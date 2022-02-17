Интерес майнеров к видеокартам ослабевает

Когда мы говорим о полупроводниковом кризисе, то первое, что приходит на ум – это рост цен на высокопроизводительные компоненты для электронной продукции. О причинах этого явления было сказано достаточно, но многие забывают, что кто-то в конечном итоге должен был получить выгоду из массового подорожания компьютерных комплектующих и чипов. Можно сколько угодно искать этих ребят на китайских заводах, вот только логика подсказывает, что таковых нет среди обычных работяг, а значит нужно смотреть гораздо ближе. Сегодня был опубликован отчёт NVIDIA за 4 квартал и 2021 год в целом. Судя по всему, большая часть денег, которые вы переплатили за видеокарты, осела в глубоких карманах Дженсена Хуанга.

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4 квартал прошлого года действительно стал рекордным для NVIDIA. Валовый доход составил 7.64 миллиарда долларов, превысив показатели 2020 на 53%. За весь год было заработано 26.9 миллиардов, что на 61% больше, чем годом раньше. Как видите, именно NVIDIA осталась в плюсе, тогда как геймеры и майнеры вынуждены были платить за видеокарты втридорога. В данный момент мы объединили всех потребителей продукции NVIDIA, поскольку для компании не имеет значения, кото купил в магазине зелёную коробочку. Никто не отслеживает, будет ли улыбающийся парень, отхвативший сразу 6 видеокарт, на них майнить, или откроет игровой зал. В данном случае важно другое.

Ясно, что задача крупных компаний состоит в постоянном росте, вот только на этот раз из потребителей в буквальном случае выбивали деньги. Весь год нам говорили о жадности магазинов, об алчных перекупщиках и беспринципных партнёрах NVIDIA. Якобы, эти ребята напрямую сдают видеокарты майнерам в обход розницы. Может быть, так и происходило, но с каждого графического чипа Дженсен Хуанг имел свою долю, которая намного превышала разумные пределы роста.

Во время интервью глава NVIDIA отметил, что самый сложный период пройден. Ограничения на поставки ослабевают, а производство набирает силу. По его мнению, ко второй половине 2022 года удастся побороть дефицит, что увеличит количество видеокарт на прилавках магазинов по всему миру. Неясно, имеет ли он в виду запуск графических чипов нового поколения, или же даже в рамках поколения текущего удастся наладить более-менее стабильное производство. В завершении материала оптимистичная новость. Из отчёта следует, что за 2021 год NVIDIA поставила специализированных графических чипов (для добычи Эфира, которые лишены видеовыхода) на 500 миллионов долларов. Точного количества в штуках нам не скажут, но это не главное, ведь за 4 квартал удалось отгрузить майнерам подобной продукции всего на 24 миллиона долларов.

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В последние месяцы на рынке криптовалют наблюдается сильный спад. Будем надеяться, что, оценив неэффективность производства майнерской продукции, NVIDIA направит эти мощности на выпуск игровых видеокарт.