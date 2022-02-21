Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Известный майнер оборудовал бесшумный криптобалкон из 24 видеокарт GeForce RTX 3080/Ti
Серёга Солёный собрал несколько ригов с флагманскими видеокартами у себя на балконе
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Майнинг криптовалюты в домашних условиях сильно завязан на погоде. Если снаружи зима, то можно ощутимо снизить скорость вращения кулеров на видеокартах, а также неплохо разогнать некоторые модели. Весной и осенью смотрят по погоде и проводят обслуживание, а летом приходится снижать эффективность добычи, увеличивать скорость вращения кулеров и докупать дополнительное охлаждение. Серёга Солёные не первый день в бизнесе, поэтому решил избавиться от постоянного шума в комнате. С этой целью он запланировал перевод четырёх ригов на балкон (по 6 видеокарт в каждом). С этой целью он купил специальную полочку, которая и будет всё это удерживать, а также подготовил место к работе.

реклама

Прежде всего было просверлено отверстие в стене за ригами, которое служит для отвода горячего воздуха. Все четыре корпуса с видеокартами находятся на некотором расстоянии от стены, а в каждый из них есть простой доступ. Это позволяет достать риг и провести обслуживание, если это потребуется в ближайшее время. К примеру, блогер заявил о том, что в планах у него заменить фильтра, которые уже давно пришли в негодность. Приток холодного воздуха осуществляется через окно. В зимнее время этого будет достаточно, а вот летом придётся задуматься. Солёный заявил, что планирует купить кондиционер. Поскольку летом подобные устройства подорожают, лучше это сделать сейчас, пока очередь на установку не растянулась на несколько месяцев. Он планирует купить довольно мощный инверторный кондиционер, который в режиме 24/7 будет обеспечивать риги холодным воздухом.

К оборудованию подведено качественное питание, а сам блогер планирует заменить несколько розеток. В остальном по технической части всё работает стабильно. Поскольку места на полках осталось достаточно, то по мере возможности туда будут установлены новые риги. Сам блогер пока затрудняется ответить, когда это случится. После запуска фермы Серёга решил проверить уровень шума. Как оказалось, после закрытия балконной металлопластиковой двери работа ригов вообще не слышна в комнате. Специальный прибор выявил небольшие расхождения со стандартными показателями в комнате, но на слух выявить гул находящейся рядом фермы нельзя.

Часть ригов уже обслужена. Там находятся видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti, а также есть сборка на GeForce RTX 3060. В планах обновить программы для майнинга и разобраться с хешрейтом отдельных моделей, которые работают хуже остальных. Это потребует времени, поскольку нужно будет провести ряд тестов, только после чего видеокарты можно будет запускать в разогнанном состоянии. Поскольку хакеры ещё немного улучшили программное обеспечение для взлома блокировки LHR, то два рига придётся переводить на новое ПО. Это пусть и потребует временных затрат, но позволит увеличить хешрейт, что позитивно скажется на общей доходности.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>


#криптовалюта #майнин
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Разработчик Dogecoin рассказал о том, как можно поднять цену криптовалюты до 1 доллара
Биткоин обвалился ниже 38 000 долларов, а эксперты РБК ожидают длительную криптозиму до 2025 года
Минфин предложил протестировать граждан РФ, прежде чем разрешать покупку криптовалюты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
111
Через сколько лет после покупки нужно менять видеокарту – GeForce GTX 1080 vs GeForce RTX 3050 от TG
48
Портал Electronics Hub составил рейтинг самых критикуемых в мире технологических продуктов
2
Xiaomi выпустила большой февральский сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 58 актуальных смартфонов
2
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
100
Доходы майнеров обвалились из-за снижения курса Эфира – возврат вложений может затянуться до 31 мес
23
Cyberpunk 2077: энтузиаст сравнил ИИ и физику в релизной версии игры и после обновления 1.5
8
На сайте AMD уже есть страница с характеристиками процессора Ryzen 7 5800X3D
35
За NVIDIA GeForce RTX 4090 придётся выложить не менее $1500
42
CAPCOM выпустит Street Fighter 6 и/или Resident Evil 4: Remastered в ближайшие дни
2
Авторы стратегии Songs of Conquest, вдохновлённой «Героями Меча и Магии», опубликовали новые материалы по разработке
3
Фирменные шайбы Asus ROG предотвратят проблемы с перекосом процессоров Alder Lake
10
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
36
Во всех частях Half Life 2 появился новый интерфейс
8
Intel планирует продать 4 миллиона графических процессоров ARC по средней цене 75 долларов
16
В диспетчере задач Windows 11 появился новый режим эффективности для отдельных процессов
9
В Intel перешёл из AMD крупный специалист по дискретной графике
32
Встроенная графика в новых процессорах Ryzen 6000 значительно опережает GTX 1650 в неравных условиях
18
В крупнейшем в мире литий-ионном хранилище энергии Vistra снова произошла авария - модуль на 100 МВт остановлен
17
Процессоры Intel 13-го поколения получат ощутимый прирост производительности и дадут бой AMD — инсайд
29

Популярные статьи

5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене
9
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
12
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
55
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
15
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
43
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
29
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
118
Лицензионная Windows 10 на последней распродаже февраля 2022 года стоит всего 5.77 доллара
Intel представила чипы Bonanza Mine для майнинга биткоинов и майнер мощностью 3600 Вт
13
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
4

Сейчас обсуждают

Жорiн з Азову
22:39
Известный майнер оборудовал бесшумный криптобалкон из 24 видеокарт GeForce RTX 3080/Ti
vOvUA
22:36
Скоро! Новейшие БП 1кВт и PCIE-5! С водянкой!!!
Комплекты ToughRAM RC DDR5 с водяным охлаждением от Thermaltake поступили в продажу
Андрей Усков
22:36
Долбик ты у меня 3 сборка на амд. И все отлично
AMD Radeon RX 6500 XT протестировали в играх с трассировкой лучей — лучше не включать
Леди Яга
22:32
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
Rey.B.
22:32
Ну пусть IA-64. Хотя ставить 64 бита в дескоп, Интел не собиралась. Вот и говорили "IA-32", хотя...
Gigabyte: видеокартам с PCIe Gen5 нужен 16-контактный кабель питания
Гей Мер
22:24
КлоуньІ аферистьІ
NASA: Команда "Джеймса Уэбба" завершила первый этап выравнивания зеркал телескопа
Henry Dill
22:24
Очередной неизвестный клоун? Смысл этот кал постить
Известный майнер оборудовал бесшумный криптобалкон из 24 видеокарт GeForce RTX 3080/Ti
Павел Кандиев
22:22
Падает весь рынок финансовый, если уметь сложить в голове простую цепочку ( что зелот сделать не в состоянии), то можно увидеть прямую корреляцию на графике индекса S&P 500 и курса биткоина, разница л...
Биткоин обвалился ниже 38 000 долларов, а эксперты РБК ожидают длительную криптозиму до 2025 года
Леди Яга
22:19
Донбасских беженцев в Таганроге разместили в спортзале. О том, выдали ли им обещанные 10 тысяч рублей, пока не сообщается. Местные жители не особо рады приезжим и возмущаются по этому поводу в соцсетя...
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
iNeoN
22:10
Какой мировой кризис? В РФ был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Мир даже не чихнул при этом.
Биткоин обвалился ниже 38 000 долларов, а эксперты РБК ожидают длительную криптозиму до 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем