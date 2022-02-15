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5 самых провальных криптовалют февраля, которые не стоит покупать по мнению аналитиков Cryptoticker
Собрались вложиться в криптовалюту? Обратите внимание на некоторые сомнительные токены, которые эксперты не рекомендуют покупать
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В 2021 году количество криптовалютных инвесторов увеличилось в сотни раз. Ещё пару лет назад инвесторами могли себя считать крупные компании, а сегодня любой пользователь, на счету которого есть хотя бы несколько мемных монет, вправе рассчитывать на миллион долларов к старости. Чаще всего таким людям почти невозможно объяснить, что уже в самое ближайшее время регуляторы крупных стран полностью заблокируют хождение Dogecoin и Shiba Inu, поэтому все их деньги сгорят. Вера – это сильная штука, поэтому оставим фанатов со своими криптовалютами наедине. Сегодня мы обсудим 5 токенов, которые ранее считались перспективными, а сегодня прочно закрепились в стане аутсайдеров. Аналитики платформы Cryptoticker крайне не рекомендуют покупать их в феврале, ведь курс каждой монеты может упасть ещё сильнее. 

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На пятом месте в топе неудачников Lido DAO (LDO). Это продвинутая платформа, которая создана несколькими крупными компаниями и предназначена для обслуживания интересов стейкинга Ethereum 2.0. В сферу интересов входят и другие криптовалюты, основанные на алгоритме Proof of Stake. В последнее время интерес инвесторов к LDO падает, а вместе с ним и курс, который готовится достичь очередного дна, потеряв за несколько дней 50% стоимости. 

Kadena расположилась на четвёртой позиции. В 2021 году токен стал крайне популярен, что позволило разработчикам сказочно разбогатеть. Текущее падение рынка криптовалют не пошло Kadena на пользу, а сегодня аналитики опасаются, что актив провалится ещё глубже. Стоит отметить, что обычные пользователи категорически не согласны с позицией экспертов, ведь Kadena пользуется огромным спросом. Капитализация превысила 8 миллиардов долларов, а суточные торги подбираются к 100 миллионам. 

WAXE токен предназначен для увеличения скорости проведения транзакций, упрощая и увеличивая безопасность переводов. За несколько месяцев криптовалюта подешевела почти в 3 раза. Аналитики полагают, что впереди тёмные дни, а значит сегодня покупать токен нельзя. Суточные торги обвалились. Если считать, что стоимость полной эмиссии равняется больше 1 миллиарда долларов, то торги за прошедшие 24 часа на уровне 722 тысячи долларов вызывают крайнее удивление. Это свидетельствует о потере интереса среди инвесторов. 

Convex Finance (CVX) на втором месте. Это мутный токен, созданный для генерации денег из воздуха. Идея звучит красиво, а техническое описание способно привести в восторг неподготовленных пользователей, вот только в реальности CVX ничем не отличается от собачьих монет. Аналитики полагают, что дно ещё не достигнуто, а значит покупать актив не стоит. В последние дни заметен спад по торгам, опустившийся с более чем с 30 миллионов в сутки до 15 миллионов. Беспокоиться за судьбу CVX пока не приходится, ведь умение делать деньги из пустоты в наше время считается очень ценным. 

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Хуже всех дела идут у Arweave. Стоит учитывать, что это личное мнение аналитиков, поэтому вы вполне можете думать иначе. Разработчики Arweave ставят перед собой амбициозные цели. По их мнению, господству гигантов типа Google, Microsoft и Amazon пора положить конец. Если у вас много свободного времени, почитайте, как они планируют это сделать. К сожалению (или к счастью), пока результатов нет, а курс Arweave продолжает ставить анирекорды. 

#криптовалюта
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