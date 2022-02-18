Аналитики полагают, что нам стоит ждать очередных антирекордов

Существуют аналитики, которые сделали своё имя на криптовалюте. Эти ребята умело манипулируют доводами, умещая два противоположных прогноза в одном материале. Чаще всего обращать внимания на их слова вообще не стоит, но современный мир таков, что именно они вызывают наибольшее доверие у держателей цифровых активов, майнеров и обычных читателей. Но есть аналитики, которые уже много лет трудятся на классических биржах, обладая огромным опытом с более реальными активами. Назвать акции реальными сложно, но они всё же более осязаемы, чем криптовалюта, поэтому слова одного из главных специалистов JPMorgan должны вызывать интерес у сообщества фанатов цифровых денег. Вчера мы стали свидетелями одного из таких прогнозов, который сулит крах криптовалютам. Предположения основаны на действиях ФРС, о чём менее именитые аналитики говорят уже несколько месяцев. Вполне возможно, что всё так и будет, ведь Биткоин снова дешевеет, а майнеры распродают накопленные за многие месяцы монеты. Но обо всём по порядку.

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Согласно данным аналитиков Arcane Research, сегодня мы становимся свидетелями редчайшего явления, когда большая часть майнеров распродаёт свои активы. Всё дело в том, что обычно фермеры сдают только небольшую часть монет, предпочитая накапливать добытый Биткоин. Эти ребята уверены в счастливом будущем цифрового золота и полагают, что через 5 лет криптовалюты будут в 10 раз дороже, поэтому есть смысл накапливать состояние на безбедную пенсию. Так происходило много лет, но в последние дни случился разворот. Аналитики констатируют, что многие майнеры начали сомневаться в том, что в обозримом будущем Биткоин достигнет рекордных показателей, поэтому хотят зафиксировать прибыль, пока актив стоит хотя бы 40 000 долларов.

Именно с этим связано резкое падение курса Биткоина. Получается любопытная картина: полтора месяца Киты скупали всю свободную криптовалюту, потратив на это больше 10 миллиардов долларов. Таким образом они пытались создать дефицит предложения, что должно было привести к росту Биткоина. Но сегодня майнеры выбросили на рынок ещё больше монет, а значит стратегия провалилась. Называть ситуацию катастрофичной, пока слишком рано, поскольку крупные майнеры остаются на своих и не планируют распродавать Биткоины. Аналитики отмечают, что вместо этого они пытаются покрывать текущие расходы с помощью продажи акций. К примеру, Marathon Digital Holdings (MARA) планирует выставить на биржу акций на сумму 750 миллионов долларов. Стоит понимать, что ситуация может выйти из-под контроля, ведь в случае наступления криптозимы, курс акций крупного майнера обвалится вместе с Биткоином.

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Ну а в ходе очередного пересчёта сложности добычи Биткоина выяснились любопытные детали. Так, на момент написания данного материала хешрейт сети вырос до 27.75Т, что стало рекордным показателем за все годы существования криптовалюты. Аналитики констатируют, что благодаря постоянному увеличению сложности добычи цифрового золота, доходность на некоторых устройствах с января обвалилась на более чем 50%. Сами майнеры констатируют, что рентабельность инвестиций находится на крайне низкой отметке, что вызывает беспокойство у всех участников рынка.