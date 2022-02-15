Инсайдеры канала Moore's Law Is Dead делятся информацией о спорном запуске новой бюджетной видеокарты

За прошедший год на рынке видеокарт произошли кардинальные перемены, о которых большинство наших читателей даже не догадывается. И дело даже не в росте цен, ведь за дороговизной скрывается не только дефицит полупроводников и бум майнинга, но и кое-что другое. Эксперты отмечают, что в настоящее время понятие рекомендованной цены на графические чипы становится всё более размытым. Производство полупроводников ощутимо подорожало, в разы выросла стоимость логистических услуг, а многие стандартные компоненты, без которых нельзя выпустить ни один современный продукт, вообще отсутствуют на рынке. Это значит, что нужно искать концы, договариваться с поставщиками, переплачивая им за право первыми получить доступ к дефицитной продукции.

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Учтите, что это только часть проблем, с которыми сталкиваются производители видеокарт. На самом деле цены растут и на металлы, и на химию, ну а мы с вами сидим и упрямо ждём, когда геймерская продукция снова начнёт продаваться по рекомендованным ценам. Может быть, это случится через год или два, но точно не в 2022 году. Не так давно на канале Moore's Law Is Dead появился любопытный материал, в рамках которого блогеры предполагают, что NVIDIA использовала маркетинговый ход во время продажи GeForce RTX 3050. Якобы, цена в 250 долларов была нереалистичной, поскольку не покрывала даже затраты на производство. Несмотря на это был заключён договор на небольшое количество поставок видеокарт по рекомендованной цене, а после партнёрам давалась полная свобода. Если у вас есть несколько минут времени, то вы можете убедиться в правдивости такой информации, ведь в первую неделю стоимость GeForce RTX 3050 в официальной рознице опускалась до 43 000 рублей, а сегодня купить карту дешевле 50 тысяч сложно.



Как оказалось, аналогичную позицию заняла и AMD. Инсайдеры уверяют, что производитель изначально не планировал продавать Radeon RX 6500 XT по 199 долларов, поскольку это слишком мало. Но геймеры требовали бюджетных видеокарт. С этой целью AMD уговорила нескольких партнёров (PowerColor и XFX) продавать первую партию в ограниченных количествах по 200 долларов, а все остальные уже по 250 и дороже. Есть и другие подробности. Сообщается, что в описании Radeon RX 6500 XT указан крошечный кулер, который ни один производитель не захочет ставить на видеокарту такого уровня. Получается, что AMD изначально создала условия для продажи новинки значительно дороже рекомендованных 199 долларов, однако вводила геймеров в заблуждение.

Блогеры уверяют, что AMD использует такой трюк не впервые. Якобы, абсолютно вся линейка Radeon RX 6000 реализовывалась по похожему сценарию. Лиза Су неоднократно говорила, что для компании сегодня важнее маржа, чем количество проданных единиц. Что же, такой ход явно пошёл на пользу, вот только никто из производителей не думает о том, что доходы геймеров за год не увеличились.

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