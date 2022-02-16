Перечень актуальных смартфонов стал больше за счёт старта бета-теста для части аппаратов

В последнее время Xiaomi не балует владельцев смартфонов, ведь выход MIUI 13 затянулся, а старт бета-теста для многих актуальных устройств так и не начался. Мало того, нам всё ещё неизвестны сроки выхода глобальных версий прошивок. По сути, обновление может выйти только весной, поэтому любая полезная информация воспринимается как настоящий праздник. Сегодня повод для такого праздника появился у владельцев телефонов серии Poco.

реклама

Ниже можно увидеть список из 14 аппаратов, которые перешли в стадию открытого бета теста. Это значит, что любой, у кого на руках есть подобный гаджет, может подать заявку и получить тестовую версию для своего смартфона. Стоит учитывать, что программа рассчитана на продвинутых пользователей. Если вы не имеете опыта в прошивании мобильных телефонов, лучше воздержаться от участия, поскольку это может привести к печальным последствиям. Переходите по ссылке, где открыт процесс регистрации.

Poco C3 Poco X3 GT Poco M4 Pro 5G Poco F3 Poco X3 Pro Poco F2 Pro Poco M2 Pro Poco F3 GT Poco M2 Poco M3 Pro 5G Poco X3 Poco X3 NFC Poco X2 Poco M3

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Необычная RTX 3080 по цене 3070 RTX 3070 уже дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Старт бета-теста оказался как раз кстати, ведь инсайдеры долго не могли прийти к единому мнению о том, какие смартфоны серии Poco в итоге могут получить новую MIUI 13. Ранее было известно, что в списке около 60 аппаратов. Если исключить дублирующиеся девайсы, то получится 68 наименований. Пройти стадию бета-теста удалось единицам. Предполагается, что к концу февраля появятся официальные китайские образы, за которыми последует и глобальная рассылка. Есть мнение, что сроки могут быть перенесены из-за проходящих в Поднебесной Олимпийских игр. Для энтузиастов мы регулярно выкладываем готовые образы, которые можно установить здесь и сейчас. В течение последующих нескольких дней ожидается выход подобного пакета, а значит у вас появится возможность скачать и установить MIUI 13 без длительных ожиданий.