Если ваш смартфон входит в число счастливчиков, то вы получите русскую версию стабильной глобальной прошивки MIUI 13 до конца марта текущего года

Несколько дней назад мы публиковали масштабный список смартфонов Xiaomi, которые должны получить прошивку MIUI 13 в 2022 году. Перечень оказался действительно большим и включает 68 актуальных устройств. Такое количество вызывает удивление, ведь первоначально китайская компания планировала уложиться в не более чем 40 телефонов. После пристального изучения списка выяснилось, что часть смартфонов – это обычные клоны, которые выпускаются для отдельных регионов. К примеру, есть международная версия флагмана, которая стоит больше 700 долларов и привлекает небольшое количество пользователей. Если выпустить полный клон под брендом POCO, то можно получить новых покупателей, а цену снизить на сотню долларов. Аналогичная ситуация и с середняками за 300-400 долларов. Xiaomi придумывает причудливые названия, добавляя те или иные буквы, что позволяет один и тот же телефон на тех или иных рынках продавать разным категориям пользователей.

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Всё это простая схема, которая исправно работает, хотя не лишена некоторых недостатков. Речь о тех, кто заказывает телефоны на китайских площадках, поэтому многие наши читатели имеют на руках малоизвестные клоны. К счастью, сегодня у нас официальный список, который был опубликован на сайте Xiaomi. Он включает 23 аппарата, которые получат русскую версию глобальной прошивки MIUI 13 на основе самой последней версии Android 12. Поскольку обновление будет происходить волнами, то точных сроков для каждого телефона просто нет. Обычно, появляется стабильная бета-версия, которая прошла все необходимые проверки. Её позволяют скачать небольшому количеству пользователей. Если проблем нет, а отзывы положительные, то MIUI 13 начинает поступать на все доступные аппараты.

Как видите, в первых рядах серии Mi 11, а также Redmi Note 11. В первом случае речь о флагманах, тогда как Redmi Note 11 – это одни из самых продаваемых телефонов в линейке 2021 года Xiaomi. Чуть позднее прошивка начнёт поступать на телефоны серии Redmi Note 10 и Mi 11 Lite. Согласно официальным данным, все участники данного списка получат MIUI 13 до конца первого квартала текущего года.

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Неясно, является ли список финальным, или перед нами ещё не все актуальные смартфоны, которым предстоит получение глобальной стабилки. В некоторых инсайдах фигурирует серия Redmi Note 9, а также другие телефоны 2019 года. Следите за новостями о прошивках в официальных блогах или на нашем сайте. Наиболее важные анонсы публикуются оперативно, поэтому вы сможете узнать о выходе обновлений в первых рядах.