейчас предлагает уникальную работу тем, кто докажет, что достоин её. И всё бы хорошо, но доказывать свою профессиональную пригодность нужно было не неделю и даже не месяц, а полгода. Айсад ставил условие: вы работаете без заработной платы ровно 6 месяцев, а после он берёт нескольких счастливчиков в штат, где уже трудятся 40 успешных и состоятельных дизайнеров. К делу мошенник подходил последовательно, а проходить испытательный срок в его компании можно было только удалённо. Своим жертвам он обещал поддержку и помощь с оплатой жилья в Лондоне. На картинке красовался гигантский офис в центре, а наивных стажёров искал по всему миру.

За несколько лет через несуществующую студию прошли 50 человек, некоторые из которых смогли дотянуть до конца испытательного срока, но так и не были наняты на официальную работу. 49 неудачников не заработали ни пени, а одному счастливчику Али Айсад всё же перевёл 30 фунтов после того, как тот начал громко возмущаться. Чем именно занимался мошенник, и каким образом зарабатывал деньги, пока неясно. Все работы, которые он выдавал за свои, оказались скачаны из интернета. Все 42 компании уверяют, что вообще в первый раз слышат о студии Madbird, а сам Али заявляет о непричастности к массовым обманам. Якобы, он вообще ничего не знал и крайне удивлён жалобами тех, кто просто не справился с испытательным сроком.

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Выше можно увидеть фото успешного бизнесмена. В настоящее время проводится расследование, но предсказать результат невозможно. Налицо факты обмана, но никакой преступной деятельности Али не вёл. Мало того, все работники знали о полугодичном сроке и других условиях заранее, поэтому у Айсада сильная позиция. И вообще ни один из претендентов не смог справиться с тестовым заданием и ничего не продал, поэтому справедливо не получил за это денег. Но всё это ещё предстоит выяснить, а пока мошенник свободно передвигается по улицам Лондона и обдумывает следующую аферу.

#мошенничество
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>Ali Ayad Да кто же сомневался.
Мошенник, называвший себя вторым Илоном Маском, уговорил 50 человек работать на него бесплатно
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