Серёга Солёный собрал несколько ригов с флагманскими видеокартами у себя на балконе

Майнинг криптовалюты в домашних условиях сильно завязан на погоде. Если снаружи зима, то можно ощутимо снизить скорость вращения кулеров на видеокартах, а также неплохо разогнать некоторые модели. Весной и осенью смотрят по погоде и проводят обслуживание, а летом приходится снижать эффективность добычи, увеличивать скорость вращения кулеров и докупать дополнительное охлаждение. Серёга Солёные не первый день в бизнесе, поэтому решил избавиться от постоянного шума в комнате. С этой целью он запланировал перевод четырёх ригов на балкон (по 6 видеокарт в каждом). С этой целью он купил специальную полочку, которая и будет всё это удерживать, а также подготовил место к работе.

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Прежде всего было просверлено отверстие в стене за ригами, которое служит для отвода горячего воздуха. Все четыре корпуса с видеокартами находятся на некотором расстоянии от стены, а в каждый из них есть простой доступ. Это позволяет достать риг и провести обслуживание, если это потребуется в ближайшее время. К примеру, блогер заявил о том, что в планах у него заменить фильтра, которые уже давно пришли в негодность. Приток холодного воздуха осуществляется через окно. В зимнее время этого будет достаточно, а вот летом придётся задуматься. Солёный заявил, что планирует купить кондиционер. Поскольку летом подобные устройства подорожают, лучше это сделать сейчас, пока очередь на установку не растянулась на несколько месяцев. Он планирует купить довольно мощный инверторный кондиционер, который в режиме 24/7 будет обеспечивать риги холодным воздухом.

К оборудованию подведено качественное питание, а сам блогер планирует заменить несколько розеток. В остальном по технической части всё работает стабильно. Поскольку места на полках осталось достаточно, то по мере возможности туда будут установлены новые риги. Сам блогер пока затрудняется ответить, когда это случится. После запуска фермы Серёга решил проверить уровень шума. Как оказалось, после закрытия балконной металлопластиковой двери работа ригов вообще не слышна в комнате. Специальный прибор выявил небольшие расхождения со стандартными показателями в комнате, но на слух выявить гул находящейся рядом фермы нельзя.

Часть ригов уже обслужена. Там находятся видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti, а также есть сборка на GeForce RTX 3060. В планах обновить программы для майнинга и разобраться с хешрейтом отдельных моделей, которые работают хуже остальных. Это потребует времени, поскольку нужно будет провести ряд тестов, только после чего видеокарты можно будет запускать в разогнанном состоянии. Поскольку хакеры ещё немного улучшили программное обеспечение для взлома блокировки LHR, то два рига придётся переводить на новое ПО. Это пусть и потребует временных затрат, но позволит увеличить хешрейт, что позитивно скажется на общей доходности.

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