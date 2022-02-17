Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
NVIDIA рассказала о сверхдоходах за 2021 год и поделилась данными о продажах GPU майнерам
Интерес майнеров к видеокартам ослабевает
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену

Когда мы говорим о полупроводниковом кризисе, то первое, что приходит на ум – это рост цен на высокопроизводительные компоненты для электронной продукции. О причинах этого явления было сказано достаточно, но многие забывают, что кто-то в конечном итоге должен был получить выгоду из массового подорожания компьютерных комплектующих и чипов. Можно сколько угодно искать этих ребят на китайских заводах, вот только логика подсказывает, что таковых нет среди обычных работяг, а значит нужно смотреть гораздо ближе. Сегодня был опубликован отчёт NVIDIA за 4 квартал и 2021 год в целом. Судя по всему, большая часть денег, которые вы переплатили за видеокарты, осела в глубоких карманах Дженсена Хуанга. 

реклама

4 квартал прошлого года действительно стал рекордным для NVIDIA. Валовый доход составил 7.64 миллиарда долларов, превысив показатели 2020 на 53%. За весь год было заработано 26.9 миллиардов, что на 61% больше, чем годом раньше. Как видите, именно NVIDIA осталась в плюсе, тогда как геймеры и майнеры вынуждены были платить за видеокарты втридорога. В данный момент мы объединили всех потребителей продукции NVIDIA, поскольку для компании не имеет значения, кото купил в магазине зелёную коробочку. Никто не отслеживает, будет ли улыбающийся парень, отхвативший сразу 6 видеокарт, на них майнить, или откроет игровой зал. В данном случае важно другое. 

Ясно, что задача крупных компаний состоит в постоянном росте, вот только на этот раз из потребителей в буквальном случае выбивали деньги. Весь год нам говорили о жадности магазинов, об алчных перекупщиках и беспринципных партнёрах NVIDIA. Якобы, эти ребята напрямую сдают видеокарты майнерам в обход розницы. Может быть, так и происходило, но с каждого графического чипа Дженсен Хуанг имел свою долю, которая намного превышала разумные пределы роста. 

Во время интервью глава NVIDIA отметил, что самый сложный период пройден. Ограничения на поставки ослабевают, а производство набирает силу. По его мнению, ко второй половине 2022 года удастся побороть дефицит, что увеличит количество видеокарт на прилавках магазинов по всему миру. Неясно, имеет ли он в виду запуск графических чипов нового поколения, или же даже в рамках поколения текущего удастся наладить более-менее стабильное производство. В завершении материала оптимистичная новость. Из отчёта следует, что за 2021 год NVIDIA поставила специализированных графических чипов (для добычи Эфира, которые лишены видеовыхода) на 500 миллионов долларов. Точного количества в штуках нам не скажут, но это не главное, ведь за 4 квартал удалось отгрузить майнерам подобной продукции всего на 24 миллиона долларов. 

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming

В последние месяцы на рынке криптовалют наблюдается сильный спад. Будем надеяться, что, оценив неэффективность производства майнерской продукции, NVIDIA направит эти мощности на выпуск игровых видеокарт. 

#nvidia #видеокарты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 65 000 рублей
Платформа BullSequana XH3000 от Atos уже имеет поддержку ускорителей Nvidia Hopper
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

