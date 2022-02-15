Какую видеокарту купить, если ваш бюджет ограничен? Давайте разбираться

Пожалуй, выбор видеокарты никогда не был так сложен, как сегодня. С одной стороны – мы видим, как снижаются цены. Это неплохо, вот только росли цены гораздо быстрее, а повышение курса Эфира и вовсе может поставить крест на мечтах геймеров купить недорогую видеокарту по скидке. С другой стороны – нам вещают о выходе следующего поколения графических чипов. Намекают на доступность, в том числе и низкие цены. Как же быть, может стоить подождать до конца 2022 года? Скорее всего, среди наших читателей есть те, кто точно также думал в начале 2020 года. Тогда на горизонты был выход суперскоростных революционных видеокарт, которые должны были стать глотком чистого воздуха.

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Что получилось на самом деле, вы знаете и без нас. Если вы ждёте конкретного совета, то мы предлагаем больше не ждать. Неясно, когда цены упадут, и упадут ли вообще, а играть вам хочется сегодня. Именно поэтому мы обратимся к любопытному тесту, проведённому на канале Benchmark. Задача состояла в попытке выяснить, стоит ли покупать видеокарты на вторичном рынке, или лучше обратиться за новыми в торговые сети. Найти GeForce RTX 3050 в российских магазинах можно за 50 000 рублей, хотя ещё неделю назад она стоила 43 тысячи. В качестве соперников выбраны GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1080. Давайте посмотрим на результаты, а после взглянем, сколько обе стоят на вторичном рынке.

Что же, GeForce GTX 1070 с существенным отрывом закрепилась на последнем месте. 64 кадра в секунду в разрешении 1080р – это вполне нормально, вот только и цена за эти 64 fps на вторичном рынке соответствующая. Нам не удалось отыскать GeForce GTX 1070 дешевле 35 000 рублей, поэтому давайте посмотрим, что нам предложит GeForce GTX 1080.

Удивительно, но разница в цене между видеокартами оказалась небольшой. Более мощную GeForce GTX 1080 можно купить за 40 тысяч, а учитывая средние 77 кадров в секунду по всем играм, мы настоятельно рекомендуем вам более мощную модель. Пожалуй, единственный минус в том, что вам может попасться видеокарта после майнинга. Шансы купить выжатый лимон велики, но не стоит отчаиваться, ведь в ваших руках весь арсенал тестов, что позволит выявить проблемный графический чип ещё до того, как вы отдадите за него свои кровные.

Что до GeForce RTX 3050, то мы настоятельно не рекомендуем платить за неё 50 тысяч рублей. Новинка явно не стоит своих денег. Мало того, если вдруг вам захочется опробовать свои силы в майнинге, то GeForce GTX 1080 будет приносить вам в 3 раза больше денег. Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что важно тщательно протестировать бывшую в употреблении видеокарту даже если её владелец заверяет вас в том, что она все 5 лет стояла в офисном компьютере, где использовалась для запуска косынки и солитёра.

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