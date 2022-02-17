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Биткоин и Эфир обвалились, а эксперты JPMorgan ожидают ощутимого падения криптовалют в марте 2022 г
ФРС США повысит ключевую ставку, что приведёт к оттоку миллиардов долларов из сомнительных активов, которыми являются криптовалюты
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Кто-то сравнивает происходящее с Биткоином с Американскими горками, другие уверяют, что сегодня рынком криптовалюты никто не управляет, в то время как некоторые видят во всём могучую руку Китов. Было бы глупо закрывать глаза на очевидные факты. Существует множество богачей, которые владеют более чем 10 000 монетами, но есть и настоящие воротилы криптобизнеса. Речь о тех, у кого на кошельке лежит сумма более чем в 100 000 монет. Ровно год назад крупная рыба аккумулировала 260 000 монет на двух адресах. С тех пор Биткоин сильно подрос, что позволяло покупать монеты во время падения и продавать их наивным инвесторам после достижения рекордных отметок. В конце июня 2021 года 3 адреса аккумулировали 693 000 монет, а после очередного всплеска снова начали избавляться от Биткоинов. Похоже, Киты готовятся к новому ралли, ведь сегодня у этой троицы 664 000 монет. 

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Всё это не говорит о том, что вскоре Биткоин подорожает, но за последние годы Киты ни разу не ошибались. Вполне возможно, что на этот раз они обладают неверными прогнозами. По словам Дэвида Келли, занимающего пост главного глобального стратега JPMorgan, вскоре криптрынок ожидает крах. Он полагает, что в 2021 году Биткоин наращивал позиции только потому, что ФРС накачивала американскую экономику деньгами. Уже вскоре регулятор перейдёт к жёсткой экономии, а значит инвесторы осознают, что время спекуляций прошло. Дэвид Келли поясняет, что благодаря выброшенным на рынок триллионам долларов, у многих компаний и крупных инвесторов появились лишние деньги. Класть в банк их под невысокие проценты было невыгодно, поэтому некоторые принимали решение инвестировать в криптовалюты. Поскольку в марте ожидается повышение ключевой ставки, то вложений в рискованные активы больше не будет. 

Стоит констатировать, что сегодня нет точных данных о том, какие меры ФРС примет против нарастающей инфляции. По итогам 2021 года уровень инфляции в США впервые за много десятилетий превысил 7%. Для экономики, которая называет себя главной, это неприемлемо. Хуже всего тот факт, что стремительно дешевеющий доллар тянет за собой все валюты мира. Продукты питания дорожают, а покупательная способность снижается. Удастся ли белым воротничкам с Уолл-стрит переломить ситуацию, мы узнаем уже через несколько месяцев, а пока Биткоин снова рухнул ниже 42 000 долларов. Одновременно с этим обвалился и Эфир, который просел ниже 3000 долларов. 

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На фоне этого заметна беспрецедентная активность властей по всему миру. Криптовалютное законодательство будет создано уже в первой половине 2022 года, что приведёт к тому, что о словосочетании "анонимные переводы" придётся забыть. Всех китов возьмут на карандаш, заставят платить налоги и вежливо попросят больше не устраивать Американские горки. Драматизировать ситуацию не стоит, но всё это уже началось. Например, майнить можно будет только тем, кто купит специальную лицензию. Почитайте о том, что планируется предпринять по этому поводу в ОАЭ. 

#криптовалюты #биткоин
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