15 смартфонов POCO получили глобальную прошивку MIUI 13
5
Майнер разблокировал BIOS на видеокарте Radeon RX 5600/5700 при помощи безопасной прошивки
16
Эфир подорожает до $6500 после перехода на PoS и до $50 788 к концу десятилетия – аналитики AFF
64
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
46
5 самых провальных криптовалют февраля, которые не стоит покупать по мнению аналитиков Cryptoticker
5
Newegg продала известному блогеру сломанную материнскую плату и отказалась возвращать деньги
23
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 65 000 рублей
34
Крупное обновление и некст-ген версию Cyberpunk 2077 с пробным доступом могут представить сегодня
6
Владелец Tesla Model S поменял своё авто на Chrysler 300 V8 из-за плохой сборки и отсутствия сервиса
22
Работа Cyberpunk 2077 не гарантируется на видеокартах NVIDIA 700, а после 15 июня и на Windows 7
40
68 актуальных смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
7
Почему GeForce GTX 1080 Ti горят во время майнинга Эфира – причины и описание проблемы от VIK-off
18
Видеокарта NVIDIA RTX 3050 оказалась способна "вытянуть" игру Red Dead Redemption 2 в 4К при 40 fps
57
Минэк предложил разрешить майнинг в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии
4
Смартфоны realme 9 Pro и realme 9 Pro+ будут продаваться в России по цене от 30 990 рублей
2
Премьера игрового процесса стратегии Dune Spice Wars
14
Redmi Note 10 и Mi 11 Lite 5G начали получать новое обновление MIUI 13
1
Семейство видеокарт NVIDIA Ada Lovelace дебютирует в сентябре
21
Cyberpunk 2077 получила версии для современных консолей, а также патч 1.5 с действительно огромным количеством изменений
27
Детали седьмого патча для Baldur’s Gate 3: новый класс варвара, переделанные ролики и интерфейс, а также многое другое
7

Популярные статьи

Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
444
Мои впечатления от игры Call of Juarez
17
Зачем компания AMD купила компанию Xilinx и чего ждать от будущих процессоров AMD
7
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
6
Серия GRID, как типичный представитель кольцевых аркадных гонок
10
Ключ для Windows 10 Pro продают за $7.40 в магазине KeysOFF

Сейчас обсуждают

Каа
11:21
Я выставил бы 12400 на ограничение в 100Вт и мне бы хватило, главное чтобы гнать умела.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
sg999570
11:20
А то, 109 гр. на vrm, 15К средняя цена за кусок пустого говна, на котором даже питалово не охлаждается...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
Илья Ахметов
11:18
то заплатите за обычное боковое зеркало 1 долларов. Хм не дорого
Владелец Tesla Model S поменял своё авто на Chrysler 300 V8 из-за плохой сборки и отсутствия сервиса
Дмитрий Лесной
11:18
Значит позолота была пористая и неоднородная, вот влажность под неё и проникала. Сейчас есть регламенты испытаний в повышенной влажности и кислотности, а металлокерамические корпуса дорогие, и когда и...
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Антон вырезай его
11:15
это называется подстроить закон под себя, не можешь купить карту иначе? не надо придумаывать бреда.
Под петицией против высоких цен на видеокарты подписалось уже почти 10 тысяч человек
Вадим Каспаров
11:12
Ещё раз - ты в грид вообще играл? Отключи все помощники, поставь высокую сложность и попробуй выигрывать каждую гонку не вкатываясь в каждую машину и не задрачивая траектории. Без руля и педалей или с...
Серия GRID, как типичный представитель кольцевых аркадных гонок
Виталя Стрельский
11:11
90х годы жоны другие, по соседям бегают. Другой износ
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Антон вырезай его
11:11
ну и дурачки же, давайте тогда делать петиции против подоражания вообще ВСЕГО. все выросло в цене.
Под петицией против высоких цен на видеокарты подписалось уже почти 10 тысяч человек
omoikane
11:10
ты очевидно же. Раз тут засветился, но так как уже опровергли, совсем уж светиться этим аком не стал да, разок ток про "вату" упомянул. :D Это тебе не фейк дела постить, про арестованных преступников...
В России могут ввести 5% налог для Steam для финансирования патриотических игр – Kommersant
редкий_гость
11:10
А Вы за птицами наблюдаете в зеркала??? Что справа и слева в полосе, при маневре, будет видно и этого вполне достаточно. Другой вопрос: что будет с зеркалами при падении мота и сколько стоят запчасти ...
Первые в истории мотоциклы Brabus был распроданы за две минуты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем