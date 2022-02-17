Процент комиссии пока не согласован

После нескольких месяцев неопределённости и споров российский финансовый регулятор отказался от желания запрещать криптовалюты. Решающее значение в этом сыграла позиция президента, который категорически отказался лишать страну продвинутой технологии из-за опасений нескольких чиновников. Уже готово несколько редакций закона, предполагающих свободное хождение криптовалют на территории России, но с массой ограничений. Так, будет создан реестр бирж, что позволит соответствующим органам контролировать переводы обычных граждан. Мало того, биржи и сами не против сотрудничества с властями, лишь бы у них не забирали российский рынок, который является огромным и входит в пятёрку наиболее крупных.

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Майнеров обяжут платить налоги, а добычу цифровых активов и вовсе могут приравнять к предпринимательской деятельности. Скорее всего, до какой-то суммы можно будет вообще ничего не платить, ведь уследить за небольшим фермером, у которого трудится парочка видеокарт или даже один риг не представляется возможным. Мало того, в первое время и вовсе может быть введён тестовый период, когда держателям криптовалют дадут время на их декларирование. В Госдуме это называют криптовалютной амнистией. К примеру, вы 10 лет назад купили 10 Биткоинов, а сегодня они стоят 450 000 долларов. Очевидно, что вывести их в рубли крайне сложно. Всегда есть шанс попасть на мошенников, а в лучшем случае придётся отдать обменникам немалый процент, переживая о том, чтобы эти ребята не пришли к вам за всей суммой. Криптоамнистия позволит вывести деньги через официальные банки, которые входят в специальный реестр.

Предложений множество, но вчера появилось одно, которое может отпугнуть держателей криптовалют. По словам Гарегина Тосуняна, занимающего пост президента Ассоциации российских банков (АРБ), интеграция системы контроля за криптовалютными переводами потребует немалых вложений. Государство не планирует снабжать банки высокотехнологичным оборудование бесплатно, поэтому единственный выход состоит в том, чтобы компенсировать затраты за счёт тех, кто будет покупать и выводить криптовалюту. Гарегин Тосунян отмечает, что сделать это можно за счёт фиксированных комиссий, которые будет обязательными для всех участников рынка и позволят быстро и эффективно наладить работу системы в первые месяцы.

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Президент АРБ полагает, что крупные игроки смогут реализовать контроль за выводом криптовалют гораздо быстрее, а затраты на покупку оборудования для них будут несущественными. А вот небольшие компании и обменники будут вынуждены потратиться. Вполне возможно, что это создаст неравные условия, когда гиганты получат монополию, предлагая гражданам более выгодные условия, а обменники вынуждены будут обложить держателей цифровых активов комиссиями. Вполне возможно, что часть обменников предпочтёт работать в серой зоне, поскольку только в таком случае можно будет предлагать более выгодные условия вывода криптовалют.