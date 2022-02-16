В последнее время Xiaomi не балует владельцев смартфонов, ведь выход MIUI 13 затянулся, а старт бета-теста для многих актуальных устройств так и не начался. Мало того, нам всё ещё неизвестны сроки выхода глобальных версий прошивок. По сути, обновление может выйти только весной, поэтому любая полезная информация воспринимается как настоящий праздник. Сегодня повод для такого праздника появился у владельцев телефонов серии Poco.
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Ниже можно увидеть список из 14 аппаратов, которые перешли в стадию открытого бета теста. Это значит, что любой, у кого на руках есть подобный гаджет, может подать заявку и получить тестовую версию для своего смартфона. Стоит учитывать, что программа рассчитана на продвинутых пользователей. Если вы не имеете опыта в прошивании мобильных телефонов, лучше воздержаться от участия, поскольку это может привести к печальным последствиям. Переходите по ссылке, где открыт процесс регистрации.
- Poco C3
- Poco X3 GT
- Poco M4 Pro 5G
- Poco F3
- Poco X3 Pro
- Poco F2 Pro
- Poco M2 Pro
- Poco F3 GT
- Poco M2
- Poco M3 Pro 5G
- Poco X3
- Poco X3 NFC
- Poco X2
- Poco M3
Старт бета-теста оказался как раз кстати, ведь инсайдеры долго не могли прийти к единому мнению о том, какие смартфоны серии Poco в итоге могут получить новую MIUI 13. Ранее было известно, что в списке около 60 аппаратов. Если исключить дублирующиеся девайсы, то получится 68 наименований. Пройти стадию бета-теста удалось единицам. Предполагается, что к концу февраля появятся официальные китайские образы, за которыми последует и глобальная рассылка. Есть мнение, что сроки могут быть перенесены из-за проходящих в Поднебесной Олимпийских игр. Для энтузиастов мы регулярно выкладываем готовые образы, которые можно установить здесь и сейчас. В течение последующих нескольких дней ожидается выход подобного пакета, а значит у вас появится возможность скачать и установить MIUI 13 без длительных ожиданий.
- Redmi Note 11S
- Redmi K30S Extreme Edition
- Redmi Note 9
- Redmi K30 5G
- Mi 11i
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 11 5G
- Mi 10 Extreme Edition
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi K30 Pro
- Redmi K40 Gaming Edition
- Mi 11
- Redmi K40 Pro+
- Redmi Note 10 JE
- Redmi K30
- Mi 11T
- Mi 10S
- Redmi 10X Pro
- Mi 11X
- Redmi K30i 5G
- Redmi 10
- Mi 10
- Mi 11 Lite NE
- Redmi 10 Prime
- Mi MIX 4
- Mi 11X Pro
- Redmi 10X
- Redmi K40 Pro
- Mi 11 Lite
- Mi 11 Youth Edition
- Mi CC9 Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Mi 11 Pro
- Mi 12X
- Redmi K40
- Mi 11T Pro
- Mi 12 Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Mi Mix Fold
- Redmi Note 10
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Redmi Note 10 Prime
- Xiaomi Civi
- Mi 11 Lite 5G NE
- Mi 10 Pro
- Mi 12
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi K30 Extreme Edition
- Redmi Note 8 2021
- Redmi K40 Game Enhanced Edition