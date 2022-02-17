Раньше такой графический чип был доступен только на ноутбуках

Джесен Хуанг заявляет, что пик дефицита полупроводников пройден. Он фиксирует, что поставки компонентов набирают силу, а уже во которой половине 2022 года удастся наладить производство графических чипов в достаточном для запросов рынка количестве. Если глава NVIDIA действительно окажется прав, то уже осенью мы сможем покупать видеокарты по рекомендованной цене или даже ниже. О последнем заявлении можно пока только мечтать, но есть все предпосылки ожидать ценовой войны на рынке графических чипов. Известно, что во второй половине 2022 года свои видеокарты выпустит не только NVIDIA, но и AMD. Лиза Су неоднократно говорила о массовом запуске, что полностью совпадает с заявлениями Джесена Хуанга. Обе компании заказали у TSMC немалое количество чипов, поэтому прекрасно отдают себе отчёт в том, сколько видеокарт они смогут выпустить.

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И вот тут в дело вступает третий игрок. Intel обещала выпустить первое поколение графических чипов в 1 квартале 2022 года, но что-то пошло не так. Предположительно, проблема в драйверах, но точных данных по этому поводу нет. Вполне возможно, что синие хотят сделать массовый запуск, в то время как сейчас ещё наблюдаются проблемы с доступом к некоторым компонентам. Всё говорит о том, что нас ждёт интересный год, но в Китае репетиция противостояния гигантов уже началась. Как сообщается, китайская GUNNIR внезапно начала продавать видеокарты семейства Iris Xe, построенные на графическом чипе Intel. Ранее нечто подобное можно было встретить только в ноутбуках, а теперь можно купить себе дискретную видеокарту с GPU Iris Xe. Всего доступны три различные модели.

GUNNIR Iris Xe Index V2, представляющий собой полный аналог графического чипа, который ранее был включён в состав ноутбуков. Внутри находится 80 исполнительных блоков (EU), поэтому ждать от подобной видеокарты каких-то чудес не стоит. Рекомендованная цена установлена на отметке 639 юаней, что соответствует 101 доллару. Есть также низкопрофильная версия GUNNIR DG1, которая стоит 569 юаней или 90 долларов.

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Для бескомпромиссных геймеров предлагается более продвинутая видеокарта. Это GUNNIR Iris Xe MAX Index V2. Она включает 96 исполнительных блоков, поэтому может предложить немного более высокую производительность. Одновременно с этим удалось поднять тактовую частоту до 1.65 МГц, а вот предел мощности так и остался на уровне 41 Вт. Инсайдеры отмечают, что ранее графические чипы были доступны исключительно специалистам по разработке программного обеспечения. Никакого влияния на рынок производства столь сомнительной продукции не окажет, но с чего-то же нужно начинать. Кстати, видеокарты будут весьма требовательны. Так, они не заработают с процессорами AMD, а также окажутся совместимы исключительно с материнскими платами Intel на базе чипсетов B460, B365 и H310C.