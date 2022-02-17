Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские банки начнут брать комиссии за каждый криптовалютный перевод и вывод цифровых денег
Процент комиссии пока не согласован
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену

После нескольких месяцев неопределённости и споров российский финансовый регулятор отказался от желания запрещать криптовалюты. Решающее значение в этом сыграла позиция президента, который категорически отказался лишать страну продвинутой технологии из-за опасений нескольких чиновников. Уже готово несколько редакций закона, предполагающих свободное хождение криптовалют на территории России, но с массой ограничений. Так, будет создан реестр бирж, что позволит соответствующим органам контролировать переводы обычных граждан. Мало того, биржи и сами не против сотрудничества с властями, лишь бы у них не забирали российский рынок, который является огромным и входит в пятёрку наиболее крупных. 

реклама

Майнеров обяжут платить налоги, а добычу цифровых активов и вовсе могут приравнять к предпринимательской деятельности. Скорее всего, до какой-то суммы можно будет вообще ничего не платить, ведь уследить за небольшим фермером, у которого трудится парочка видеокарт или даже один риг не представляется возможным. Мало того, в первое время и вовсе может быть введён тестовый период, когда держателям криптовалют дадут время на их декларирование. В Госдуме это называют криптовалютной амнистией. К примеру, вы 10 лет назад купили 10 Биткоинов, а сегодня они стоят 450 000 долларов. Очевидно, что вывести их в рубли крайне сложно. Всегда есть шанс попасть на мошенников, а в лучшем случае придётся отдать обменникам немалый процент, переживая о том, чтобы эти ребята не пришли к вам за всей суммой. Криптоамнистия позволит вывести деньги через официальные банки, которые входят в специальный реестр. 

Предложений множество, но вчера появилось одно, которое может отпугнуть держателей криптовалют. По словам Гарегина Тосуняна, занимающего пост президента Ассоциации российских банков (АРБ), интеграция системы контроля за криптовалютными переводами потребует немалых вложений. Государство не планирует снабжать банки высокотехнологичным оборудование бесплатно, поэтому единственный выход состоит в том, чтобы компенсировать затраты за счёт тех, кто будет покупать и выводить криптовалюту. Гарегин Тосунян отмечает, что сделать это можно за счёт фиксированных комиссий, которые будет обязательными для всех участников рынка и позволят быстро и эффективно наладить работу системы в первые месяцы. 

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Президент АРБ полагает, что крупные игроки смогут реализовать контроль за выводом криптовалют гораздо быстрее, а затраты на покупку оборудования для них будут несущественными. А вот небольшие компании и обменники будут вынуждены потратиться. Вполне возможно, что это создаст неравные условия, когда гиганты получат монополию, предлагая гражданам более выгодные условия, а обменники вынуждены будут обложить держателей цифровых активов комиссиями. Вполне возможно, что часть обменников предпочтёт работать в серой зоне, поскольку только в таком случае можно будет предлагать более выгодные условия вывода криптовалют. 

#криптовалюты
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Российским студентам пригрозили суровыми штрафами за попытки майнить криптовалюту в общежитиях
За 2021 год в мире появилось около 100 000 человек с состоянием свыше $1 000 000 в Биткоинах
Президент Беларуси подписал закон, направленный на свободное обращение криптовалют
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
53
Майнер разблокировал BIOS на видеокарте Radeon RX 5600/5700 при помощи безопасной прошивки
17
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 65 000 рублей
55
Владелец Tesla Model S поменял своё авто на Chrysler 300 V8 из-за плохой сборки и отсутствия сервиса
27
Newegg продала известному блогеру сломанную материнскую плату и отказалась возвращать деньги
23
68 актуальных смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
7
Работа Cyberpunk 2077 не гарантируется на видеокартах NVIDIA 700, а после 15 июня и на Windows 7
41
Почему GeForce GTX 1080 Ti горят во время майнинга Эфира – причины и описание проблемы от VIK-off
18
Видеокарта NVIDIA RTX 3050 оказалась способна "вытянуть" игру Red Dead Redemption 2 в 4К при 40 fps
57
Минэк предложил разрешить майнинг в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии
4
Премьера игрового процесса стратегии Dune Spice Wars
15
Google выпустила бесплатную ОС для старых компьютеров и планирует потеснить Microsoft Windows
16
Redmi Note 10 и Mi 11 Lite 5G начали получать новое обновление MIUI 13
1
Семейство видеокарт NVIDIA Ada Lovelace дебютирует в сентябре
21
Релиз консольных версий SpellForce III Reforced опять отложили — теперь на три месяца
+
Детали седьмого патча для Baldur’s Gate 3: новый класс варвара, переделанные ролики и интерфейс, а также многое другое
7
Cyberpunk 2077 получила версии для современных консолей, а также патч 1.5 с действительно огромным количеством изменений
27
Chrome OS Flex даст новую жизнь старым компьютерам и устройствам Mac
2
Первый взгляд на Scathe — сильно напоминающий DOOM Eternal боевик от ветеранов индустрии
16
Торт уместен: AORUS продемонстрировала съедобную материнскую плату
12

Популярные статьи

Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
485
Зачем компания AMD купила компанию Xilinx и чего ждать от будущих процессоров AMD
12
Мои впечатления от игры Call of Juarez
18
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
12
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
26
Ключ для Windows 10 Pro продают за $7.40 в магазине KeysOFF
Серия GRID, как типичный представитель кольцевых аркадных гонок
27

Сейчас обсуждают

pOdOnOg
16:00
Ответ от него был бы, как это сейчас модно "Вы не понимаете - это другое...")
По мнению NVIDIA, самым узким местом в системе является пропускная способность памяти
Sasha Drake
15:59
Не было никогда 41к в днс за 3060ти,)))
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
Anastasiya Avdunicheva
15:59
Балдура гейт культовая игра....
Разработка Baldur’s Gate 3 завершится в этом году
3468728
15:57
Виталик Бутылкин, не грусти, похрусти.
Российские банки начнут брать комиссии за каждый криптовалютный перевод и вывод цифровых денег
Sasha Drake
15:57
Майнер удавится
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
Asmodeus
15:56
Ну если обрезать до x4 то вероятно таки упрётся.
По мнению NVIDIA, самым узким местом в системе является пропускная способность памяти
zoog2
15:56
Со свободной стороны - труднее? Что за ересь?
По мнению NVIDIA, самым узким местом в системе является пропускная способность памяти
Андрей Кулаков
15:56
Щас не знаю.У нас только сборка.Там где выращивают кристаллы, методом фотолитографии, я давно не работаю.Но думаю там немного изменилось с тех времён
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
zoog2
15:54
Хуан говорит о своём узком месте (для зарабатывания бабла), Вы - о своём (для покупки карточек). Мне вот важны фпс в играх и для меня узкое место - жопорукость погромиздов, без них сейчас бы всё на вс...
По мнению NVIDIA, самым узким местом в системе является пропускная способность памяти
Павел Иванов
15:54
В том то и прикол, что геймеры в основном и будут скупать 3050, в лучшем случае 3060. Даже если, например 3080ti вернётся к РЦ, не поверю, что геймеры ломанутся ее покупать за 120К. Тут больше визга,...
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 65 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем