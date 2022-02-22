Министерства и ведомства отказываются брать планшеты на баланс, поскольку они устарели и не соответствуют требованиям

Перепись населения РФ 2021 года стала настоящим гимном высоких технологий. Для этих целей были закуплены 312 000 планшетов, на которые поставили отечественную мобильную операционную систему «Аврора». После этого их раздали волонтёрам, которые и проводили перепись, с использованием высоких технологий. Дело сделано, а теперь у Минцифры есть время до 1 сентября. Известно, что именно к этому моменту все планшеты должны быть переданы на баланс одного из ведомств, которое после будет их использовать на рабочих местах. И всё бы хорошо, но планшеты никто не хочет брать. Только не пишите, что вы бы взяли. Во-первых, вам никто не даст. Во-вторых, не взяли бы, ведь устройства действительно специфичны.

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Первым делом планшеты предложили МВД. Чиновники подумали и решили, отказаться от такой чести, мотивируя свою позицию необходимостью внести в планшеты ключевые изменения. Так, без интеграции с внутренней системой МВД планшеты просто неинтересны. Мало того, должны быть установлены программы для обеспечения работы сотрудников ГИБДД, а по умолчанию в планшет должен быть встроен сканер отпечатков пальцев с функцией дактилоскопирования.

Следующим стал Минздрав. Там даже не стали думать, уверяя, что им планшеты точно не подходят, ведь внутри нет ПО для работы сотрудников системы здравоохранения, а на разработку соответствующего программного обеспечения уйдут годы. Ну а к этому моменту железо просто устареет. Что до самих планшетов, то там действительно скромная комплектация: 2 Гб оперативной памяти и накопитель на 8 Гб. Есть камера на 5 Мп и поддержка карт памяти до 64 Мп. 4-ядерный процессор MT8735W имеет тактовую частоту в 1.3 ГГц, а дисплей чуть больше 10 дюймов. После установки отечественной операционной системы стоимость планшета оказалась равна 32 000 рублей. Разработчики ОС «Аврора» уверяют, что они уже создали целых 35 специальных предложений для бизнеса, включая рабочее место обходчика РЖД и платёжный терминал «Почты России». А вообще там есть ещё и 16 других приложений, позволяющих читать электронный книги и смотреть видео на сервисе MicroTube.

Кто в итоге получит в своё распоряжение всё это добро, пока неясно. Эксперты ещё до начала проведения тендера говорили, что нужно было закупить планшеты у китайцев и им же заплатить за интеграцию сервиса для проведения переписи. Устройства получились бы дешевле, быстрее и были бы интересны в текущем состоянии любому ведомству. Ну а пока Минцифры просит из бюджета ещё 19.4 миллиарда рублей, которые планируется направить на улучшение операционной система «Аврора». Сюда войдут и программы для учителей и врачей. Ну а пока всё это будет готово, можно насладиться видео с хостинга MicroTube на планшете с 5-Мп камерой за 32 000 рублей.

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