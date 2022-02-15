Серёга Солёный делится интересными подробностями о правильной разблокировке видеокарт Radeon

Если вы хотите попробовать себя в майнинге, то придётся как следует разобраться в теме. Вам предстоит столкнуться с тем, что далеко не по всем вопросам есть информация в интернете, а спустя годы после старта массовой добычи встречаются неразрешимые проблемы. Всё это сложный процесс, который займёт массу вашего времени, но окупится уже после первых неприятностей. Не стоит думать, что у вас всё будет работать идеально. Даже если сюрпризы не начнут появляться в первые месяцы, нужно правильно подключить и настроить фермы, а после следить за их работой. Часть обязанностей можно переложить на наёмных специалистов, но со временем всё же лучше углубиться в вопрос самостоятельно. Сегодня у нас любопытная информация, которая была опубликована на канале Серёги Солёного. Он рассказал о методике разблокировки видеокарт Radeon RX 5600/5700 XT, которая позволяет увеличить их эффективность в майнинге.

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Всё началось с того, что риг с видеокартами копал Ravencoin. В какой-то момент сгорел твердотельный накопитель, а после Серёга решил перевести всю систему на Эфир. Вот только ему попались карты с заблокированным BIOS, что существенно усложнило настройку для работы на ферме. По словам Солёного, если оставить всё как есть, то Radeon RX 5700 XT будет перегреваться, что приведёт к проблемам в будущем. Как оказалось, существует способ, позволяющий разблокировать BIOS без превращения видеокарты в кирпич. Всё дело в том, что манипуляции с кастомными BIOS могут приводить к печальным последствиям, а тут полностью безопасная методика.

Все подробности вы узнаете из ролика, а мы кратко расскажем для ленивых. Прежде всего нужно сохранить ваш оригинальный BIOS. Если по каким-либо причинам вам досталась видеокарта с уже кастомной прошивкой, то обращайтесь на сайт производителя, где можно отыскать нужную конфигурацию. После всего этого запускайте последнюю версию утилиты Red BIOS Editor, которая позволяет прошивать BIOS с возможностью разблокировки. Солёный отмечает, что утилита способна разблокировать только заблокированные видеокарты, поэтому используйте её по назначению.

В ходе прошивки укажите правильные тайминги для вашей видеокарты. Это крайне важно, поскольку вы используете оригинальную версию BIOS. Перегружайте компьютер и настраивайте риг или одну карточку по своему усмотрению. Солёный говорит, что вначале полностью убедился в работоспособности одной карты, а только после этого прошил всю ферму. Сегодня риг стабилен, а температуры и скорость вращения кулеров радуют его музыкальный слух. Ферма приносит стабильные 249 MH/s, что вполне неплохо, ведь с одной видеокарты Radeon RX 5700 он получает около 41.5 MH/s. Блогер советует не торопиться. Сам он доверил работу специалисту, но в будущем будет проводить подобные манипуляции лично. Если вы не обладаете достаточными знаниями, лучше последовать примеру Серёги. В конце концов видеокарты стоят настолько дорого, что сегодня превращать их в кирпичи могут себе позволить только совсем уж отчаянные энтузиасты.