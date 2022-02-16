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68 актуальных смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
Перечень актуальных смартфонов стал больше за счёт старта бета-теста для части аппаратов
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В последнее время Xiaomi не балует владельцев смартфонов, ведь выход MIUI 13 затянулся, а старт бета-теста для многих актуальных устройств так и не начался. Мало того, нам всё ещё неизвестны сроки выхода глобальных версий прошивок. По сути, обновление может выйти только весной, поэтому любая полезная информация воспринимается как настоящий праздник. Сегодня повод для такого праздника появился у владельцев телефонов серии Poco. 

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Ниже можно увидеть список из 14 аппаратов, которые перешли в стадию открытого бета теста. Это значит, что любой, у кого на руках есть подобный гаджет, может подать заявку и получить тестовую версию для своего смартфона. Стоит учитывать, что программа рассчитана на продвинутых пользователей. Если вы не имеете опыта в прошивании мобильных телефонов, лучше воздержаться от участия, поскольку это может привести к печальным последствиям. Переходите по ссылке, где открыт процесс регистрации. 

  1. Poco C3
  2. Poco X3 GT
  3. Poco M4 Pro 5G
  4. Poco F3
  5. Poco X3 Pro
  6. Poco F2 Pro
  7. Poco M2 Pro
  8. Poco F3 GT
  9. Poco M2
  10. Poco M3 Pro 5G
  11. Poco X3
  12. Poco X3 NFC
  13. Poco X2
  14. Poco M3
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Старт бета-теста оказался как раз кстати, ведь инсайдеры долго не могли прийти к единому мнению о том, какие смартфоны серии Poco в итоге могут получить новую MIUI 13. Ранее было известно, что в списке около 60 аппаратов. Если исключить дублирующиеся девайсы, то получится 68 наименований. Пройти стадию бета-теста удалось единицам. Предполагается, что к концу февраля появятся официальные китайские образы, за которыми последует и глобальная рассылка. Есть мнение, что сроки могут быть перенесены из-за проходящих в Поднебесной Олимпийских игр. Для энтузиастов мы регулярно выкладываем готовые образы, которые можно установить здесь и сейчас. В течение последующих нескольких дней ожидается выход подобного пакета, а значит у вас появится возможность скачать и установить MIUI 13 без длительных ожиданий. 

  1. Redmi Note 11S
  2. Redmi K30S Extreme Edition
  3. Redmi Note 9
  4. Redmi K30 5G
  5. Mi 11i
  6. Mi 11 Ultra
  7. Redmi Note 11 5G
  8. Mi 10 Extreme Edition
  9. Redmi Note 10 Pro Max
  10. Redmi K30 Pro
  11. Redmi K40 Gaming Edition
  12. Mi 11
  13. Redmi K40 Pro+
  14. Redmi Note 10 JE
  15. Redmi K30
  16. Mi 11T
  17. Mi 10S
  18. Redmi 10X Pro
  19. Mi 11X
  20. Redmi K30i 5G
  21. Redmi 10
  22. Mi 10
  23. Mi 11 Lite NE
  24. Redmi 10 Prime
  25. Mi MIX 4
  26. Mi 11X Pro
  27. Redmi 10X
  28. Redmi K40 Pro
  29. Mi 11 Lite
  30. Mi 11 Youth Edition
  31. Mi CC9 Pro
  32. Mi 11 Lite 5G
  33. Redmi Note 11 Pro+
  34. Redmi Note 11 Pro 5G
  35. Mi 11 Pro
  36. Mi 12X
  37. Redmi K40
  38. Mi 11T Pro
  39. Mi 12 Pro
  40. Redmi Note 10 Pro
  41. Mi Mix Fold
  42. Redmi Note 10
  43. Mi 10 Youth Edition
  44. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  45. Redmi Note 10 Prime
  46. Xiaomi Civi
  47. Mi 11 Lite 5G NE
  48. Mi 10 Pro
  49. Mi 12
  50. Redmi Note 9 Pro
  51. Redmi Note 11 Pro
  52. Redmi K30 Extreme Edition
  53. Redmi Note 8 2021
  54. Redmi K40 Game Enhanced Edition
#смартфоны #xiaomi #miui 13
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