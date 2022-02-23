Вот только сам художник уже создал 999 NFT и собирается неплохо на этом деле заработать

Рост курса криптовалют привёл к настоящему буму майнинга по всему миру, когда миллионы энтузиастов тратят невероятное количество электричества на добычу виртуальных наград. Многие сравнивают это явление с золотой лихорадкой, поскольку темпы обогащения и напористость многих фермеров сравнимы с копателями золота на Аляске. Некоторым такая реакция общества не нравится, а отдельные индивидуумы даже пытаются действовать, с целью привлечь к проблеме побольше внимания. Сегодня мы расскажем о странном выборе художника, пожелавшего остаться для сообщества неизвестным.

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Shl0ms называет себя цифровым художником, что бы это не значило. Он решил выступить против практики быстрого обогащения при помощи криптовалют, продемонстрировав, что деньги на самом деле ничего не значат. Теоретически, он мог бы взять под патронаж несколько детских домов, или выделить деньги на лекарства для малоимущих, но парень понимал, что в таком случае его доллары уйдут в карманы к другим людям. Похоже, у Shl0ms были другие планы.

Известно, что в начале февраля он купил старый Lamborghini Huracan, который обошёлся новому владельцу в 250 000 долларов. Автомобиль пригнали в американскую пустыню (место не называется) а после взорвали. С этой целью привлекли профессионального инженера, который после заявил, что поставленная задача была самой трудной, поскольку нужно было разместить взрывчатку таким образом, чтобы получить заранее известный результат. Судя по всему, всё пошло по плану, ведь 999 оставшихся кусков были сфотографированы и переведены в NFT.

Уже через несколько дней состоится аукцион, в рамках которого каждый желающий сможет купить себе виртуальную частичку Lamborghini Huracan. Shl0ms заявляет, что большую часть вырученных денег потратит на некоммерческую организацию, которая будет поддерживать этично мыслящих представителей человечества.

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Всего можно купить 888 частей, а остальные 111 были выделены команде и инвесторам. Shl0ms видит потенциал в новой технологии, но планирует использовать её не для бесцельного обогащения, а с более благородной целью. По словам художника, на реализацию проекта уже было потрачено более 1 миллиона долларов. Любопытной кажется идея, которая вдохновила художника на задуманное. Почитайте о фонтане Марселя Дюшана по ссылке. Вы удивитесь, но человека, который на обычном предмете туалета написал слово «фонтан» превозносят до небес, а несколько оставленных им «предметов искусства» называют самыми ценными за весь 20 век. Насколько всё было плохо с искусством в 20 веке, если подобное не только считается искусством, но и удостоилось такого высокого звания. Посмотреть взрыв можно по ссылке.