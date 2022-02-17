А ещё новый графический чип получит мощность 90 TFLOPs

В рамках планового отчёта за квартал 2021 года Джесен Хуанг сделал несколько ключевых комментариев. Так, он подтвердил, что доступ к ключевым компонентам для производства видеокарт восстанавливается, а уже во второй половине текущего года ожидается насыщение рынка игровыми решениями. Многие аналитики полагают, что заявления главы NVIDIA связаны с тем, что именно в это время в продажу поступит новое поколение видеокарт на архитектуре Ada Lovelace. Инсайдеры регулярно радуют нас новыми утечками, рассказывая о невероятном приросте производительности благодаря переходу на 5-нм технологический процесс производства TSMC. Сегодня очередная порция откровений.

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Поскольку вторая половина года стартует с июля, то многие инсайдеры указывают в качестве наиболее вероятной даты начала продаж видеокарт серии GeForce RTX 4000 сентябрь 2022 года. Точных данных о том, на каком основании были сделаны такие выводы, нет, поэтому остаётся либо верить, либо просто ждать. Поскольку нас ждёт переход с 8-нм техпроцесса Samsung на 5-нм техпроцесс TSMC, то эффективность графического чипа должна быть существенной. Инсайдеры уверяют, что новый флагман GeForce RTX 4090 сможет предложить намного больше ядер CUDA (18 432 против 10 752) по сравнению с текущим флагманом GeForce RTX 3090. А вот реальная мощность подпрыгнет в 2.5 раза. Так, если сегодня GeForce RTX 3090 предлагает 37.6 TFLOPs, то GeForce RTX 4090 по этому показателю уйдёт гораздо дальше – 90 TFLOPs.

Дабы добиться столь высокой мощности использовались архитектурные улучшения. По словам инсайдеров, Ada Lovelace окажется уменьшенной копией текущей архитектуры Ampre, созданной в рамках 5-нм техпроцесса. А вот ядро графического чипа на флагмане претерпит кардинальных изменений. Ожидается, что площадь кристалла увеличат до 900 мм2, тогда как GeForce RTX 3090 имеет около 642 мм2. Отдельно указывается на рост вычислительных блоков, участвующих в трассировке лучей, а более точные цифры вы можете увидеть на скриншоте.

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Что до памяти, то это будет скоростной вариант GDDR6X, который сможет разгоняться до 21 Гбит/с. Количество видеопамяти останется на прежнем уровне – 24 Гб, а вот её пропускная способность очень вырастет. Вообще Джесен Хуанг констатирует, что сегодня самым слабым звеном в системе остаётся именно пропускная способность памяти. Он не говорит о том, когда состоится переход на более скоростную видеопамять следующего поколения, поэтому нам пока придётся довольствоваться медленными 21 Гбит/с. Кстати, всем фанатам Джесена Хуанга инсайдеры советуют запасаться мощными блоками питания, ведь только потребление самого графического чипа вырастет до 600 Вт. Получается любопытная картина, ведь для GeForce RTX 3080 значится рекомендованный блок питания на 750 Вт. Неужели энтузиастам понадобиться блок питания на 1000 Вт?