Эксперты назвали 4 токена, которые способны продемонстрировать рост несмотря на общее падение рынка криптовалют

Пока Биткоин и Эфир испытывают мощнейшее давление политических, экономических и фундаментальных факторов, небольшие токены взлетают и падают, а некоторые успевают набрать достаточный вес, чтобы надолго закрепиться на рынке. Аналитики РБК держат руку на пульсе, что позволяет инвесторам вовремя вложить свои деньги, получив огромную прибыль. Не всегда прогнозы оказываются верны, но на то это и прогнозы, чтобы только часть их них была верна. Сегодня мы рассмотрим 4 криптовалюты, которые могут в ближайшие дни сильно подорожать.

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1inch никогда не был рекордсменом, оставаясь в числе середняков. Он предлагает услуги агрегатора для децентрализованных бирж. Пользователи вольны делать выбор благодаря расширенной статистике, находя наиболее выгодные предложения. За последние месяцы курс токена упал в несколько раз, но аналитики полагают, что он вот-вот развернётся и начнёт дорожать.

Loopring представляет собой токен децентрализованной биржи с капитализацией около 1 миллиарда долларов. В последние дни актив дешевел, а пиковая стоимость была достигнута в ноябре, когда он стоил почти 4 доллара. За это время курс Loopring обвалился в 4 раза. Эксперты полагают, что перед нами перспективный токен, который будет дорожать, ведь поддержка со стороны биржи обеспечивает ему дополнительные очки.

REN упрощает переводы криптовалюты между различными блокчейнами. Используется так называемая технология «мостов», что снижает издержки и комиссии. Это один из аутсайдеров последнего падения рынка криптовалют, курс которого рухнул в 7 раз за несколько месяцев. Аналитики полагают, что REN достиг дна, а значит будет дорожать, позволяя предприимчивым покупателям неплохо заработать.

The Sandbox – это одна из самых успешных реализаций токена меставселенной. Геймеры покупают землю, а инвесторы тратят сотни тысяч и даже миллионы долларов, вкладывая деньги в виртуальный мир с огромными возможностями. На данный момент капитализация Sandbox превышает 3.2 миллиарда долларов, но эксперты верят в потенциал метавселенной, ожидая роста в обозримом будущем. Здесь многое будет зависеть не только от самого токена, но и от популярности отрасли в целом.

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Мы не предлагаем вам покупать один из указанных в материале токенов. Подобные решения нужно взвешивать, а выбор делать исходя из глубокого анализа. Если вы всё же решилась на покупку криптовалюты, стоит помнить, что лучше не инвестировать все свободные деньги. Потратьте только часть, иначе при негативном исходе можно и вовсе остаться с пустыми карманами, с долгами и разбитыми надеждами. Кроме того, неплохой способ увеличить вероятность возврата инвестиций заключается во вложении денег в несколько токенов. Предполагается, что некоторые из них могут выстрелить.